Завтра состоятся автомитинги инвесторов "Укрбуда" в связи с блокировкой начала строительства ЖК
Инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" сообщает, что 13 мая 2020 состоится автомобильный митинг инвесторов 22 ЖК "Укрбуд" в связи с блокированием чиновниками ГАСИ, Минобороны и КГГА возобновления строительства ЖК.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Прошло уже 5 месяцев, как Владимир Зеленский лично пообещал, что ЖК "Укрбуд" будут достроены компанией "Киевгорстрой", но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокирования процесса со стороны чиновников, которые игнорируют решения Президента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвесторы ЖК "Укрбуд" создали электронную петицию на сайте Президента Украины и записали видообращение к Зеленскому.
Учитывая карантинные ограничения в Украине, инвесторы планируют провести масштабный автомобильный митинг в Киеве.
13 мая 2020 инвесторы отправятся колонной автомобилей от ЖК "Волшебный город" (ст. м. Красный Хутор) в 10:30 и проследуют к Киевской городской государственной администрации (Крещатик, 36), где проведут автомобильный митинг в 12:30 с требованием освобождения от уплаты паевого участия для ЖК "Укрбуд".
Далее автоколонна поедет в Министерство обороны Украины (Воздухофлотский проспект, 6) и в 14 часов 30 минут проведет автомобильный митинг у здания Министерства с требованием скорейшего подписания договоров с "Киевгорстрой" на существующих условиях и устранения искусственных
бюрократических препятствий, мешающих восстановлению строительства ЖК.
Ожидаемое количество автомобилей-участников - 500 автомобилей.
Напомним, ранее инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд".
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За какие заслуги должны строить квартиры шаровикам все остальные?
1. "Государственный" Микитась из государственного "Укрбуда" создал 100% частную контору "Укрбуд Девелопмент". Лохи относили деньги в контору не имеющую к государству никакого отношения.
2. Микитась начал кучу сторек без всяких разрешительных документов - без экспертиз, землеотводов и пр. Не факт что на тех землях вообще можно строить. Зеленский сказал чтобы Киевгорстрой принял на балланс стройки, а как их принять если нет разрешительных документов? Завтра построенный дом обрушится например потому что там профиль грунта не подходит, и виноват будет Киевгорстрой? Естественно КГС не хочет проблемных объектов. Должнен быть решен вопрос с документами, проведены экспертизы и т.п. Это куча денег и времени.
3. Где брать деньги на достройку? те, что скоммуниздил Микитась? По 2 разу собирать с инвесторов, или КГС должен за свои деньги строить?
В общем, Зеля как всегда "распорядился" а условий не создал.
1. Вы требуете чтобы КГС взял на балланс дома - а как взять то на что нет документов и что, по сути, незаконно?
2. Чтобы узаконить стройки, надо кучу денег потратить. У кого эти деньги забрать?
3. Достроить "на шару" не получится, надо вкладывать деньги. Вы готовы оплатить КГСу достройку?
https://www.youtube.com/watch?v=WXIRTGvW0JA&feature=youtu.be
Стаття 47. Конституціїї України. Кожен має право на житло.
Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
"Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло"!
Ну, а налоги покупатели квартир тоже платят!
Ключевое здесь: "Держава створює умови"!