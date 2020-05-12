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Новости Коронавирус и карантин
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Пожар в больнице Санкт-Петербурга: пятеро лежачих больных COVID-19 погибли из-за перегрузки и возгорания аппарата ИВЛ

Пожар в больнице Санкт-Петербурга: пятеро лежачих больных COVID-19 погибли из-за перегрузки и возгорания аппарата ИВЛ

В Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице, есть жертвы среди больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российчкий "Интерфакс".

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.

Он сообщил, что при пожаре погибли пять больных, все они имели диагноз COVID-19.

Площадь пожара, по данным источника, составила 10 квадратных метров.

"Очаг пожара в больнице располагался в реанимации "красной зоны". Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ", - сказал источник.

К настоящему времени пожар уже локализован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подмосковном хосписе произошел пожар: погибли 10 лежачих пациентов

В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра. Сигнал о пожаре поступил в 6:23. Из больницы вывели 150 человек.

"По предварительным данным, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации", - сказали в пресс-службе МЧС России.

Причиной пожара в петербургской больнице Святого Георгия могла стать перегрузка аппарата ИВЛ.

"Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара", - сказал собеседник агентства.

В Москве 9 мая произошел пожар в корпусе клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, в котором лечат пациентов с COVID-19. Погибла одна женщина. Сообщалось, что возгорание началось также в отделении реанимации.

