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Тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы найдено в одной из воинских частей

Тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы найдено в одной из воинских частей

В одной из воинских частей ВСУ 11 мая было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы.

Об этом сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"11.05.20 около 16:00 на территории поста выездного караула воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. В 16:35 на место происшествия прибыла группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и сотрудники национальной полиции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается.

Тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы найдено в одной из воинских частей 01

смерть (9261) ВСУ (6740)


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Топ комментарии
+3
Хоч правильно написали - "знайдено тіло з вогнепальним пораненням...". А то раніше "бігали попереду паровоза..." і вже називали і причини, і винних...
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12.05.2020 11:41 Ответить
+3
Он в фашистов рабссейских стрелять не может, он с ними одиннарот.
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12.05.2020 12:05 Ответить
+2
Мало того, что злой и кролик, так ещё и идиот
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12.05.2020 11:42 Ответить
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бухло до добра не доводит)
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12.05.2020 11:32 Ответить
Не обязательно бухло. Может быть и самоубийство. Тоже ужасно.
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12.05.2020 11:35 Ответить
Ему лишь бы высрать что-то.
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12.05.2020 11:37 Ответить
Мало того, что злой и кролик, так ещё и идиот
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12.05.2020 11:42 Ответить
как раз-таки наоборот. только наивные идиоты до сих пор носят розовые очки. мне рассказывали военнослужащие, чем они занимаются в частях и особенно! на полигонах)
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12.05.2020 11:51 Ответить
А ты не слушай рассказы, подпиши кантракт и все увидишь сам
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12.05.2020 12:00 Ответить
Он в фашистов рабссейских стрелять не может, он с ними одиннарот.
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12.05.2020 12:05 Ответить
Охрана Генерального штаба. Караул.
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12.05.2020 11:34 Ответить
Хоч правильно написали - "знайдено тіло з вогнепальним пораненням...". А то раніше "бігали попереду паровоза..." і вже називали і причини, і винних...
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12.05.2020 11:41 Ответить
Что это за бред?
Что это за караул такой? Где они тело нашли, при разводе часовых?
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12.05.2020 12:21 Ответить
 
 