Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу: Вакансий достаточно

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, а потерявшие работу могли бы заняться и "нелюбимой" работой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство

При этом Лукашенко потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях.

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"Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", - подчеркнул он.

Отмечается, что во вторник президент Беларуси проводит совещание по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В том числе, речь идет о поддержке потерявших работу в связи с распространением коронавируса.