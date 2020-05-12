Пожар в больнице Санкт-Петербурга: пятеро лежачих больных COVID-19 погибли из-за перегрузки и возгорания аппарата ИВЛ
В Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице, есть жертвы среди больных коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российчкий "Интерфакс".
"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.
Он сообщил, что при пожаре погибли пять больных, все они имели диагноз COVID-19.
Площадь пожара, по данным источника, составила 10 квадратных метров.
"Очаг пожара в больнице располагался в реанимации "красной зоны". Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ", - сказал источник.
К настоящему времени пожар уже локализован.
В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра. Сигнал о пожаре поступил в 6:23. Из больницы вывели 150 человек.
"По предварительным данным, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации", - сказали в пресс-службе МЧС России.
Причиной пожара в петербургской больнице Святого Георгия могла стать перегрузка аппарата ИВЛ.
"Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара", - сказал собеседник агентства.
В Москве 9 мая произошел пожар в корпусе клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, в котором лечат пациентов с COVID-19. Погибла одна женщина. Сообщалось, что возгорание началось также в отделении реанимации.
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Как сообщили https://tass.ru/proisshestviya/8449363 ТАСС в командовании Юргинского гарнизона Минобороны РФ, погибли люди, которые могли проникнуть на военный объект незаконно. По предварительной версии, гражданские незаконно проникли на полигон и стали искать цветной металл. Взрыв произошел, когда они попытались разобрать боеприпас. - https:.rosbalt.ru
Если речь баллоне с кислородом, который те или иные му...ки СМАЗАЛИ МАСЛОМ - там "10 м2" не ограничится...
ой, та не надо. это однозначно жертвы коровавируса. при чём тут какой-то пожар?
"Фрегат Konarak был поражен ракетой с эсминца Jamaran в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.
По данным телеканала https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/11/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Al Jazeera , военно-морские силы Ирана периодически проводят учения в Оманском заливе, чтобы оставаться в полной готовности к любой чрезвычайной ситуации.
Телеканал отмечает, что Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя. Подбитый фрегат затонул.
не вследствие мыслимых и немыслимых нарушений - а вследствие возгорания аппарата...
******* совок - для стада обезьян это навсегда...
загибель людей - преступная халатность большого числа ответственных лиц...