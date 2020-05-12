Национальная идея не должна быть спущена сверху, а формулироваться путем большого общественного диалога, - замглавы ОП Костюк
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что у команды президента Владимира Зеленского есть видение украинской национальной идеи, но она должна быть сформулирована украинцами путем большого общественного диалога, и основываться на объединяющих их ценностях.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, эта идея есть. Но мне кажется, она не может быть спущена сверху – она тогда не до конца настоящая. Но я думаю, что эту глобальную идею и это направление мы услышим в ежегодном послании президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении в Украине", - сказал Костюк.
По его мнению, национальная идея должна появиться в результате большого общественного диалога, с долгим публичным обсуждением, в идеале без вмешательства политиков, хотя это и вряд ли невозможно.
"Должны быть найдены и приняты большинством ответы на вопрос: "Какие качества и ценности делают нас украинцами, делают уникальными, отличая от других народов?" - считает Костюк.
Он отметил, что попытки запуска такого диалога были в выступлениях президента Владимира Зеленского на День Независимости, на Новый год, что в определенной степени удалось.
"Да, некоторые всё примитивизировали до одной фразы "Какая разница?", которая, кстати, в такой формулировке даже не звучала. Но неправильно сводить 13-минутное обращение к двум словам – эта тема гораздо глубже", - сказал он.
Костюк считает, что в Украине не сработала модель, когда фундаментом для объединения нации становятся совместное историческое прошлое, один язык, одна религия, одни традиции, общие исторические герои, потому что изначально в стране очень разнообразные регионы, со своей непростой и многослойной историей.
"Да, поиск исторической правды и приход к общему знаменателю, безусловно, очень важен. Но в этот процесс всегда вмешивается политика, все эти вещи очень выгодно использовать для заработка политических "плюсиков", для бесконечных споров, конфликтов, и как итог – не объединять страну, а еще сильнее ее разделять", - подчеркнул он.
Костюк полагает, что украинцам может помочь осознание того, что в разнообразии – их сила, а объединяют их ценности и будущее. По его мнению, 21 апреля 2019 года во втором туре выборов президента граждане Украины дали понять, какие вещи для них более, а какие менее значимы.
"Например, украинцы очень свободолюбивы. Это может стать одной из базовых объединяющих ценностей. Но иногда мы забываем, что круг твоей свободы заканчивается там, где начинается круг свободы другого человека. И важный вызов, который нам надо преодолеть, - умение уважать зону комфорта другого человека, его мнение и взгляды. Тогда уважение тоже будет одной из ценностей, которые могут нас объединять", - считает он.
Костюк также привел, как пример объединяющей ценности, готовность защищать свою землю. "Согласитесь, с началом войны некоторые вещи, о которых могли раньше спорить, ушли далеко на задворки. В тот момент Украина действительно объединилась. Появилась одна общая цель независимо от языка, на котором мы говорим, или церкви, в которую мы ходим", - пояснил он.
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ну загинув же могутній Рим, як його називають історики - Стародавній Рим, була в них мова, нічого не лишилося, навіть мови, лише акведуки, руїни та каналізації.
загибелі української нації хочуть практично всі сусіди, до цього , де факто, додалися керівники української держави і 25 років послідовно це роблять.
я багато чого перестав розуміти...того , що відбувається.
Така сама ситуація і у інших народів. Ми просто на різних рівнях розвитку, а сприймаємо навколишній світ, як двовимірний. Тому і не розуміємо... ніби чехи поруч, а живуть не так... а насправді, вони поруч, ось тільки ми на першому поверсі, а вони на дев'ятому, німці теж поруч, але на 14му, а американці на 24-му...
От і все. таке моє бачення.
На рахунок жити, а хіба решта народу не мріє щоби їх діти жили за кордоном? От вони йдуть на вибори, обирають собі владу, із мрією, що їх діти звідси звалять?! Відсутність патріотичної більшості серед народу = відсутність патріотичної еліти. Як ви уявляєте патріотичну еліту, в країні де керують делеговані більшістю представники, за умови відсутності такої більшості? Це можливо було би, як би для прикладу ми обмежили виборче право. Для прикладу людьми із гарною освітою, або тими, хто сплачує більше податків ніж бере із держави. Ця обмежена кількість обирала Раду, а та обирала Президента. А у нас "народовладдя"! З якого такого дива, свині, яких більшість у свинарнику мають обрати жеребця? виключення становить лише цап (козел) практика показала, що це вони можуть
Дивіться , як відбувається....понищили промисловість, да- вона була не зовсім там *******, але її все ж можна було модернізувати, коли є люди - вони зроблять і модернізують, але коли вже і люди розбіглися, то вже до кучі промисловість не збереш.
