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Замглавы ОП Костюк о подборе кадров: "Свадебный фотограф" или "тамада" точно лучше, чем "красный директор" или "крепкий хозяйственник"

Замглавы ОП Костюк о подборе кадров:

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк считает, что при подборе кадров все-таки важнее моральные качества человека, которого можно обучить определенным необходимым профессиональным навыкам.

"Очень много способных людей либо из страны уехали, либо уже работают в каких-то компаниях, в частном бизнесе и финансово-промышленных группах. Непросто найти человека, который профессионален и порядочен одновременно. Честного человека, если у него есть потенциал, можно научить определенным навыкам, он достаточно быстро может получить нужные знания. А вот порядочности и честности научить нельзя. Это либо есть, либо нет", - сказал он в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Костюк считает, что вариант Верховной Рады нынешнего созыва лучше предыдущих после значительного обновления депутатского корпуса на досрочных выборах в июле 2019 года. "Сейчас – нет неприкосновенности, есть ответственность за прогулы и "кнопкодавство". А небольшие "зашквары", в которые попадают депутаты, связаны с смс-переписками или неосторожными фразами. Заметьте, нет историй, что депутаты "Слуги народа" отжали у кого-то бизнес или возглавили какой-то коррупционный поток", - пояснил он.

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По его мнению, не совсем правильно вешать на новых депутатов ярлыки и клише, как "свадебный фотограф" или "тамада". "Они не глупые, порядочные люди, и это точно лучше, чем "красный директор" или "крепкий хозяйственник", - считает замруководителя Офиса президента.

Костюк указал, что в Украине происходит смена так называемых политических элит, которая была задекларирована президентом Владимиром Зеленским как одна из главных целей. Замглавы ОП прогнозирует, что на местных выборах 2020 года все увидят еще больше молодежи, хотя, по его словам, молодежь в целом сейчас неохотно идет в политику и на государственную службу.

Автор: 

кадры (616) Слуга народа (2638) Костюк Юрий (14) Офис Президента (1804)


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Топ комментарии
+58
Аа-а-а-а-а-а-а-ааа--аа-а-а!!!!!!!!!!!!!! Приберіть цього придурка. Почніть мавп із зоопарку призначати, єнотів і т.п. У них точно моральні якості на висоті...
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12.05.2020 11:16 Ответить
+49
Теряюсь в догадках кто лучше: енакиевский шапкокрад или криворожский клоун-наркоман
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12.05.2020 11:17 Ответить
+46
Зеленые дилетанты временщики пришли хапать.
Это все.
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12.05.2020 11:16 Ответить
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Каждый должен заниматься тем, чему его обучали. Хороший человек? Нет такой профессии!!! Большая беда, когда непроффесианалы начинают пытаются поучать! Именно поучать, т.к. обучать чему-то они не способны априори! Они не имеют ни багажа знаний, ни опыта, полученного упорным трудом! Вместе снимали кино? Вместе водовку распивали? Вместе кокос нюхали или герыча кололи? Вместе по девочкам ходили? Вот и продолжайте дальше делать то, что умеете. Но не лезьте туда, куда вам противопоказано! Ведь народ с вас уже не смеется - плакать начинает от осознания того ужаса, что натворили год назад!
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12.05.2020 12:31 Ответить
Замглавы ОП Костюк о подборе кадров: "Свадебный фотограф" или "тамада" точно лучше, чем "красный директор" или "крепкий хозяйственник"

