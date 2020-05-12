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Новости Коронавирус и карантин
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На Киевщине за сутки 2 летальных случая от COVID-19, зафиксировано 23 новых случая инфицирования, - ОГА

На Киевщине за сутки 2 летальных случая от COVID-19, зафиксировано 23 новых случая инфицирования, - ОГА

Среди заболевших коронавирусом в Киевской области 93 ребенка и 160 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Киевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 12 мая 2020 официально подтверждено 1023 случая заболевания коронавирусом, среди них 93 ребенка и 160 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлено 23 новых случаев", - говорится в сообщении.

Из них на стационарном лечении - 188 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 835 человек. Выздоровели 173 человека, в том числе 16 детей.

За время пандемии умерло - 22 человека. За сутки зафиксировано два летальных случая.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3200 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 35 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 5282 контактными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области. Уровень опасности - желтый, - "Укргидрометцентр"

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4241) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Если опубликуют смертность от сердечно сосудистых, туберкулеза и прочего, то придется все население замуровать в домах на вечно. И нет проблем!
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12.05.2020 11:25 Ответить
Сердечно-сосудистые много людей и так уже имеют. А палочку Коха так вообще - носителей до 95%. Так что пример неудачный.
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12.05.2020 11:35 Ответить
 
 