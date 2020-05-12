Национальная идея не должна быть спущена сверху, а формулироваться путем большого общественного диалога, - замглавы ОП Костюк

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что у команды президента Владимира Зеленского есть видение украинской национальной идеи, но она должна быть сформулирована украинцами путем большого общественного диалога, и основываться на объединяющих их ценностях.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, эта идея есть. Но мне кажется, она не может быть спущена сверху – она тогда не до конца настоящая. Но я думаю, что эту глобальную идею и это направление мы услышим в ежегодном послании президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении в Украине", - сказал Костюк.

По его мнению, национальная идея должна появиться в результате большого общественного диалога, с долгим публичным обсуждением, в идеале без вмешательства политиков, хотя это и вряд ли невозможно.

"Должны быть найдены и приняты большинством ответы на вопрос: "Какие качества и ценности делают нас украинцами, делают уникальными, отличая от других народов?" - считает Костюк.

Он отметил, что попытки запуска такого диалога были в выступлениях президента Владимира Зеленского на День Независимости, на Новый год, что в определенной степени удалось.

"Да, некоторые всё примитивизировали до одной фразы "Какая разница?", которая, кстати, в такой формулировке даже не звучала. Но неправильно сводить 13-минутное обращение к двум словам – эта тема гораздо глубже", - сказал он.

Костюк считает, что в Украине не сработала модель, когда фундаментом для объединения нации становятся совместное историческое прошлое, один язык, одна религия, одни традиции, общие исторические герои, потому что изначально в стране очень разнообразные регионы, со своей непростой и многослойной историей.

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"Да, поиск исторической правды и приход к общему знаменателю, безусловно, очень важен. Но в этот процесс всегда вмешивается политика, все эти вещи очень выгодно использовать для заработка политических "плюсиков", для бесконечных споров, конфликтов, и как итог – не объединять страну, а еще сильнее ее разделять", - подчеркнул он.

Костюк полагает, что украинцам может помочь осознание того, что в разнообразии – их сила, а объединяют их ценности и будущее. По его мнению, 21 апреля 2019 года во втором туре выборов президента граждане Украины дали понять, какие вещи для них более, а какие менее значимы.

"Например, украинцы очень свободолюбивы. Это может стать одной из базовых объединяющих ценностей. Но иногда мы забываем, что круг твоей свободы заканчивается там, где начинается круг свободы другого человека. И важный вызов, который нам надо преодолеть, - умение уважать зону комфорта другого человека, его мнение и взгляды. Тогда уважение тоже будет одной из ценностей, которые могут нас объединять", - считает он.

Костюк также привел, как пример объединяющей ценности, готовность защищать свою землю. "Согласитесь, с началом войны некоторые вещи, о которых могли раньше спорить, ушли далеко на задворки. В тот момент Украина действительно объединилась. Появилась одна общая цель независимо от языка, на котором мы говорим, или церкви, в которую мы ходим", - пояснил он.

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