Пожар в больнице Санкт-Петербурга: пятеро лежачих больных COVID-19 погибли из-за перегрузки и возгорания аппарата ИВЛ

В Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице, есть жертвы среди больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российчкий "Интерфакс".

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.

Он сообщил, что при пожаре погибли пять больных, все они имели диагноз COVID-19.

Площадь пожара, по данным источника, составила 10 квадратных метров.

"Очаг пожара в больнице располагался в реанимации "красной зоны". Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ", - сказал источник.

К настоящему времени пожар уже локализован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подмосковном хосписе произошел пожар: погибли 10 лежачих пациентов

В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра. Сигнал о пожаре поступил в 6:23. Из больницы вывели 150 человек.

"По предварительным данным, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации", - сказали в пресс-службе МЧС России.

Причиной пожара в петербургской больнице Святого Георгия могла стать перегрузка аппарата ИВЛ.

"Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара", - сказал собеседник агентства.

В Москве 9 мая произошел пожар в корпусе клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, в котором лечат пациентов с COVID-19. Погибла одна женщина. Сообщалось, что возгорание началось также в отделении реанимации.