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Топ комментарии
+18
Пожежа на 10 кв м, 5 кацапів нафіг, вони там штабелями лежать?
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12.05.2020 11:27 Ответить
+11
Жги, Господи, казламордию!
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12.05.2020 11:16 Ответить
+8
Вести из-за поребрика: При взрыве на военном полигоне в Кузбассе погибли двое гражданских
Как сообщили https://tass.ru/proisshestviya/8449363 ТАСС в командовании Юргинского гарнизона Минобороны РФ, погибли люди, которые могли проникнуть на военный объект незаконно. По предварительной версии, гражданские незаконно проникли на полигон и стали искать цветной металл. Взрыв произошел, когда они попытались разобрать боеприпас. - https:.rosbalt.ru
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12.05.2020 11:27 Ответить
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Жги, Господи, казламордию!
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12.05.2020 11:16 Ответить
Вести из-за поребрика: При взрыве на военном полигоне в Кузбассе погибли двое гражданских
Как сообщили https://tass.ru/proisshestviya/8449363 ТАСС в командовании Юргинского гарнизона Минобороны РФ, погибли люди, которые могли проникнуть на военный объект незаконно. По предварительной версии, гражданские незаконно проникли на полигон и стали искать цветной металл. Взрыв произошел, когда они попытались разобрать боеприпас. - https:.rosbalt.ru
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12.05.2020 11:27 Ответить
какие сознательные гражданские, я всегда говорил что живой сруцке - лучший разминер, и надо побольше их в донбабве и луганду завезти для разминирования
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12.05.2020 11:30 Ответить
Кислород+масло= пожар
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12.05.2020 11:17 Ответить
Вибух.
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12.05.2020 11:24 Ответить
Там не пожар будет, там шестого этажа не будет)))
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12.05.2020 11:31 Ответить
+
Если речь баллоне с кислородом, который те или иные му...ки СМАЗАЛИ МАСЛОМ - там "10 м2" не ограничится...
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12.05.2020 11:55 Ответить
Зато, как вещал мне тут один уважаемый комментатор, российский глубоководный аппарат опустился на дно Марианской впадины и установил там глубоководный иконостас!
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12.05.2020 11:18 Ответить
Вони і там газогін втопили?
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12.05.2020 11:28 Ответить
И заодно нашел там и поднял на поверхность две древнекацапские амфоры и пустую бутытылку из-под водки "Хутинка".
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12.05.2020 11:29 Ответить
они в очередной раз пытались пробить очередное дно )
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12.05.2020 11:31 Ответить
Да хоть камни с неба у кацарылых, нам какое до того дело.
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12.05.2020 11:19 Ответить
а поржать?
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12.05.2020 11:56 Ответить
"погибли из-за перегрузки и возгорания аппарата ИВЛ"
ой, та не надо. это однозначно жертвы коровавируса. при чём тут какой-то пожар?
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12.05.2020 11:22 Ответить
Ну если на один ИВЛ грузить по пять больных,то чему удивляться.
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12.05.2020 12:07 Ответить
перегаром в ИВЛ дышали???))
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12.05.2020 11:23 Ответить
явно по горячему ивл перегружали, а надо было по холодному )
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12.05.2020 11:23 Ответить
боярє вирішили просто жечь заразних холопів. свиноматки ісчьо нарожают😁
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12.05.2020 11:24 Ответить
територія їб@нутих
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12.05.2020 11:25 Ответить
Пожежа на 10 кв м, 5 кацапів нафіг, вони там штабелями лежать?
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12.05.2020 11:27 Ответить
традиционнодедовский вид размещения больных - братская могила )
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12.05.2020 11:30 Ответить
Ты бы видел видео, как бомбило ватницу попавшую в инфекционку, когда ее оторвали от зомбоящика)
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12.05.2020 11:36 Ответить
Да,странно как-то,может процедурная и пять аппаратов ?
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12.05.2020 11:47 Ответить
Нічого ви не розумієте, це такий новий метод лікуваня!
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12.05.2020 11:51 Ответить
Это говорит , что мест не хватает , и в одноместной палате по 5 человек , ну и типа для статистики показать , что с таким колличеством зараженных так мало умерших , но что то пошло не так .
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12.05.2020 12:53 Ответить
еще пятерых вылечили...на 10-ти кв. метрах по два на каждого...ппц.
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12.05.2020 11:33 Ответить
Гм. Если мне не изменяет память, мокши эту хрень-ИВЛ в США в виде гумпомощи продали? Ню-ню, Трампарарампушка, готовься к пожарам и у себя...
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12.05.2020 11:34 Ответить
Он их назад отдал, в американскую розетку 110в они не пихаются)
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12.05.2020 11:37 Ответить
По ходу кацапы американские впихнули в 220 в......
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12.05.2020 11:44 Ответить
Во время учений в Оманском заливе иранские военные по ошибке открыли огонь по одному из своих кораблей. Об этом в своем Twitter сообщило иранское агентство https://twitter.com/aaa_iran/status/1259611635989217285 ААА.
"Фрегат Konarak был поражен ракетой с эсминца Jamaran в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.
По данным телеканала https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/11/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Al Jazeera , военно-морские силы Ирана периодически проводят учения в Оманском заливе, чтобы оставаться в полной готовности к любой чрезвычайной ситуации.
Телеканал отмечает, что Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя. Подбитый фрегат затонул.
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12.05.2020 11:39 Ответить
А кто производитель этих ИВЛ : "Автоваз" или "Роскосмос" ?
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12.05.2020 11:39 Ответить
це були апарати спільного виробництва
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12.05.2020 11:52 Ответить
Для кацапів підходить , тільки один апарат, крематорій.
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12.05.2020 12:19 Ответить
насколько я понимаю, причина смерти - не коронавирус... у нас модно прыгать с балкона, а в РФ - сжигать заживо. нет. не братские все-таки народы.
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12.05.2020 11:44 Ответить
"...через перевантаження і займання апарату..."
Пожежа в лікарні Санкт-Петербурга: п'ятеро лежачих хворих на COVID-19 загинули через перевантаження і займання апарату ШВЛ - Цензор.НЕТ 662 не вследствие мыслимых и немыслимых нарушений - а вследствие возгорания аппарата...

******* совок - для стада обезьян это навсегда...
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12.05.2020 11:46 Ответить
уточнюсь - причина возгорания - займання апарату...
загибель людей - преступная халатность большого числа ответственных лиц...
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12.05.2020 13:52 Ответить
Зато в статистику по умершим от ковид не попадут. Раися же впереди планеты всей по уровню медецины!
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12.05.2020 11:47 Ответить
Радикальный подход к дезинфекции.
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12.05.2020 12:01 Ответить
По моему их там лечат страхом, что бы как чумы боялись врачей и реанимаций. А иначе сгоришь как Прометей.
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12.05.2020 12:08 Ответить
Добре , роли російські фашисти несуть втрати
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12.05.2020 12:09 Ответить
Корона -тварь на нашей стороне .
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12.05.2020 12:54 Ответить
Пуйло эти аппараты в США послал и взял за помощь 600тыс$
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12.05.2020 14:43 Ответить
"Да пёс с ними!" (с)
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12.05.2020 14:49 Ответить
Больше таких хороших новостей..
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12.05.2020 19:25 Ответить
 
 