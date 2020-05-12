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Новости Коронавирус и карантин
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Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже более 232 тыс. человек

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже более 232 тыс. человек

За последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Общее число инфицированных по стране достигло 232 243. По этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию (более 224 тыс.) и Испанию (более 227 тыс.). Впереди только США с показателем в 1,347 млн заболевших.

Новые эпизоды COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве - 5392. Общее число случаев в столице за весь период выросло до 121 301.

В Московской области 1063 новых заболевших, в Нижегородской области - 354, в Петербурге - 339.

Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки.

Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3711 из них - за последние 24 часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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карантин (16729) россия (96472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже более 232 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5759
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12.05.2020 11:07 Ответить
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Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже более 232 тыс. человек - Цензор.НЕТ 1258
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12.05.2020 11:15 Ответить
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Скоро свершиться мечта касабоф - догнать и перегнать омерику
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12.05.2020 11:26 Ответить
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регионы обосРахи начали отказываться использовать новые рассеянские ИВЛ из-за пожаров, которые они вызывают.

оккупационные власти севастополя и правительство ленинградской области эрэфии заявили, что пока не будут использовать полученные с УПЗ (уральский приборостроительный завод) аппараты искусственной вентиляции легких. Ранее было заявлено, что такие приборы могли стать причиной пожаров в больницах.

"до тех пор, пока не будет завершено расследование причин пожаров в больницах масквы и **********." Об этом заявило врио губернатора севаса михась развожаев.

«Пока мы не получим официальной информации о том, что с этими аппаратами произошло, мы не будем их эксплуатировать», - сказало оно.

Подробнее на рассеянской рэбэке:
https://www.rbc.ru/society/12/05/2020/5***********************?from=from_main
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12.05.2020 22:37 Ответить
вот как выглядит реанимация, в которой используют рассеянские вентиляторы -
пациент, естественно, уже обгоревший труп...
Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже понад 232 тис. осіб - Цензор.НЕТ 90
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12.05.2020 22:42 Ответить
пардон не пациент, а пациенты. только в одной больнице в ****** сегодня сгорело 5 пациентов подключенных к рассеянским аппаратам ИВЛ...

Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже понад 232 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7214
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12.05.2020 22:50 Ответить
А я двумя руками за то, чтобы использовать кацапскую технику в кацапских больницах - включил....И нет больницы, одна кучка пепла...
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12.05.2020 22:52 Ответить
точно. и не нужно тратиться дополнительно на кремацию.))

услышанный как-то разговор в масквабадском трамвае. спрашивает старушка у пассажира:
- скажите, здесь нужно выходить,чтобы в больницу 51 попасть?
- не, рано, здесь остановка у выезда из больницы. здесь морг и вывозит трупы,видите катафалки стоят? а вам нужен сперва главный вход, это следующая остановка за поворотом. ну а потом уже сюда, опосля...
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12.05.2020 23:01 Ответить
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