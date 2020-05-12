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Новости Задержание Гримчака
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В НАБУ подтвердили, что дело против Гримчака закрыто, но только в части недостоверного декларирования

В НАБУ подтвердили, что дело против Гримчака закрыто, но только в части недостоверного декларирования

Экс-замминистра по вопросам ВОТ Юрий Гримчак по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ проверяли совершение другого возможного злоупотребления со стороны экс-замминистра: внесение недостоверных сведений в электронные декларации. Это уголовное производство открыли в ноябре 2019 на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера НАБУ Оксану Митницкую, речь идет о деле о недостоверном декларировании.

"Действительно, было закрыто уголовное производство против Гримчака по ст. 366-1, то есть недостоверное декларирование", - сообщила она.

В то же время, Митницкая отметила, что "основное дело" против Грымчака, по которому он был задержан в августе 2019 года, не закрыто. Досудебное расследование по нему завершено детективами в апреле, сторона защиты Гримчака знакомится с материалами дела для передачи обвинительного акта в суд.

Напомним, о закрытии дела сегодня утром сообщил Юрий Гримчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра МинВОТ Гримчака из-за отсутствия состава преступления

Автор: 

НАБУ (4242) Гримчак Юрий (349)


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Топ комментарии
+7
Про Раю Богатыреву зе-"правосудие" благополучно забыло.
Уже девять месяцев прошло с тех пор, как Новинский внес за нее залог в 6 млн.
Никакой информации ни о следствии, ни о судах.
Гробовая тишина....
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12.05.2020 12:23 Ответить
+5
і решту обвинувачень знімуть... питання часу
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12.05.2020 12:20 Ответить
+3
По тому , как информация по Грымчаку вкидывалась в сеть можно сразу определить кто есть кто и какие цели преследует. Провокаторы-реваншисты .
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12.05.2020 12:26 Ответить
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Бедный старый Грыма, никто его не любит, и каждый норовит пнуть
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12.05.2020 12:14 Ответить
цапок, а тобі звідки знати?
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12.05.2020 12:25 Ответить
А хомячки уже-было возликовали )
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12.05.2020 12:14 Ответить
Грымчак решил всех ******* ?
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12.05.2020 12:15 Ответить
на этот раз могут и его и очень желательно, вечно с постной рожей алкаша учил жить
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12.05.2020 12:17 Ответить
Хаха, такая зрада обломилась, а сколько вони было в утрешней новости.))
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12.05.2020 12:16 Ответить
Весна прийде - будемо сажати
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12.05.2020 12:17 Ответить
і решту обвинувачень знімуть... питання часу
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12.05.2020 12:20 Ответить
И размера откупных.
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12.05.2020 12:37 Ответить
з підвалу від своїх братушек будеш відкуповуватись
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12.05.2020 16:58 Ответить
Что, совсем с чувством юмора тяжело?
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12.05.2020 20:51 Ответить
лупонь зєблюдочна, жартувати будеш, коли відчуєш чобіт у своїй ср*ці
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12.05.2020 21:33 Ответить
А, просто тупень селючья. Тогда шмякни стакан шмурдяка и на жену залазь. Больше с тебя взять нечего.
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12.05.2020 22:49 Ответить
ти бач, алєнь благородний намалювався а "взять" можеш у свого ємбаря
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12.05.2020 23:52 Ответить
Колхозан, уймись. От тебя же разит за версту нестираными подштаниками.
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13.05.2020 01:29 Ответить
подштанікі? ватоголовий, подштанікі - то ваш чисто свиноруський винахід скажи своєму ємбарю шоб виправ, бо то я так розумію від нього пре... а може від його пеніса, яким він тебе перед тим... ну ти пойняв
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13.05.2020 01:36 Ответить
Селюче, не демонструй зайвий раз свiй рагулiзм. Двох перших слiв уже было цiлком достатньо. Ферштейн, болезный?
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13.05.2020 02:04 Ответить
чпошка, та не плач... життя складна штука тєбя імєют, а ти нє плачь
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13.05.2020 12:17 Ответить
Шо, апять?
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12.05.2020 12:22 Ответить
Про Раю Богатыреву зе-"правосудие" благополучно забыло.
Уже девять месяцев прошло с тех пор, как Новинский внес за нее залог в 6 млн.
Никакой информации ни о следствии, ни о судах.
Гробовая тишина....
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12.05.2020 12:23 Ответить
По тому , как информация по Грымчаку вкидывалась в сеть можно сразу определить кто есть кто и какие цели преследует. Провокаторы-реваншисты .
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12.05.2020 12:26 Ответить
И главный провокатор Югик.))
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12.05.2020 12:27 Ответить
Так долго мытарили этот ВАКС,так все надеялись и ждали этот суд думая наивно что этот суд наконец то осудит сотни негодяев-коррупционеров и вот наконец дождались. И что же мы видим перед собой? Абсолютный отстойник не способный ни на что и не посадивший ни одного коррупционера до сих пор но в поте лица отбеливает и делает "белыми и пушистыми" абсолютно всех воров,казнокрадов,коррупционеров,например этому же Грымчаку снизили сумму залога с 6 миллионов гривен(за взятку более одного миллиона долларов) до 1,5 миллиона гривен.
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12.05.2020 12:31 Ответить
Что мы обсуждаем всякое говно?
Преступник осужден с конфискацией или нет. Нет. Ни один...
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12.05.2020 12:32 Ответить
Более того, даже не преступник. Подозреваемый.
Как Федина и зверобой.
Как свинарчуки по тому скандалу.
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12.05.2020 12:47 Ответить
Это говорит о том,что дело просто высосано из пальца. Чисто рекламное правосудие по Зеленскому, которое само по себе уже является преступлением против личности. Вместо того,чтобы сажать действительно закоренелых преступников и предателей суды и прокуратура занимаются "зелеными заказами",то что за это все дерьмо рано или поздно все ответят никто пока не думает, а зря.
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12.05.2020 12:41 Ответить
дело против Гримчака закрыто, но только/ Правосудие по Коломойскому: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько вам надо?
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12.05.2020 14:01 Ответить
Стыд и позор.
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12.05.2020 14:36 Ответить
 
 