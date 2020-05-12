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Новости Коронавирус и карантин
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Общественный транспорт Киева как минимум до 22 мая продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам, - Кличко

Общественный транспорт Киева как минимум до 22 мая продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что снимать ограничения на работу общественного транспорта еще рано. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга.

"В последние дни имеем не оптимистичную динамику заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно", - рассказал Кличко.

Он отметил, что с сегодняшнего дня город увеличил количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запустили дополнительные маршруты из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. Проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

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Автор: 

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А педалик не хочет пояснить как жить? И за что? Никто нигде метро не закрывал,только Украина умудрилась.Зеленая нечисть не хочет тратиться на тесты/лечение/ и спецсредства - она пошла по простому пути- всех дома сидеть оставила,чтобы под окнами не бунтовали. У нас типа все хорошо.Скоты- будете в ростов бежать,жидко серясь по дороге.
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12.05.2020 12:50 Ответить
кто оплатит это тупорылое решение?! Троллейбусы весь день ходят пустые, почему не перевозить ограниченное количество пассажиров, которые оплатят проезд? После карантина цена проезда подорожает? во сколько раз? каждый день иду от Кирилловской церкви до Почайной, проезжают несколько пустых (или 2-3 человека в салоне) троллейбусов, какого фига они катаются? потом цену поднимут и я должна буду оплатить эти издержки скудоумия власти?!!! задолбали!!!
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12.05.2020 12:51 Ответить
Дуже класна схема,продано проїздні,транспорт не їздить,і все,чистий профіт.
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12.05.2020 14:05 Ответить
 
 