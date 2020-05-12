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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области для больных COVID-19 в больницах осталось 35% коек, - ОГА

В Черновицкой области для больных COVID-19 в больницах осталось 35% коек, - ОГА

В Черновицкой области для больных коронавирусом осталось 35% мест в больницах.

Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА.

"Свободными в настоящее время (по состоянию на 11 мая. - Ред.) остаются 35% коек, отведенных для больных коронавирусом", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области выявили 72 новых случая COVID-19, умерли три человека, всего 2396 заболевших, - ОГА

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Буковина (901) карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Давайте карантин до конца года. Нужно победить лоховирус. За ценой не постоим. Все в подвалы и погреба! Выход раз в 2 недели в ломбард и опять в погреб
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12.05.2020 11:51 Ответить
+1
Ну так, через всю країну, поки довезуть, то...
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12.05.2020 11:52 Ответить
+1
а может дело не в коронавирусе, а паническом страхе перед массовыми протестами?
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12.05.2020 12:32 Ответить
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а по стране 90%, если верить шмыге. в чём проблема? перевезти в случае чего никак?
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12.05.2020 11:50 Ответить
а может дело не в коронавирусе, а паническом страхе перед массовыми протестами?
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12.05.2020 12:32 Ответить
В Луганській області пустують. Перевезіть.
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12.05.2020 11:50 Ответить
Ну так, через всю країну, поки довезуть, то...
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12.05.2020 11:52 Ответить
Давайте карантин до конца года. Нужно победить лоховирус. За ценой не постоим. Все в подвалы и погреба! Выход раз в 2 недели в ломбард и опять в погреб
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12.05.2020 11:51 Ответить
можна ще в музей і бібліотеку
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12.05.2020 11:53 Ответить
А коридоры ? И потом Ляшко будет ролики записывать и ужасы наводить , чтобы все от гриппа прививались.
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12.05.2020 11:59 Ответить
Западная Украина навезла ценностей, скоро коек не будет хватать.
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12.05.2020 12:00 Ответить
а как же сообщения правительства что число больных с каждым днем увеличивается?
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12.05.2020 12:30 Ответить
Врут они все - мест почти нет...Сам тут живу - под вирус отдали 4 больницы ( или их части),при всем этом гораздо больше половины больных лечатся дома так как в больничку берут только в тяжелых случаях и по направлению врача...Разве по районам осталось - но там в некоторых инфекционных отделениях воды нет не говоря об остальном
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12.05.2020 12:45 Ответить
да есть тут места,глава ода забронировал,ога да)
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12.05.2020 13:55 Ответить
 
 