Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области: большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви, - Ляшко

Комиссия Минздрава проведет расследование относительно причин высокого количества больных коронавирусом в Черновицкой области.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вспышки коронавируса происходят из-за несоблюдения карантина: "Когда мы говорим о том, что мы удерживаем эпидситуацию на должном уровне, это не означает, что можно не придерживаться карантинных мероприятий. Вопрос в том, что бдительность к коронавирусной болезни в обществе теряется. И все думают, что это уже может пройти "вот так", но так оно не пройдет. Я еще раз всех призываю: социальная изоляция и соблюдение правил личной гигиены и ношения средств защиты органов дыхания – это приоритетные правила, которых надо придерживаться, тогда не будет вспышки".

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"Черновицкая, Ивано-Франковская, Ровенская области – наибольший уровень заболеваемости у нас. Это связано именно с тем, что украинцы вернулись из стран ЕС. В первую очередь это возвращение из Италии, и это дало нам определенный всплеск заболеваемости. В дальнейшем в Черновцах достаточно большой кластер был связан с празднованием Пасхи. Когда были нарушены определенные карантинные мероприятия. Достаточно большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви в свое время. Сейчас проводятся расследования случаев болезни. В пятницу отправляли в Черновицкую область комиссию Минздрава посмотреть, что там происходит. Я думаю, что с понедельника у нас уже будет аналитическая информация, какие-то решения, которые помогут Черновцам справиться с такой заболеваемостью", - добавил Ляшко.