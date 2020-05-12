Тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы найдено в одной из воинских частей

В одной из воинских частей ВСУ 11 мая было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы.

Об этом сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"11.05.20 около 16:00 на территории поста выездного караула воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. В 16:35 на место происшествия прибыла группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и сотрудники национальной полиции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается.