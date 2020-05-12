В НАБУ подтвердили, что дело против Гримчака закрыто, но только в части недостоверного декларирования

Экс-замминистра по вопросам ВОТ Юрий Гримчак по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ проверяли совершение другого возможного злоупотребления со стороны экс-замминистра: внесение недостоверных сведений в электронные декларации. Это уголовное производство открыли в ноябре 2019 на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера НАБУ Оксану Митницкую, речь идет о деле о недостоверном декларировании.

"Действительно, было закрыто уголовное производство против Гримчака по ст. 366-1, то есть недостоверное декларирование", - сообщила она.

В то же время, Митницкая отметила, что "основное дело" против Грымчака, по которому он был задержан в августе 2019 года, не закрыто. Досудебное расследование по нему завершено детективами в апреле, сторона защиты Гримчака знакомится с материалами дела для передачи обвинительного акта в суд.

Напомним, о закрытии дела сегодня утром сообщил Юрий Гримчак.

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