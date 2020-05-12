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Информация о публикации личных данных пользователей приложения "Дія" - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры

Информация о публикации личных данных пользователей приложения

Служба безопасности Украины уже проводит следственные действия в отношении злоумышленников, распространяющих такую информацию в интернете.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Эти слухи беспочвенны и вот почему:

- "Дія" не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию. Мобильное приложение только отображает информацию из реестров;
- В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 млн из которых отображаются в "Дії". В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, рядом с "данным 26 млн удостоверений", злоумышленники в боте ранее распространяли другие базы, которые не впервые были доступны в даркнете. Например, пароли от личных страниц Вконтакте, LinkedIn и др.

Также читайте: Минцифры работает над созданием специальной цифровой экономической зоны, - вице-премьер Федоров

"Злоупотребление использованием персональных данных граждан недопустимо! Служба безопасности Украины уже проводит следственные действия в отношении злоумышленников, распространяющих такую информацию в интернете", - подчеркнули в министерстве.

Ранее пользователи соцсетей сообщали о том, что один из телеграм-ботов публикует личные данные украинцев.

В частности руководитель общественной организации  "Электронная демократия" Владимир Фльонц на странице в сети Facebook сообщил, что при поиске в вышеупомянутом телеграм-боте при поиске ему показало не только его паспортные данные, но и парол и данные с биометрических паспортов (включая фото).

"И вишенка на торте - водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в "дие" его не показывает, а у ребят в базе - есть", - добавил Фльонц.

В телеграм-боте приобрести ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. 10 запросов можно приобрести за $50, 50 - за $100, а 200 - за $200.

Также читайте: В админздания госорганов будут пускать по цифровым паспортам в приложении "Дія", - министр Федоров

Информация о публикации личных данных пользователей приложения Дія - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры 01
Информация о публикации личных данных пользователей приложения Дія - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры 02
Информация о публикации личных данных пользователей приложения Дія - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры 03

Автор: 

СБУ (20134) Минцифры (317) Дія (428)


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Топ комментарии
+12
Все данные в приложении "Дия" проходят через сервера "амазона". Просто команда которая распилила бюджет на этом приложении работала до этого на "амазон" и они использовали куски кода из старых разработок особо не заморачиваясь. кому интересно - смотрите "вотч дог" на ютуб канале "прямого" на эту тему. прозреете
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12.05.2020 10:49 Ответить
+7
Где еще зеленая плесень не обосралась?
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12.05.2020 10:51 Ответить
+6
Це надо бути повним зебілом щоб реєструватися в цьому дірявому гівні дія
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12.05.2020 10:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все данные в приложении "Дия" проходят через сервера "амазона". Просто команда которая распилила бюджет на этом приложении работала до этого на "амазон" и они использовали куски кода из старых разработок особо не заморачиваясь. кому интересно - смотрите "вотч дог" на ютуб канале "прямого" на эту тему. прозреете
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12.05.2020 10:49 Ответить
- "Дія" не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию. Мобильное приложение только отображает информацию из реестров; - Дия имеет описания протоколов доступа к различнім реестрам. Начинающий програмист запросто взламивает нутро етой програми, програму писали местная контора ЕПАМ которая славится низкокачественнім менеджментом
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12.05.2020 10:53 Ответить
а теперь по личным данным
Информация о публикации личных данных пользователей приложения "Дія" - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры - Цензор.НЕТ 7947
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12.05.2020 10:49 Ответить
фейк - не фейк..., но очень удобно...
налетай не скупись - покупай живопись...!

https://twitter.com/bamr69 bamr

https://twitter.com/bamr69 @bamr69


Для тех , кто пользуется приложением Дія

Информация о публикации личных данных пользователей приложения "Дія" - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры - Цензор.НЕТ 7891
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12.05.2020 10:51 Ответить
Учитывая, что все реестры сводятся в одном приложении, которое не соответствует международным сертификатам безопасности.
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12.05.2020 10:59 Ответить
Где еще зеленая плесень не обосралась?
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12.05.2020 10:51 Ответить
Це надо бути повним зебілом щоб реєструватися в цьому дірявому гівні дія
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12.05.2020 10:56 Ответить
Я это всегда говорил.Только разве ж до оргазмирующей зеленой плесени доходит?
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12.05.2020 12:04 Ответить
фишка в том, что даже регистрироваться не обязательно, чтобы ваши данные были слиты.
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13.05.2020 14:27 Ответить
Вы уже вычислили, по каким виртуальным адресам прячется Федоров? Материализуйте его наконец в правильном адресном пространстве - в Кабмине. А то сложно говорить про фейки, когда и сам министр является иллюзорной голограммой из ниоткуда.
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12.05.2020 11:07 Ответить
Федоров, оказывается, в Таиланде. И статус министра ему помогает не терять дип. иммунитет. В контексте проходящих в США процессов, это может быть полезно. Даже без "может". Ну и напоследок: "Програмне забезпечення для команди Зеленського безкоштовно розробила «незалежна» ІТ-компанія з білоруським корінням та головним офісом у Москві.....".
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12.05.2020 12:08 Ответить
А правда, что программу клепала российско-белорусская фирма?
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12.05.2020 11:40 Ответить
Я как раз на днях писал,что сольют как всегда всю инфу оттуда.С меня смеялись.Ну,ну...смешно теперь?
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12.05.2020 12:00 Ответить
Оттуда это откуда? Доступ к госреестру легче получить дав взятку 100 грн. сисадмину паспортного стола в каком-то захолустье. А продвинутому хакеру вообще ничего не стоит покопаться в том реестре без чьей либо помощи. Почему все начали истеричить с этой Дией непонятно.
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12.05.2020 12:23 Ответить
Вполне предсказуемый результат.
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12.05.2020 12:16 Ответить
СБУ проводит следственные действия, нам говорят что это фейк. Логично особенно если в роспуске этого фейка принимают участие те же кто и расследует.
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12.05.2020 12:32 Ответить
пЭдроБоты на цензоре распускали этот фейк.
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12.05.2020 12:46 Ответить
 
 