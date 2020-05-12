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Главу Нацполиции Клименко не интересует, кто и почему подарил жене следователя Шевцова почти 600 кв. м в центре Киева, - адвокат Найем

Главу Нацполиции Клименко не интересует, кто и почему подарил жене следователя Шевцова почти 600 кв. м в центре Киева, - адвокат Найем

Глава Нацполиции Игорь Клименко ничего не знает о проверке скандальной недвижимости семьи заместителя начальника отдела Главного следственного управления НПУ Евгения Шевцова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно было заседание Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. На нем был руководитель Нацполиции Игорь Клименко, у которого спрашивали о его подчиненном Евгении Шевцовом, заместителе начальника отдела Главного следственного управления НПУ. Господин Клименко имеет жалкий вид и пытается избежать неловкой темы. Проверка недвижимости семьи Шевцовых якобы назначена. Но Клименко ничего не известно о ее результатах. "Видимо, из-за карантина я где-то что-то упустил", - оправдывается главный полициант страны", - рассказал Найем.

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"Это странно. Руководителя Нацполиции не интересует, кто и почему подарил жене его следователя почти 600 квадратных метров в центре столицы, которые являются вещественным доказательством по делу о "черных регистраторах". Это после целого ряда громких журналистских расследований и официального обращения более полусотни нардепов! Единственное, что сделал глава Нацполиции, - поговорил с непосредственным руководителем Шевцова. И обещает, что тот больше ничего не будет писать в соцсетях и публично оскорблять народных депутатов! Разве это не прекрасно? Шевцов "больше не будет"! Хорошо, что хоть в угол не поставили", - отметил адвокат.

"Лично я хочу спросить Клименко: а что еще обещал Шевцов? Он случайно не обещал, что больше не будет использовать свою должность для травли журналистов? Потому что на прошлой неделе исполнился год, как этот "герой" организовал репрессии против профессора журналистики, доктора филологических наук Валерия Феликсовича Иванова. Профессор "провинился" перед Шевцовым тем, что его сын имел отношение к журналистским расследованиям о семье полицианта. Спасаясь от преследований, сын с семьей выехал из Украины. И профессора решили фактически взять в заложники. Год назад в доме Иванова провели обыск. После чего следователи Главного следственного управления НПУ еще и наложили арест на счета профессора и его жены. Справедливости ради стоит отметить, что на травлю профессора тратились не только государственные, но и собственные ресурсы. Устроили митинги титушок под учебными заведениями, распространяла "чернуху" в Интернете", - рассказал Найем.

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"И вот прошел год. В итоге мы имеем следующее:

1. Суд признал, что арест счетов ничем не обоснован. Профессор Института журналистики просто был лишен возможности пользоваться собственными деньгами, поэтому все аресты были сняты. То есть - фактически это было сделано с целью давления на профессора Иванова.

2. Изъятое при обыске имущество суд вернул профессору. Сам факт изъятия также не имел никакого обоснования.

3. Обыск и собранные доказательства никоим образом не использовались в уголовном производстве, в рамках которого прошел обыск. То есть - цель обыска было не собрать доказательства, а напугать известного профессора.

4. Сейчас уже есть более семи уголовных производств, зарегистрированных по нашим заявлениям. В рамках этих досудебных расследований мы получили дополнительные подтверждения того, что следователи действовали не с целью расследовать определенное дело, а по указанию давить на профессора Иванова", - детализировал адвокат.

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"Итак, все попытки сделать из профессора преступника завершились фиаско. Вместо того, чтобы бороться с реальными преступлениями, Главное следственное управление работало как частная служба безопасности! Потрачены сотни часов следователей, которые писали ходатайство в суд с целью получить решение об обыске, постановление о наложении ареста и тому подобное. Не желает ли Клименко об этом поговорить с главой Шевцова? То, что происходит в Нацполиции вокруг Шевцова - это просто сюр. Кличко, несмотря на все свои таланты, имеет мужество уволить своего заместителя на следующий день после инцидента с полицейскими! Мгновенно за некорректное поведение с обычным полицейским влиятельный человек вылетает с должности. Кличко, в отличие от Клименко, карантин на помешал разобраться и принять решение! В нашем случае полицейский сознательно и дерзко угрожает и оскорбляет народного депутата. Унижает и как народного избранника, и как женщину. Оскорбляет за то, что депутат, выполняя свои служебные обязанности, пытается инициировать расследование коррупционного преступления. И этот полицейский не отстранен и не уволен. И руководитель Нацполиции даже не требует от него дать объяснения по скандальной недвижимости!" - акцентировал Найем.

