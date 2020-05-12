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Завтра состоятся автомитинги инвесторов "Укрбуда" в связи с блокировкой начала строительства ЖК

Завтра состоятся автомитинги инвесторов

Инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" сообщает, что 13 мая 2020 состоится автомобильный митинг инвесторов 22 ЖК "Укрбуд" в связи с блокированием чиновниками ГАСИ, Минобороны и КГГА возобновления строительства ЖК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Прошло уже 5 месяцев, как Владимир Зеленский лично пообещал, что ЖК "Укрбуд" будут достроены компанией "Киевгорстрой", но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокирования процесса со стороны чиновников, которые игнорируют решения Президента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвесторы ЖК "Укрбуд" создали электронную петицию на сайте Президента Украины и записали видообращение к Зеленскому.

Учитывая карантинные ограничения в Украине, инвесторы планируют провести масштабный автомобильный митинг в Киеве.

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13 мая 2020 инвесторы отправятся колонной автомобилей от ЖК "Волшебный город" (ст. м. Красный Хутор) в 10:30 и проследуют к Киевской городской государственной администрации (Крещатик, 36), где проведут автомобильный митинг в 12:30 с требованием освобождения от уплаты паевого участия для ЖК "Укрбуд".

Далее автоколонна поедет в Министерство обороны Украины (Воздухофлотский проспект, 6) и в 14 часов 30 минут проведет автомобильный митинг у здания Министерства с требованием скорейшего подписания договоров с "Киевгорстрой" на существующих условиях и устранения искусственных
бюрократических препятствий, мешающих восстановлению строительства ЖК.

Ожидаемое количество автомобилей-участников - 500 автомобилей.

Напомним, ранее инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недостроенные объекты "Укрбуда" стоят без продвижения. В ОП с нами больше не общаются, - представитель инициативной группы инвесторов ЖК Freedom Лунькова

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Киевгорстрой (61) митинг (2558) строительство (2001) Укрбуд (56)


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Топ комментарии
+3
Украинцы должны быть, по идее, протестантами.
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12.05.2020 12:29 Ответить
+3
ПреЗЕдент вам обещал, так за свои пусть и достраивает.
За какие заслуги должны строить квартиры шаровикам все остальные?
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12.05.2020 12:34 Ответить
+3
Сами виноваты. Надо было думать и проверять куда деньги вкладывали. У нас во дворе незаконная стройка Укрбуда - документов нет, все с нарушениями и подлогами. Приходили инвесторы, смотреть на будущий дом - мы, жильцы, рассказывали, что все незаконно, идут суды. Что отвечали инвесторы - "ничего заплатят кому надо и построят". Ну что теперь?! ЕшьТЕ, намазывайТЕ на хлеб. Почему за мои налоги каким-то недолугим государство должно сторить дома? Надо было страховать риски или думать куда вкладываешь.
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12.05.2020 14:14 Ответить
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Украинцы должны быть, по идее, протестантами.
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12.05.2020 12:29 Ответить
ПреЗЕдент вам обещал, так за свои пусть и достраивает.
За какие заслуги должны строить квартиры шаровикам все остальные?
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12.05.2020 12:34 Ответить
Причина гораздо проще,у Киевгорстроя денег нет
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12.05.2020 12:35 Ответить
Люди сами лоханулись и непонятно в чем претензии к государству.
1. "Государственный" Микитась из государственного "Укрбуда" создал 100% частную контору "Укрбуд Девелопмент". Лохи относили деньги в контору не имеющую к государству никакого отношения.
2. Микитась начал кучу сторек без всяких разрешительных документов - без экспертиз, землеотводов и пр. Не факт что на тех землях вообще можно строить. Зеленский сказал чтобы Киевгорстрой принял на балланс стройки, а как их принять если нет разрешительных документов? Завтра построенный дом обрушится например потому что там профиль грунта не подходит, и виноват будет Киевгорстрой? Естественно КГС не хочет проблемных объектов. Должнен быть решен вопрос с документами, проведены экспертизы и т.п. Это куча денег и времени.
3. Где брать деньги на достройку? те, что скоммуниздил Микитась? По 2 разу собирать с инвесторов, или КГС должен за свои деньги строить?
В общем, Зеля как всегда "распорядился" а условий не создал.
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12.05.2020 13:01 Ответить
@https://censor.net/user/409452, @https://censor.net/user/448747, якщо ви уважно читали текст петиції, а ви її не читали, тому і пишете невідомо що, то ніхто грошей не просить - ні у вас особисто, ні у держави в цілому. Тому просто ліпити літери для видимості коменту немає потреби. Притримайте свій вентилятор і какульки при собі.
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12.05.2020 13:03 Ответить
накласть на вашу петицию.
1. Вы требуете чтобы КГС взял на балланс дома - а как взять то на что нет документов и что, по сути, незаконно?
2. Чтобы узаконить стройки, надо кучу денег потратить. У кого эти деньги забрать?
3. Достроить "на шару" не получится, надо вкладывать деньги. Вы готовы оплатить КГСу достройку?
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12.05.2020 14:47 Ответить
О, началось, царь хороший, бояре плохие...
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12.05.2020 13:04 Ответить
Видео для тех, кто собирается построить себе жилье в Украине!
https://www.youtube.com/watch?v=WXIRTGvW0JA&feature=youtu.be
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12.05.2020 13:48 Ответить
Все понимаю, но какого уя в этой схеме делает Министерстао обороны?!
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12.05.2020 13:54 Ответить
їх земля
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12.05.2020 14:32 Ответить
Короче дорулились...

