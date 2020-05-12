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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 59 новых случаев COVID-19, среди инфицированных 14 медиков и 4 ребенка. Всего 1930 заболевших, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 59 человек. В частности, среди инфицированных - 14 медиков.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, выросло еще на 59 человек. Один случай - к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID 19. 38 человек умерли", - сказал Кличко.

Так, среди тех, кто заболели: 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. И 22 человека от 25 до 82 лет, а также - трое мальчиков - 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки в Киеве 59 новых случаев COVID-19, среди инфицированных 14 медиков и 4 ребенка. Всего 1930 заболевших, - Кличко 01

По словам мэра Киева, лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали Дарницкий район, где подтвердили 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы - по 8 случаев.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский +5
- Шевченковский +5
- Соломенский +4
- Днепровский +8
- Святошинский +5
- Деснянский +4
- Подольский +5
- Голосеевский +4
- Оболонский +8
- Дарницкий +11

За сутки в Киеве 59 новых случаев COVID-19, среди инфицированных 14 медиков и 4 ребенка. Всего 1930 заболевших, - Кличко 02

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Вот подготовка по шмыгалю - плюс 14 медиков.
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12.05.2020 12:19 Ответить
Сегодня вразы больше будет...
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12.05.2020 12:20 Ответить
Ужас. Нужно ужесточить карантин))) На 5 миллионов 65 случаев. Пандемия)))
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12.05.2020 12:27 Ответить
 
 