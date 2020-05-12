Замглавы ОП Костюк о подборе кадров: "Свадебный фотограф" или "тамада" точно лучше, чем "красный директор" или "крепкий хозяйственник"

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк считает, что при подборе кадров все-таки важнее моральные качества человека, которого можно обучить определенным необходимым профессиональным навыкам.

"Очень много способных людей либо из страны уехали, либо уже работают в каких-то компаниях, в частном бизнесе и финансово-промышленных группах. Непросто найти человека, который профессионален и порядочен одновременно. Честного человека, если у него есть потенциал, можно научить определенным навыкам, он достаточно быстро может получить нужные знания. А вот порядочности и честности научить нельзя. Это либо есть, либо нет", - сказал он в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Костюк считает, что вариант Верховной Рады нынешнего созыва лучше предыдущих после значительного обновления депутатского корпуса на досрочных выборах в июле 2019 года. "Сейчас – нет неприкосновенности, есть ответственность за прогулы и "кнопкодавство". А небольшие "зашквары", в которые попадают депутаты, связаны с смс-переписками или неосторожными фразами. Заметьте, нет историй, что депутаты "Слуги народа" отжали у кого-то бизнес или возглавили какой-то коррупционный поток", - пояснил он.

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По его мнению, не совсем правильно вешать на новых депутатов ярлыки и клише, как "свадебный фотограф" или "тамада". "Они не глупые, порядочные люди, и это точно лучше, чем "красный директор" или "крепкий хозяйственник", - считает замруководителя Офиса президента.

Костюк указал, что в Украине происходит смена так называемых политических элит, которая была задекларирована президентом Владимиром Зеленским как одна из главных целей. Замглавы ОП прогнозирует, что на местных выборах 2020 года все увидят еще больше молодежи, хотя, по его словам, молодежь в целом сейчас неохотно идет в политику и на государственную службу.