Ну зараз промисловість стала менша але трохи перекредитувалися за рахунок вирізання лісів та зорали поля без обмежень та без їх відпочинку. Це дасть можливість ще протриматися років 4-5, потім врожаї почнуть різко падати і чим країна буде триматися через 5 років?
От і тут питання долі країни. Кого зараз цікавить доля країни через 5 років, може уряд чи чинного Президента чи вищі інші державні органи? це навіть і не смішно шукати відповідь на це питання.
Так от. На жаль, нові покоління української молоді та взагалі покоління не матимуть змоги стати тими носіями, які створять , як ви кажете - новий народ. Просто нинішнє покоління, яке власне ще пам'ятає тих старих українських дідів, які були носіями того українства, яке можна десь прочитати у віршах Шевченка оголошено совками чи ще чимось образливим і не зможе передати все те новим поколінням. Якщо йде розрив поколінь народ приречений на довге блукання. В Росії ситуації ще гірша, там все те взагалі знищено.
То ж справжні цінності підміняються субкультурою, класична музика підміняється грою членом на піаніно. І нічо! - публіка наче ніяковіє, але сміється і ніхто із залу не виходить в знак протесту. Яка буде культура у такого народу? - ніякої. Це шлях в нікуди. І , та це смішно, що вони передадуть своїм дітям? цікавість до творів Моцарта чи Ференца Ліста чи взагалі цікавість, а чи є ******* українські композитори такого рівня? виявляється -є! От і все. І такі наші перспективи. Трохи сумбурно, але ви зрозумієте.
В історії так ніколи не було і не буде, що нехай мене б'ють пани та підпанки, але це ж свої пани, вони ж у вишиванках!
Ви хіба не розумієте, що для Зеленського - ніхто тисячами український народ не нищив?
Він раб прокацапської ідеології, яка зводиться в цілому до: "Україну створив Ленін", це один народ, але певну його частку (звісно дефективну) понівечили "поляки", але їх мало і то їх вводить в оману неонацістська ідеологія. Якщо людина не розуміє, що причина розвалу СРСР, причина ******** війни із РФ це небажання значної кількості українців сповідувати його ідеологію, його (Зеленського) цінності, то наслідком тиску на цю частину населення стане розпад України, а не її єднання. Хоча особисто я не розумію, як він збирається тиснути? Через свій тупий 95й Квартал? А хто його дивиться? Ті що розділяють його ментальність? Так їх не потрібно переконувати, вони і так за СіСіСєР 2, а ось переконувати потрібно тих, у кого приступ блювання починається при випадковому перемиканні каналів, де Зеля виступає, чи його "Квартал"...
Національну ідею має виробити УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ! Саме інтелігенція, а не циркачі з шоу-бізнесу типу Сивухи!
Національну ідею мають виробити такі люди, як художник Іван Марчук, якого британці внесли в перелік 100 геніїв **********. Такі, як письменники Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Сергій Жадан. Як Брюховецький, який відновив Могилянку. Як журналісти Рахманін та Яневський. Як вчені Юхновський, Пономарів, Грицак та Сергійчук. Як режисер Сейтаблаєв, який Кіборги зняв. Як актори Роговцева, Хостікоєв чи Бенюк.
Донбас мають представляти такі люди, як поет Голобородько (справжній Голобородько, не видуманий кварталом!) - ЄДИНИЙ лауреат Національної премії ім. Шевченка з Донбасу. До речі, він ледве втік від сєпарів, які його на підвал кинути хотіли - так там "*******" інтелігенцію. Зараз в Ірпені живе... Чи як директор Донецького оперного Солов'яненко молодший, який виїхав у 2014 до Києва і зараз вже очолює Національну оперу.
Національні ідеї відрізняються одна від другої лише територією, а часто також і мовою.
Нихрена не платить налогов, разогнать всех чиновников, чтоб бесплатная медицина и пенсии как в Европе.
уже нет Франции, нет той Германии, Италии
даже США уже совсем не та страна, какой была несколько десятилетий назад
еще Польска не згинела, но это пока-что
параллельно цифровые технологии запустили процесс оглупления и примитивизации сознания людей, особенно это заметно по школьникам
даже некое обособление Восточной Европы ("Междуморье") не решит проблему кардинально
следовательно, создание Всемирного правительства всё ближе, а это раз и навсегда устранит "национальные" государства и границы с повестки дня
что же остаётся, нам в том числе?
федерализация с широкой автономией историческо-этнических территорий? - типа Шотландии, Каталонии, Баварии, Басконии, Крыма, Закарпатья...
или вообще пространство, состоящее из городов и провинциальных общин вне зависимости от этнических корней?
как бы там ни было, предстоящие геополитические события и особенно геокатаклизмы ( с 2025 года) дадут ответы на многие вопросы
и мне кажется, что Украина с некой так и не сформировавшейся национальной идеей проезжает эту станцию без остановки - транзитом в будущее