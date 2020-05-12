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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус увеличил масштаб проблем, которые изначально достались Зеленскому, но мы продолжаем строить новую страну, - замглавы ОП Костюк

Коронавирус увеличил масштаб проблем, которые изначально достались Зеленскому, но мы продолжаем строить новую страну, - замглавы ОП Костюк

Эпидемия коронавируса серьезно изменила жизнь страны и увеличила масштаб проблем, которые достались Владимиру Зеленскому с начала его президентства, но команда главы государства будет продолжать строительство новой Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Действительно, этот почти год разделился на две части. Поменялось все полностью. Ты живешь в определенном ритме, что-то планируешь, идет работа – в Офисе Президента, парламенте, в министерствах, намечены задачи и сроки. И в какой-то миг всё это переворачивается с ног на голову. В том числе, по тому же финансированию. Тут важно в очередной раз подчеркнуть – ряд вещей не сокращаются полностью. Стабилизационный фонд – это временная история на период коронавируса", - сказал он.

Костюк указал, что президент Зеленский и его команда пришла к власти с 20 мая 2019 года не в условной Швеции или Дании, а получили определенную систему, не идеальную, коррумпированную, которая активно сопротивляется любым изменениям, а с наступлением "времени коронавируса" масштаб этих проблем и задач просто увеличился.

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При этом замруководителя ОП отметил, что ряд проектов по изменению Украины продолжаются, несмотря на пандемию, как, например, "Большая стройка".

"Да, в какие-то планы, процессы коронавирус внес свои коррективы, что-то приостановил. Но строить новую страну, во всех смыслах этого слова, мы продолжаем", - сказал Костюк.

Зеленский Владимир (21096) карантин (16729) Костюк Юрий (14) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+47
В України найбільша проблема, то сам Зеленський
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12.05.2020 10:40 Ответить
+40
а ще більша - його виборці
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12.05.2020 10:41 Ответить
+30
О *** ди как заговорими Масштабные проблемы? Вот когда вас погонят тогда у вас и будут масштабные проблемы!
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12.05.2020 10:44 Ответить
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реформи це децентралізація, хоч хай яка, а реформа поліції, відсіч окупанту - реформа та відновлення ЗСУ.. А що шмарклі нареформували? Ну назвіть бодай одну започатковану зміну? Ні !! Тільки нищити вміють. Децентралізацію ухайдохали, всі грошові потоки повернули у центр, армію держать в чистому полі під відкритим небом, навіть гроші скоротили на армію в країні, в якій йде війна.
Все, чого торкнули слуги урода перетворилось в тлін. І І це лише за один рік !!
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12.05.2020 11:21 Ответить
Режим "папиредники" включён.
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12.05.2020 11:28 Ответить
главна проблема которая досталась зеленскому - это бестолочь зеленский, который неспособен управлять страной.
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12.05.2020 11:41 Ответить
Не было особых проблем!
Пока вы рукожопы не дорвались до руля!!
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12.05.2020 11:41 Ответить
Ото загнул , долго ждали, как вирускоронку ПРиплетут к ПРоблемам ЗЕкороны - офигенная формулирововчка . А ничего что ЗЕкорона год сжирала запасы после Порошенко и ПРИвела Украину к вирускороне без штанов
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12.05.2020 12:06 Ответить
Страшно подумать чтобы они сделали с Данией или Швецией.
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12.05.2020 13:02 Ответить
Що б ти галушкою подавився! Дебіл, без честі, сорому і без мозку.
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12.05.2020 13:20 Ответить
Як це страшно стало звучати - "ми продолжаєм строіть новую страну!"...Чи доживемо ми,коли вони її вже "построять"?..І якщо доживемо чи буде у нас місце в тій странє?..
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12.05.2020 13:33 Ответить
Самая большая проблема из всех, как за полгода просрать 130 млрд грн. Но они мужественно с ней справились и даже перевыполнили план почти в полтора раза, проев дыру в бюджете.
С остальными "проблемами" справились не менее успешно.
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12.05.2020 13:42 Ответить
хорошо. верно.
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12.05.2020 17:51 Ответить
Ви країну не будуєте, а знищуєте. Горіти вам в пеклі.
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12.05.2020 17:59 Ответить
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