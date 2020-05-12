Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу: Вакансий достаточно
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, а потерявшие работу могли бы заняться и "нелюбимой" работой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.
"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство
При этом Лукашенко потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях.
"Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", - подчеркнул он.
Отмечается, что во вторник президент Беларуси проводит совещание по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В том числе, речь идет о поддержке потерявших работу в связи с распространением коронавируса.
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Не, ну, сам-то бацька устроился на любимую работу..
Має бути золота середина - землю продавати, але не більше 500 га як у Польщі,а не так, як у нас по 10 тис. га!
Вже проходили про наповнення "закромов родіни".
Згадай 2006-2008 рік - тоді за бугор їздило дуже мало народу, бо в Києві на будівництві народ мав ті ж гроші, що і в Польщі!