"Анализируя эти события, я могу сказать, что мы недооцениваем роль и настоящее место семьи Шевцовых в правоохранительной системе. Именно семьи, ведь очевидно, что супруги, владеющие сетью финансовых структур, действует совместно. У Шевцова очень незначительная должность - минус три уровня от должности Клименко. Но Шевцов не боится реакции Клименко, а ... наоборот! Возможно, это связано с масштабными теневыми финансовыми схемами, которые завязаны на семью "героя" - ведь объемы семейной финкомпании за прошлый год выросли в разы? Может, есть другие причины. Я не знаю. Но понятно, что расследование деятельности семьи Шевцовых - это ключ к тайнам не только системы МВД, но и руководства налоговой милиции и других силовых и государственных финансовых структур. Мы продолжаем заниматься этим делом, как адвокаты Валерия Иванова. Нашу деятельность поддерживают западные фонды и международное журналистское сообщество, и мы будем вести борьбу пока не произойдет увольнение Шевцова из НПУ", - резюмировал адвокат.

Как сообщалось, 2 марта студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.

Главу Нацполиции Клименко не интересует, кто и почему подарил жене следователя Шевцова почти 600 кв. м в центре Киева, - адвокат Найем 01
Главу Нацполиции Клименко не интересует, кто и почему подарил жене следователя Шевцова почти 600 кв. м в центре Киева, - адвокат Найем 02
Главу Нацполиции Клименко не интересует, кто и почему подарил жене следователя Шевцова почти 600 кв. м в центре Киева, - адвокат Найем 03
Главу Нацполиции Клименко не интересует, кто и почему подарил жене следователя Шевцова почти 600 кв. м в центре Киева, - адвокат Найем 04

Автор: 

недвижимость (822) Нацполиция (16608) Шевцов (46) Найем Маси (138)


