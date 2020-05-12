Коронавирус увеличил масштаб проблем, которые изначально достались Зеленскому, но мы продолжаем строить новую страну, - замглавы ОП Костюк

Эпидемия коронавируса серьезно изменила жизнь страны и увеличила масштаб проблем, которые достались Владимиру Зеленскому с начала его президентства, но команда главы государства будет продолжать строительство новой Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Действительно, этот почти год разделился на две части. Поменялось все полностью. Ты живешь в определенном ритме, что-то планируешь, идет работа – в Офисе Президента, парламенте, в министерствах, намечены задачи и сроки. И в какой-то миг всё это переворачивается с ног на голову. В том числе, по тому же финансированию. Тут важно в очередной раз подчеркнуть – ряд вещей не сокращаются полностью. Стабилизационный фонд – это временная история на период коронавируса", - сказал он.

Костюк указал, что президент Зеленский и его команда пришла к власти с 20 мая 2019 года не в условной Швеции или Дании, а получили определенную систему, не идеальную, коррумпированную, которая активно сопротивляется любым изменениям, а с наступлением "времени коронавируса" масштаб этих проблем и задач просто увеличился.

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При этом замруководителя ОП отметил, что ряд проектов по изменению Украины продолжаются, несмотря на пандемию, как, например, "Большая стройка".

"Да, в какие-то планы, процессы коронавирус внес свои коррективы, что-то приостановил. Но строить новую страну, во всех смыслах этого слова, мы продолжаем", - сказал Костюк.