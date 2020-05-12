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В Черновицкой области для больных COVID-19 в больницах осталось 35% коек, - ОГА
В Черновицкой области для больных коронавирусом осталось 35% мест в больницах.
Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА.
"Свободными в настоящее время (по состоянию на 11 мая. - Ред.) остаются 35% коек, отведенных для больных коронавирусом", - говорится в сообщении.
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