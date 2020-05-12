Общественный транспорт Киева как минимум до 22 мая продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что снимать ограничения на работу общественного транспорта еще рано. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга.

"В последние дни имеем не оптимистичную динамику заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно", - рассказал Кличко.

Он отметил, что с сегодняшнего дня город увеличил количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запустили дополнительные маршруты из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. Проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

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