Генерал ФСБ уроженец Украины Минаев отправил друга убивать украинцев, а теперь мстит за его ликвидацию

Начальник департамента контрразведки ФСБ России, генерал-лейтенант Дмитрий Минаев осуществляет в Украине личную месть за уничтоженного украинской военной разведкой друга Юрия Черкашин, которого он сам же отправил убивать украинцев. При этом сам Минаев родился в УССР.

Об этом говорится в материале журналиста Петра Шуклинова, передает Цензор.НЕТ.

"В начале 2017 года российские спецслужбы - главным образом, военная разведка России и первая служба ФСБ - начали по команде Владимира Путина инфильтровать группы убийц на территорию Украины. Украинцы стали их в ответ уничтожать", - отмечает автор материала.

Одним из таких "охотников" на агентов российских спецслужб был полковник СБУ Александр Хараберюш.

"Под его руководстом были задержаны почти две сотни российский агентов (в том числе группа "Магнуст", которые устроили бойню со штурмом отделения милиции в Мариуполе). Хараберюш разоблачил и организовал задержание нескольких предателей внутри СБУ. И постоянно срывал спецоперации россиян.

Первая служба ФСБ определила Хараберюша как приоритетную цель и дала указание Центру спецопераций в Донецке организовать убийство украинского полковника. Там для этого наняли нескольких человек, включая Юлию Прасолову - жительнице Донецка заплатили $15 000.

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Еще одной грозой эфэсбешников стал командир 10-го отдельного отряда спецназа ГУР Минобороны Украины, генерал полковник Максим Шаповал.

"Шаповал планировал и участвовал в рейдах в глубокий тыл российских войск. Собирал подлинные доказательства присутствия именно регулярной российской армии и ее спецтехники. Собирал данные о работе российской артиллерии - и спасал жизни, предупреждая заранее украинские позиции. Еще Шаповал собирал пленных россиян - наполнял обменный фонд и приводил реальные доказательства развязывания Россией войны против Украины. И это лишь малая часть того, что успел Шаповал, уничтожая врагов Украины", - отмечает Шуклинов.

Он добавляет, что об одном из ключевых эпизодов работы Шаповала рассказал журналист Юрий Бутусов: 7 июня 2017 года под руководством Шаповала на территории оккупированного РФ Донбасса был ликвидирован полковник "Вымпела" ФСБ Юрий Черкашин.

"Мне удалось выяснить, что Черкашин - не просто подчиненный генерала ФСБ Минаева, тоже "вымпеловца". Именно Минаев отправил Черкашина воевать в Донецк против Украины. И Черкашин не просто полковник "Вымпела" ФСБ. Черкашин ближайший друг семьи Минаева. И дачный сосед. Оба ветераны войны против Чечни.

В 2015 году 17-летний сын Минаева Егор даже писал "учебно-исследовательскую работу" на тему войны в Чечне. А героем публикации выбрал... друга своего отца - Юрия Черкашина. В качестве "дополнительного источника" для публикации мальчик указал своего отца - генерал-майора ФСБ, "специалиста по Кавказу", где оба вместе служили.

Шаповал стал главной целью Минаева. Все силы были брошены на личную месть. Хотя посудите сами: ты сам отправляешь друга на смерть в Украину, а потом мстишь украинцам за то, что они защищают свою землю.

Но спустя 20 дней машину Шаповала взорвали в Киеве. Бомбу заложил Олег Шутов, наемник ФСБ из центра спецопераций в Донецке. Шутов снял квартиру в доме, где жил убитый им офицер, а также арендовал паркоместо рядом с автомобилем Шаповала. После убийства сбежал в Донецк", - пишет журналист.

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Майор Кирилл Буданов - еще одна легендарная личность в среде украинской военной разведки, который по сей день выполняет задачи по выявлению и уничтожению российских агентов.

"4 апреля 2019 года в Киеве группа диверсантов из России попыталась убить Буданова. Но взрывчатка взорвалась во время закладки - руководитель группы диверсантов, российский гражданин Алексей Комаричев получил тяжелые ранения.