Стаття 47. Конституціїї України. Кожен має право на житло.
Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
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12.05.2020 13:57 Ответить
Сами виноваты. Надо было думать и проверять куда деньги вкладывали. У нас во дворе незаконная стройка Укрбуда - документов нет, все с нарушениями и подлогами. Приходили инвесторы, смотреть на будущий дом - мы, жильцы, рассказывали, что все незаконно, идут суды. Что отвечали инвесторы - "ничего заплатят кому надо и построят". Ну что теперь?! ЕшьТЕ, намазывайТЕ на хлеб. Почему за мои налоги каким-то недолугим государство должно сторить дома? Надо было страховать риски или думать куда вкладываешь.
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12.05.2020 14:14 Ответить
Вы Конституцию читали? так там ясно написано :
"Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло"!

Ну, а налоги покупатели квартир тоже платят!
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12.05.2020 14:38 Ответить
Ну так пусть инвесторы и строят жытло, сами.
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12.05.2020 14:44 Ответить
Сразу видно, чукча не читатель, чукча писатель!
Ключевое здесь: "Держава створює умови"!
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12.05.2020 14:54 Ответить
ну умовы у тебя есть, делаешь доки, покупаешь землю, и строишь.
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12.05.2020 15:26 Ответить
там половина руководителей родом из УКО-групп, закономерный итог. мне жаль людей, у которых аферисты украли деньги. но с этой властью сдвинуть дело с мертвой точки у них нет ни малейшего шанса
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12.05.2020 17:09 Ответить
уже наверное занесли в ОП. справедливости вы не добъётесь, деньги вам никто не вернёт, но и новая элита-центр Главзебилу не нужна. Думаю, будуть кормить завтраками и гнилыми отмазками, попутно переводя стрелки на Кличка
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12.05.2020 17:03 Ответить
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ВКЛАЛИ ГРОШІ В ЖИТЛО СОБІ І ВОЄННИМ , ТОБТО МАЙЖЕ ЗБУДОВАНІ БУДІВЛІ . ЩОБ РОЗБЛОКУВАТИ БУДІВНИЦТВО ПОТРІБНО ПЕРЕПОДПИСАТИ ДОГОВІР . БЮРОКРАТИ І ЗНАЗАБНІЛИ ЧИНОВНИКИ НЕ ХОЧУТЬ БЕЗКОШТОВНО ЦЕ РОБИТИ . ТОМУ ГРОМАДА КИЄВА ЗАВТРА ПРИЇДЕ ДО НИХ І ВИМАГАТИМЕ УВАГИ ДО НАЙБІЛЬШ БОЛЮЧОГО ПИТАННЯ ДОБУДОВИ ЖИТЛА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ . НІХТО ГРОШЕЙ НЕ ПРОСИТЬ.
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13.05.2020 00:14 Ответить
 
 