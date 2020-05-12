Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже более 232 тыс. человек

За последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Общее число инфицированных по стране достигло 232 243. По этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию (более 224 тыс.) и Испанию (более 227 тыс.). Впереди только США с показателем в 1,347 млн заболевших.

Новые эпизоды COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве - 5392. Общее число случаев в столице за весь период выросло до 121 301.

В Московской области 1063 новых заболевших, в Нижегородской области - 354, в Петербурге - 339.

Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки.

Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3711 из них - за последние 24 часа.

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