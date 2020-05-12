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Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу: Вакансий достаточно

Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, а потерявшие работу могли бы заняться и "нелюбимой" работой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  БелТА.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство

При этом Лукашенко потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях.

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"Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", - подчеркнул он.

Отмечается, что во вторник президент Беларуси проводит совещание по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В том числе, речь идет о поддержке потерявших работу в связи с распространением коронавируса.

безработица (451) Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626)


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Топ комментарии
+17
Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу

Не, ну, сам-то бацька устроился на любимую работу..
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12.05.2020 11:47 Ответить
+13
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
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12.05.2020 11:47 Ответить
+8
И шведы массово едут лечиться в Беларусь...
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12.05.2020 12:19 Ответить
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Бацька рулит, молодчага )
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12.05.2020 11:47 Ответить
Пойдёт простым колхозником, если выгонят...
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12.05.2020 14:22 Ответить
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
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12.05.2020 11:47 Ответить
Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу

Не, ну, сам-то бацька устроился на любимую работу..
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12.05.2020 11:47 Ответить
Президент - тоже работа. Конечно, это не профессор в университете и не научный сотрудник в НИИ, и не токарь 6-го разряда, но это же не повод для насмешек, Кто-то должен и Президентом работать.
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12.05.2020 16:41 Ответить
Лукашенко свой народ в намордники не одел. Землю за кредит не продал. В коронопсихоз не поверил. Браво Швеция и Беларусь! Вы всем показали, как действовать с умом
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12.05.2020 11:48 Ответить
Теперь осталось посчитать к-во заболевших в Белоруси. Если, конечно ,считать умеешь.
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12.05.2020 11:49 Ответить
Землю може і не продав, зате всіх в колхозах тримає... От це точно не краще!

Має бути золота середина - землю продавати, але не більше 500 га як у Польщі,а не так, як у нас по 10 тис. га!
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12.05.2020 11:52 Ответить
В Швеции 3225 трупов, а в Белоруссии 135 при почти одинаковом количестве больных. Разница смертей - 25 раз меньше.
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12.05.2020 11:56 Ответить
Не стоит доверять статистике Луки.
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12.05.2020 12:03 Ответить
И шведы массово едут лечиться в Беларусь...
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12.05.2020 12:19 Ответить
Просто у Білорусі багатьом померлим причиною записали пневмонію...
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12.05.2020 12:24 Ответить
та не, просто брехни в 25 раз больше
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12.05.2020 16:53 Ответить
это у шведов достижение? зараженных 26,670,умерших от ковида 3,256, случаев смерти 322 на миллион жителей.
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12.05.2020 11:59 Ответить
Угу, рабы должны пахать там, где им прикажет хозяин. Отличная страна Беларусь, но нет, что-то жить в такой совсем не хочется.
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12.05.2020 12:46 Ответить
Наверное, Коля Лукашенка уже нашёл такую "не совсем приемлемую" работенку и потому не принимал вместе с папашей парад в костюмчике с маршальскими погонами.
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12.05.2020 11:49 Ответить
Нехай працюють на свою державу, а на тікають за бугор.
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12.05.2020 11:49 Ответить
А я вважаю що повинні працювати на СЕБЕ, а не на державу...
Вже проходили про наповнення "закромов родіни".
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12.05.2020 11:51 Ответить
Совок детектед!
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12.05.2020 12:25 Ответить
Хай своя держава платить хоча б 60-70% від того, що вони отримують в Польщі, тоді кількість заробітчан зменшиться В РАЗИ!

Згадай 2006-2008 рік - тоді за бугор їздило дуже мало народу, бо в Києві на будівництві народ мав ті ж гроші, що і в Польщі!
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12.05.2020 12:27 Ответить
Правильно ! Не фиг тащить на не приемлемую работу иностранцев с низким образаванием, интелектом и животными инстинктами. Он обычно остаются и тащат себе подобных . И не хотят встраиватся в общество.
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12.05.2020 11:52 Ответить
есть же уже встроеные свои...у котрых образавание на высоте
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12.05.2020 11:55 Ответить
каждый день, цензор постит высеры этого усатого придурка. сколько можно?! неужели новостей из других стран европы нет?
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12.05.2020 11:53 Ответить
Совки, sir.
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12.05.2020 12:30 Ответить
бацька шота имитирует...а ***** в трансе

Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу: Вакансий достаточно - Цензор.НЕТ 2081
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12.05.2020 11:53 Ответить
Работайте за жратву, ребята!
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12.05.2020 11:54 Ответить
А що хтось повинен тебе годувати???
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12.05.2020 12:05 Ответить
Предлагаешь концлагеря? Уважаю.
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12.05.2020 12:08 Ответить
якщо хтось не хоче себе годувати, то так концтабір...або евтаназія щоб не мучився..
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12.05.2020 12:27 Ответить
С евреев начнём?
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12.05.2020 12:29 Ответить
ні з демагогів...
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12.05.2020 12:35 Ответить
Белоруссия заняла первое место по количеству заболевших на 1 млн. населения.
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12.05.2020 12:01 Ответить
Эту туфту будешь вешать в другом месте.
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12.05.2020 12:16 Ответить
умеешь читать? 25 тысяч на 9 миллионов населения. И это занижено минимум в половину.Это как в Украине 100 тысяч. Ай да бацька молоде!
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12.05.2020 17:02 Ответить
 
 