Тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы найдено в одной из воинских частей
В одной из воинских частей ВСУ 11 мая было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы.
Об этом сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"11.05.20 около 16:00 на территории поста выездного караула воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. В 16:35 на место происшествия прибыла группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и сотрудники национальной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается.
Топ комментарии
+3 Яр Холодний
показать весь комментарий12.05.2020 11:41 Ответить Ссылка
+3 Vladimir Kalashnikov
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+2 Сергей Васильев #322886
показать весь комментарий12.05.2020 11:42 Ответить Ссылка
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Что это за караул такой? Где они тело нашли, при разводе часовых?