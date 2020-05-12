Главу Нацполиции Клименко не интересует, кто и почему подарил жене следователя Шевцова почти 600 кв. м в центре Киева, - адвокат Найем

Глава Нацполиции Игорь Клименко ничего не знает о проверке скандальной недвижимости семьи заместителя начальника отдела Главного следственного управления НПУ Евгения Шевцова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно было заседание Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. На нем был руководитель Нацполиции Игорь Клименко, у которого спрашивали о его подчиненном Евгении Шевцовом, заместителе начальника отдела Главного следственного управления НПУ. Господин Клименко имеет жалкий вид и пытается избежать неловкой темы. Проверка недвижимости семьи Шевцовых якобы назначена. Но Клименко ничего не известно о ее результатах. "Видимо, из-за карантина я где-то что-то упустил", - оправдывается главный полициант страны", - рассказал Найем.

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"Это странно. Руководителя Нацполиции не интересует, кто и почему подарил жене его следователя почти 600 квадратных метров в центре столицы, которые являются вещественным доказательством по делу о "черных регистраторах". Это после целого ряда громких журналистских расследований и официального обращения более полусотни нардепов! Единственное, что сделал глава Нацполиции, - поговорил с непосредственным руководителем Шевцова. И обещает, что тот больше ничего не будет писать в соцсетях и публично оскорблять народных депутатов! Разве это не прекрасно? Шевцов "больше не будет"! Хорошо, что хоть в угол не поставили", - отметил адвокат.

"Лично я хочу спросить Клименко: а что еще обещал Шевцов? Он случайно не обещал, что больше не будет использовать свою должность для травли журналистов? Потому что на прошлой неделе исполнился год, как этот "герой" организовал репрессии против профессора журналистики, доктора филологических наук Валерия Феликсовича Иванова. Профессор "провинился" перед Шевцовым тем, что его сын имел отношение к журналистским расследованиям о семье полицианта. Спасаясь от преследований, сын с семьей выехал из Украины. И профессора решили фактически взять в заложники. Год назад в доме Иванова провели обыск. После чего следователи Главного следственного управления НПУ еще и наложили арест на счета профессора и его жены. Справедливости ради стоит отметить, что на травлю профессора тратились не только государственные, но и собственные ресурсы. Устроили митинги титушок под учебными заведениями, распространяла "чернуху" в Интернете", - рассказал Найем.

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"И вот прошел год. В итоге мы имеем следующее:

1. Суд признал, что арест счетов ничем не обоснован. Профессор Института журналистики просто был лишен возможности пользоваться собственными деньгами, поэтому все аресты были сняты. То есть - фактически это было сделано с целью давления на профессора Иванова.

2. Изъятое при обыске имущество суд вернул профессору. Сам факт изъятия также не имел никакого обоснования.

3. Обыск и собранные доказательства никоим образом не использовались в уголовном производстве, в рамках которого прошел обыск. То есть - цель обыска было не собрать доказательства, а напугать известного профессора.

4. Сейчас уже есть более семи уголовных производств, зарегистрированных по нашим заявлениям. В рамках этих досудебных расследований мы получили дополнительные подтверждения того, что следователи действовали не с целью расследовать определенное дело, а по указанию давить на профессора Иванова", - детализировал адвокат.

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"Итак, все попытки сделать из профессора преступника завершились фиаско. Вместо того, чтобы бороться с реальными преступлениями, Главное следственное управление работало как частная служба безопасности! Потрачены сотни часов следователей, которые писали ходатайство в суд с целью получить решение об обыске, постановление о наложении ареста и тому подобное. Не желает ли Клименко об этом поговорить с главой Шевцова? То, что происходит в Нацполиции вокруг Шевцова - это просто сюр. Кличко, несмотря на все свои таланты, имеет мужество уволить своего заместителя на следующий день после инцидента с полицейскими! Мгновенно за некорректное поведение с обычным полицейским влиятельный человек вылетает с должности. Кличко, в отличие от Клименко, карантин на помешал разобраться и принять решение! В нашем случае полицейский сознательно и дерзко угрожает и оскорбляет народного депутата. Унижает и как народного избранника, и как женщину. Оскорбляет за то, что депутат, выполняя свои служебные обязанности, пытается инициировать расследование коррупционного преступления. И этот полицейский не отстранен и не уволен. И руководитель Нацполиции даже не требует от него дать объяснения по скандальной недвижимости!" - акцентировал Найем.

"Анализируя эти события, я могу сказать, что мы недооцениваем роль и настоящее место семьи Шевцовых в правоохранительной системе. Именно семьи, ведь очевидно, что супруги, владеющие сетью финансовых структур, действует совместно. У Шевцова очень незначительная должность - минус три уровня от должности Клименко. Но Шевцов не боится реакции Клименко, а ... наоборот! Возможно, это связано с масштабными теневыми финансовыми схемами, которые завязаны на семью "героя" - ведь объемы семейной финкомпании за прошлый год выросли в разы? Может, есть другие причины. Я не знаю. Но понятно, что расследование деятельности семьи Шевцовых - это ключ к тайнам не только системы МВД, но и руководства налоговой милиции и других силовых и государственных финансовых структур. Мы продолжаем заниматься этим делом, как адвокаты Валерия Иванова. Нашу деятельность поддерживают западные фонды и международное журналистское сообщество, и мы будем вести борьбу пока не произойдет увольнение Шевцова из НПУ", - резюмировал адвокат.

Как сообщалось, 2 марта студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.







