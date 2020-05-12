"Укртрансгаз" согласился погасить сомнительный долг в 40,12 млн прокладкам Януковича, - "Наші Гроші"

Хозяйственный суд Киевской области утвердил мировое соглашение, по которому АО "Укртрансгаз" должен уплатить ООО "Проминвеставтоматика" 40,12 млн грн долга. Прокуратура Киевской области обжаловала это решение в апелляции.

Об этом говорится в материале "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что еще с 2014 года прокуратура вела уголовное производство по фактам возможного хищения государственных средств должностными лицами "Укртрансгаза". Следствие считало, что запчасти у "Проминвеставтоматики" заказали по завышенным ценам. По спецификации, их производителем была компания Tyrbine Services Ltd (США). Однако, по данным Министерства доходов и сборов, такие запчасти на территории Украины не растамаживались и государственную границу в пунктах пропуска не пересекали.

В судебном реестре последние решения по этому уголовному делу за февраль и апрель 2019-го касаются жалоб от представителя "Укртрансгаза" на бездействие прокуратуры.

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В конце 2019-го прокуратура Киевской области вернула материалы этого дела в Хозяйственный суд Киевской области, и он возобновил производство. Тогда же стороны попросили суд утвердить мировое соглашение, которое они заключили еще 13 июня 2019-го.

По условиям мирового соглашения, "Укртрансгаз" платит "Проминвеставтоматике" 40,12 млн грн основного долга, а та не требует оплатить остаток долга, инфляционные потери и годовые.

Хозяйственный суд Киевской области утвердил мировое соглашение и закрыл производство в январе 2020 года. Но прокуратура Киевской области не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Рассмотрение жалобы должно было состояться 24 марта, однако из-за карантина его перенесли на 19 мая.

Также отмечается, что на днях "Укртрансгаз" заказал компании KTS Engineering s.r.o. (Словакия) итальянские запчасти. Причем цены по одинаковым наименованиям оказались ниже цен "Проминвеставтоматики" в 2012 году.