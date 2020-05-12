Завтра состоятся автомитинги инвесторов "Укрбуда" в связи с блокировкой начала строительства ЖК

Инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" сообщает, что 13 мая 2020 состоится автомобильный митинг инвесторов 22 ЖК "Укрбуд" в связи с блокированием чиновниками ГАСИ, Минобороны и КГГА возобновления строительства ЖК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Прошло уже 5 месяцев, как Владимир Зеленский лично пообещал, что ЖК "Укрбуд" будут достроены компанией "Киевгорстрой", но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокирования процесса со стороны чиновников, которые игнорируют решения Президента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвесторы ЖК "Укрбуд" создали электронную петицию на сайте Президента Украины и записали видообращение к Зеленскому.

Учитывая карантинные ограничения в Украине, инвесторы планируют провести масштабный автомобильный митинг в Киеве.

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13 мая 2020 инвесторы отправятся колонной автомобилей от ЖК "Волшебный город" (ст. м. Красный Хутор) в 10:30 и проследуют к Киевской городской государственной администрации (Крещатик, 36), где проведут автомобильный митинг в 12:30 с требованием освобождения от уплаты паевого участия для ЖК "Укрбуд".

Далее автоколонна поедет в Министерство обороны Украины (Воздухофлотский проспект, 6) и в 14 часов 30 минут проведет автомобильный митинг у здания Министерства с требованием скорейшего подписания договоров с "Киевгорстрой" на существующих условиях и устранения искусственных

бюрократических препятствий, мешающих восстановлению строительства ЖК.

Ожидаемое количество автомобилей-участников - 500 автомобилей.

Напомним, ранее инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд".

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