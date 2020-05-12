Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области: большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви, - Ляшко
Комиссия Минздрава проведет расследование относительно причин высокого количества больных коронавирусом в Черновицкой области.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вспышки коронавируса происходят из-за несоблюдения карантина: "Когда мы говорим о том, что мы удерживаем эпидситуацию на должном уровне, это не означает, что можно не придерживаться карантинных мероприятий. Вопрос в том, что бдительность к коронавирусной болезни в обществе теряется. И все думают, что это уже может пройти "вот так", но так оно не пройдет. Я еще раз всех призываю: социальная изоляция и соблюдение правил личной гигиены и ношения средств защиты органов дыхания – это приоритетные правила, которых надо придерживаться, тогда не будет вспышки".
"Черновицкая, Ивано-Франковская, Ровенская области – наибольший уровень заболеваемости у нас. Это связано именно с тем, что украинцы вернулись из стран ЕС. В первую очередь это возвращение из Италии, и это дало нам определенный всплеск заболеваемости. В дальнейшем в Черновцах достаточно большой кластер был связан с празднованием Пасхи. Когда были нарушены определенные карантинные мероприятия. Достаточно большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви в свое время. Сейчас проводятся расследования случаев болезни. В пятницу отправляли в Черновицкую область комиссию Минздрава посмотреть, что там происходит. Я думаю, что с понедельника у нас уже будет аналитическая информация, какие-то решения, которые помогут Черновцам справиться с такой заболеваемостью", - добавил Ляшко.
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ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Александр Айвазян
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Александр Островский.автор пьесы..