По горячим следам украинская контрразведка задержала его сообщника - гражданина РФ Тимура Дзортова и еще нескольких человек из сетки ФСБ, которые им помогали в Украине.

Оба гражданина РФ использовали для прикрытия паспорта Кирзгистана.

Как утверждает расследователь Bellingcat Христо Грозев, из российских баз данных к этому времени удалены все записи, указывающие на существование "Тимура Дзортова", уроженца Ингушетии. Ни паспортных данных, ни налогового номера, ни водительских прав. Но еще в сентябре 2018 года все данные были - достаточно посмотреть не онлайн, а оффлайн базы, скаченные до этого периода. То есть спецслужбы РФ оперативно затерли всю информацию о своем агенте. Будто бы и не было никогда такого человека", - пишет Шуклинов.

Он продолжает: "Комаричева завербовали с помощью провокации. Он сам - бывший российский полицейский из отдела по борьбе с наркотиками. С хорошими физическими и интеллектуальными данными. Его спровоцировали взяткой, а затем завербовали.

Говорит бывший глава аппарата СБУ Игорь Гуськов в интервью Настоящему времени: "Эта компрометирующая ситуация была создана искусственно, чтобы завербовать Комаричева и использовать в дальнейшем как диверсанты. С 2017 года он проходил на протяжении почти двух лет спецподготовку".

На допросе в СБУ Дзортов рассказал, что одной из задач в Украине было установить местонахождение сотрудников военной разведки Украины, и затем ликвидировать их. "Задачу ставили в Москве сотрудником военной разведки Рустемом. Сначала должны были убить военного разведчика ножом - но не получилось подойти близко. Потом Рустем поставил задачу убить с помощью пистолета - тоже не получилось подойти. Потом была поставлена задача взорвать", - рассказал убийца.

Он сообщил, что ГУ ГШ РФ обучало группу. Сначала - снайперскому делу в Дагестане. Затем - ножевому бою в Москве. Потом обучали, как работать с коротким стволом. Комаричев проходил взрывное дело в Донецке".

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Говорит бывший глава СБУ Василий Грицак: "Организатором убийств, в результате которых погибли Александр Хараберюш и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинских спецслужб, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ".

"Более того, в дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев лично контролировал финальную фазу операций, находясь в центре спецопераций ФСБ в Донецке.

Ему помогали гражданин РФ Башир Куштов (ФСБ) в координации с людьми из ГУ Генштаба РФ. Военная разведка РФ организовала техническое оснащение убийц - оставили закладки с оружием и взрывчаткой в Киеве.

Куштов - тесно сотрудничает с ФСБ много лет. Участвовал в спецоперациях ФСБ в самой России, а также на территории Турции, заявляет СБУ", - добавляет автор материала.

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Далее Шуклинов рассказывает о судьбе террористов.

"Все исполнители убийства Александра Хараберюша получили длительные тюремные сроки. Россия затребовала киллеров на обмен - Владимир Зеленский согласился. Прасолова, например, обосновалась в Москве.

Несостоявшиеся убийцы Кирилла Буданова получили многолетние тюремные сроки. Россия затребовала киллеров на обмен 16 апреля, но суд по ним закончился только 20 апреля. Вероятно, убийц обменяют следующим траншем.

Убийцы Максима Шаповала до сих пор на свободе и продолжают воевать против Украины. Но живыми, по словам моих собеседников, брать их не намерены", - пишет он.

При этом журналист подчеркивает, что украинские спецслужбы продолжают охоту на своих главных врагов - кадровых офицеров ФСБ и лично генерала Минаева, который "уже несколько раз сильно рисковал в Донецке".

"Департамент "вымпеловца" Минаева продолжает организовывать убийства на территории Украины и Евросоюза.

Но Украина наращивает силу. Спецслужбы учатся воевать и уничтожать русских. И место героев - Шаповала, Хараберюша - заняли достойные офицеры. История продолжается и пишется даже в эти минуты", - резюмирует автор материала.