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Топ комментарии
+18
А что тут нового? Точно также работает под заказ криминала и олигархов СБУ； используя технические средства и возможности, базы данных, доступ к банковской тайне, к таможне, СБУ сегодня устраняет конкурентов, содействует работе ОПГ. Нет у нас Службы для государства, есть шакалы, жадные на деньги, голодная свора, поставившая себе цель безудержного обогащения. В Украине нет органа, который бы объективно оценил, сколько врагов государства работает в самом логове на Владимирской.
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12.05.2020 11:08 Ответить
+7
Ха-ха-ха зелебобики, вас "сделали вместе"! Ну вы и е@#ки
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12.05.2020 11:10 Ответить
+7
Це, типово для феодальних суспільств в періоди занепаду держави. "Вельмишановні" живуть не за законами- закони для бидла. Вищого чиновника не турбує звідки статки у підлеглого йому, доки той платить мзду своєму керівникові. Так працює Система. Порушення принципів її роботи неминуче призведе до питання: а звідки статки у самого кервника та його начальства.
Тому, марно сподіватися на еволюцію бюрократії чи зміни Системи з середини. Вона ніколи не міняється подібним шляхом. Жоден чиновник незацікавлений в розслідуванні джерел збагачення будь-кого з Системи, якщо це не дає йому особистої користі.
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12.05.2020 12:08 Ответить
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А что тут нового? Точно также работает под заказ криминала и олигархов СБУ； используя технические средства и возможности, базы данных, доступ к банковской тайне, к таможне, СБУ сегодня устраняет конкурентов, содействует работе ОПГ. Нет у нас Службы для государства, есть шакалы, жадные на деньги, голодная свора, поставившая себе цель безудержного обогащения. В Украине нет органа, который бы объективно оценил, сколько врагов государства работает в самом логове на Владимирской.
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12.05.2020 11:08 Ответить
На Владимирской "сидит" СБУ, а Нац-полиция на другой улице (лень рытся в Гугле).
А вообще, главе Нац-полиции для начала нужно-бы поинтересоваться скандальными "способностями" семьи Наемов, за какие такие заслуги им прилетело 500 000 зарплаты в Укроборонпроме...
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12.05.2020 12:21 Ответить
А не интересуется потому, "на моє хлопське переконання", потому что ЕГО "жене" (сыну/дочке, брату/куму/свату...) ТОЖЕ "кто-то" и "что-то" "подарил" ТАКОЕ, что НИКАКОЙ (!!!!!) зарплатой, даже с премиями и выслугами, НЕ прикрыть и НЕ объяснить!!! ЭТО ЖЕ ВСЕМ ПОНЯТНО!!! ЭТО - ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА!!! Тут - "Всю систему менять надо"!
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12.05.2020 16:15 Ответить
Так ВСЕ так называемые "Правоохранительные" органы с момента зачатия капитализма в стране работают как частные конторы по доению бизнеса. Как разновидность- за деньги возбуждают дела против конкурентов. Тоже мне "открытие" Найома. Беда в том, что эту систему уже не поменять. Разве что украинских следователей поменять на финнов или норвежцев. И то, не факт.
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12.05.2020 21:07 Ответить
Ха-ха-ха зелебобики, вас "сделали вместе"! Ну вы и е@#ки
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12.05.2020 11:10 Ответить
Они сделали сами себя.
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12.05.2020 11:12 Ответить
Шура, смех смехом, но эта ЗЕленая чума сделала всю Украину. Вместе с ЗЕбыдлом, которое их выбрало.
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12.05.2020 11:36 Ответить
Насосала?
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12.05.2020 11:13 Ответить
Груповуха походу анальная
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12.05.2020 12:13 Ответить
А как же обещания Зе? Обманул?
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12.05.2020 11:14 Ответить
2.5 ляма подарили. а Клименко поХ.
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12.05.2020 11:17 Ответить
Лично я считаю ,что вмешательство Зеленского просто необходимо.Это жирный ,и ядовитый плевок госмафии ему в прямо в глаз.Где его любимый Баканов?В триню играет?.Этот мусор делает всё,чтобы скомпрометировать и развалить Украину!Доколе?.Укатали Зелю крутые горки?.Нюх потерял?Устал?.Ему решать.
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12.05.2020 11:18 Ответить
А зачем БЫКанову трыня? Ему и так заносят. А он потом с ЗЕлей делится. А зачем-же бубочка его ставил на такое доходное место?
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12.05.2020 11:34 Ответить
Кто непосредственный руководитель МВД ? Замечено, что этот "хитрый жук" всегда отмораживается при залетах подчиненных .Я не я и хата не моя. Стратег .
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12.05.2020 11:59 Ответить
Це, типово для феодальних суспільств в періоди занепаду держави. "Вельмишановні" живуть не за законами- закони для бидла. Вищого чиновника не турбує звідки статки у підлеглого йому, доки той платить мзду своєму керівникові. Так працює Система. Порушення принципів її роботи неминуче призведе до питання: а звідки статки у самого кервника та його начальства.
Тому, марно сподіватися на еволюцію бюрократії чи зміни Системи з середини. Вона ніколи не міняється подібним шляхом. Жоден чиновник незацікавлений в розслідуванні джерел збагачення будь-кого з Системи, якщо це не дає йому особистої користі.
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12.05.2020 12:08 Ответить
В неловком оправдании Клименко можно увидеть немой вопрос... Кому это выгодно? Раз такое поведение Клименко, то или ему, или его непосредственному руководству.
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12.05.2020 12:12 Ответить
Це, вигідно кожному чиновнику-бюрократу. Тому що, всі вони є гвинтиками однієї бюрократичної системи, яка живе за рахунок експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни. Не має сенса розглядати кожен випадок окремо, якщо це є головним принципом функціонування держави.
Розмова про хабарництво окремого чиновника це, як розмова про важке дитинство якогось злочинця, яке привело його до вбивства з пограбуванням пенсіонерів. Це, просто відволікання уваги від головного- злочинної природи кожного з членів банди. В принципі немає ніякої різниці між вбивцею-грабіжником та хабарником чиновником. Обидва живуть з того самого- відбирання засобів до існування у слабших.
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12.05.2020 12:27 Ответить
Зелохи, уже и у мусаров покращення... Что там у вас?
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12.05.2020 12:17 Ответить
Ви маєте на увазі рєхварміраваних? Шо там казала Чурчхела: ета наші мальчікі?
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12.05.2020 12:29 Ответить
Пане ПРЕЗИДЕНТ Зеленський а ну проявіть свою політичну волю відносно того черта мародерного . А можливо ваша воля є безволя в пеклі ЧОРТА АВАКОВА. Так як є воля чи ні !!!!!
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12.05.2020 12:19 Ответить
За таких мусорів ми маємо подякувати імено Зеленському. Він на себе брав відповідальність за Рюкзакова і його шобло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.05.2020 14:27 Ответить
За таких мусорів ми маємо подякувати імено Зеленському. Він на себе брав відповідальність за Рюкзакова і його шобло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.05.2020 14:58 Ответить
 
 