Информация о публикации личных данных пользователей приложения "Дія" - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры

Служба безопасности Украины уже проводит следственные действия в отношении злоумышленников, распространяющих такую информацию в интернете.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Эти слухи беспочвенны и вот почему:



- "Дія" не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию. Мобильное приложение только отображает информацию из реестров;

- В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 млн из которых отображаются в "Дії". В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, рядом с "данным 26 млн удостоверений", злоумышленники в боте ранее распространяли другие базы, которые не впервые были доступны в даркнете. Например, пароли от личных страниц Вконтакте, LinkedIn и др.

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"Злоупотребление использованием персональных данных граждан недопустимо! Служба безопасности Украины уже проводит следственные действия в отношении злоумышленников, распространяющих такую информацию в интернете", - подчеркнули в министерстве.

Ранее пользователи соцсетей сообщали о том, что один из телеграм-ботов публикует личные данные украинцев.

В частности руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц на странице в сети Facebook сообщил, что при поиске в вышеупомянутом телеграм-боте при поиске ему показало не только его паспортные данные, но и парол и данные с биометрических паспортов (включая фото).

"И вишенка на торте - водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в "дие" его не показывает, а у ребят в базе - есть", - добавил Фльонц.

В телеграм-боте приобрести ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. 10 запросов можно приобрести за $50, 50 - за $100, а 200 - за $200.

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