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СБУ начала борьбу с онлайн-казино и отрапортовала о закрытии 59 сайтов

СБУ начала борьбу с онлайн-казино и отрапортовала о закрытии 59 сайтов

Благодаря вмешательству СБУ заблокированы 59 запрещенных интернет-платформ для азартных онлайн-игр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартным играм в виртуальной сети.

Сейчас уже закрыт доступ к 59 соответствующим интернет-платформам, в том числе к 20 самым популярным среди украинских азартных игроков.

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"Службой безопасности Украины будут приниматься все необходимые меры, направленные на неукоснительное соблюдение законодательства Украины о запрете игорного бизнеса и привлечения виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

игорный бизнес (408) интернет (1710) СБУ (20134) азартные игры (129)


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Топ комментарии
+5
О, молодцы ребята.
У меня в селе бабка самогонкой торгует, надо шоб СБУ и за неё тоже взялось.
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12.05.2020 11:58 Ответить
+4
СБУ как всегда нос держит по ветру!! Нахера та безопасность если бабло мимо плывёт.
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12.05.2020 12:00 Ответить
+2
Во мрази на деньги налогоплательщиков ещё б улицы пошли подметать.
Гребут где угодно что угодно - только не выполнение своих обязанностей.

Безопасность государства от он-лайн игр страдает?
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12.05.2020 12:54 Ответить
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Поле -чудес по пятницам теперь что непокажут ?
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12.05.2020 11:58 Ответить
О, молодцы ребята.
У меня в селе бабка самогонкой торгует, надо шоб СБУ и за неё тоже взялось.
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12.05.2020 11:58 Ответить
СБУ как всегда нос держит по ветру!! Нахера та безопасность если бабло мимо плывёт.
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12.05.2020 12:00 Ответить
Зря говорят, что СБУ - волки позорные. Не волки, а санитары леса: им попадаются разве что больные и слабые.
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12.05.2020 12:54 Ответить
Фигасе! В СБУ гугл провели?!
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12.05.2020 12:50 Ответить
Во мрази на деньги налогоплательщиков ещё б улицы пошли подметать.
Гребут где угодно что угодно - только не выполнение своих обязанностей.

Безопасность государства от он-лайн игр страдает?
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12.05.2020 12:54 Ответить
https://parimatch.com/
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12.05.2020 13:22 Ответить
Я думал что СБУ должно шпионов и террористов ловить но точно не с покером бороться и дураком он лайн
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12.05.2020 15:43 Ответить
Может СБУ-шникам скоро и продвижение понадобиться
https://seo2.ua/
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25.05.2020 14:16 Ответить
фу ниеогда не понимал когда сливают инфу о людях,а в казино через https://joker-win.tv/ бонусы казино джокер вин и сам иногда удачно играю но тут понимать надо и выбирать легальный заработок
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09.07.2021 12:35 Ответить
Да в целом правильно, что блокируют. Работать должны только качественные площадки. Я вот скачал себе казино Вавада на телефон https://kupomir.ru/skachat-na-telefon/ kupomir.ru/skachat-na-telefon/ и не могу нарадоваться. Уже несколько месяцев я просыпаюсь, играю 5 минут с телефона и иду заниматься своими делами с хорошим настроением
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03.02.2022 16:28 Ответить
 
 