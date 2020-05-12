СБУ начала борьбу с онлайн-казино и отрапортовала о закрытии 59 сайтов

Благодаря вмешательству СБУ заблокированы 59 запрещенных интернет-платформ для азартных онлайн-игр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартным играм в виртуальной сети.

Сейчас уже закрыт доступ к 59 соответствующим интернет-платформам, в том числе к 20 самым популярным среди украинских азартных игроков.

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"Службой безопасности Украины будут приниматься все необходимые меры, направленные на неукоснительное соблюдение законодательства Украины о запрете игорного бизнеса и привлечения виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.