Он точно нормальный? Его проверяли при приеме на работу?
Это аналогично если не устраивает стоматолог в поликлинике, обращаться к соседу грузчику!!!
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12.05.2020 12:36 Ответить
Тамада лучше красного директора? Ну тогда ясно с кем себя отождествляет этот тип. Интересно знает ли он народную мудрость "Простота хуже воровства"?
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12.05.2020 12:51 Ответить
тамада і весільний фотограф і будуть голосувати за червоного директора та крєпкого хазяйствєнніка.
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12.05.2020 12:57 Ответить
Я не поклонник Партии Регионов и их чиновников. Конечно тырили. Но после Колесникова остались развязки и аэропорты, после застрелившегося Кирпы - шикарный вокзал... Нужно жить по общечеловеческому принципу " и себе и людям". По своему жизненному опыту многократно убеждался, что те, кто больше всех орет о своей борьбе с коррупцией и за народное благо на поверку оказывались или подлецами или городскими сумасшедшими. За редкими исключениями.
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12.05.2020 12:58 Ответить
Главный кадровик Украины: Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.
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12.05.2020 13:08 Ответить
Естественно нет игромких историй что "слуги" отжали бизнес - что может отжать свадебный фотограф? Только кусок торта на свадьбе. Не тот масштаб у этих деятелей.
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12.05.2020 13:16 Ответить
А Малюська каже,що йому подобаються зеки-пожиттєвики...Ніде він не зустрічав більш інтелектуальних,освідчених і добрих людей як там у камерах...Так що,як бачимо,не всі у владі надають перевагу фотографам і масовикам затєйнікам...
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12.05.2020 13:19 Ответить
И это весь выбор? Сразу видно ,подбор по развитию зедебилов.А других нет?
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12.05.2020 13:22 Ответить
А продажа масок радуцким в период пандемии ,это не история.А взятки за голосование ,это не истории?А не декларирование ворвских доходов бененой шайкой в слуге урода,то же не история?
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12.05.2020 13:27 Ответить
Может, и лучше. Но сейчас на должности назначаются именно крепкие хозяйственники из Партии Регионов.
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12.05.2020 14:08 Ответить
Эй Костюк!! Придурок!! не выставляй себя посмешищем даже среди кухарок и фотографов!!!
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12.05.2020 14:22 Ответить
Кожна кухарка може керувати країною? Той припіжджений не знає історії?
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12.05.2020 14:26 Ответить
Канєчна лутше ! Прастиє пацани і дєвахі із народа ! Сваі в доску ! (Та і вчаться добре,-щомісячна зарплата в конвертиках слугам урода зросла з 7 до 10 зелених косарєй).
Заступник голови ОП Костюк про підбір кадрів: "Весільний фотограф" чи "тамада" точно кращі, ніж "червоний директор" або "міцний господарник" - Цензор.НЕТ 74
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12.05.2020 14:29 Ответить
Собрал Зеля Шмыгаль и Мендель,
Сделали Украине гембель,
Но получат скоро "пендель"
И отправятся на "дембель".
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12.05.2020 14:54 Ответить
Чем лучше? Только тем, что им можно манипулировать, так как он имеет в голове абсолютный ноль! Есть хорошая пословица: "дурак - хуже предателя"! Сейчас она подтверждена на практике!!!
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12.05.2020 15:12 Ответить
При Иосифе Виссарионовиче Сталине ни один депутат Верховного совета СССР тоже не отжал ни у кого бизнес и не возглавил ни один коррупционный поток. Он всего лишь как баран не задумываясь делал то что ему велят. И депутаты СН делают только то что им велят. Ни на что иное они не способны.
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12.05.2020 15:53 Ответить
Освіта: закінчив Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України за спеціальністю «Правознавство».

З такою освітою, мабуть, важко осягнути висоту вимог до кадрів. Але на фоні фотографів та тамад - норм.
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12.05.2020 16:16 Ответить
Кстати, выпускница кулинарного ПТУ Лукаш закончила ту же академию в Киеве с Окружной да еще и ЗАОЧНО!!!
Уровень виден - такой же.
Это частный платный ВУЗ.
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12.05.2020 21:45 Ответить
Він взагалі ідіот. Червоні директори розбиралися у виробництві і користувалися повагою колективу. А ці ідіоти, яких вони поставили, ні в чому не розбираються. Своїми дурними рішеннями вони нищать країну.
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12.05.2020 18:02 Ответить
Заступник голови ОП Костюк про підбір кадрів: "Весільний фотограф" чи "тамада" точно кращі, ніж "червоний директор" або "міцний господарник" - Цензор.НЕТ 3573
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12.05.2020 22:52 Ответить
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