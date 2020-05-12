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Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции

Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции

На двух жительниц Красноярска 17 и 18 лет, подвергшихся сексуальному насилию, составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Meduza со ссылкой на местные СМИ.

В городском управлении МВД сообщили, что 22 апреля к девушкам на улице подошел мужчина и отнял у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего "совершил в отношении обеих действия сексуального характера" и скрылся.

Пострадавшие обратились к патрульным. Вскоре подозреваемый в насилии был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Материалы в отношении нарушительниц переданы в красноярскую администрацию, которая рассматривает дела по статье 9.1 ("Невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий"), сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

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изнасилование (922) карантин (16729) россия (96472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+65
Скрепненько😂
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12.05.2020 12:50 Ответить
+45
Новини з зоопарку
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12.05.2020 12:51 Ответить
+44
Весті із-за поребріка.
Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции - Цензор.НЕТ 9490
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12.05.2020 12:55 Ответить
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Скрепненько😂
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12.05.2020 12:50 Ответить
Весті із-за поребріка.
Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции - Цензор.НЕТ 9490
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12.05.2020 12:55 Ответить
мелочь, а приятно
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12.05.2020 13:05 Ответить
Просто втомились вдома чекати і вийшли на полювання , тільки якийсь старичок попався, молоді сидять по квартирах і бухають
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12.05.2020 16:15 Ответить
если на улице, ритуальное какое то...изнасилование.
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12.05.2020 12:51 Ответить
Новини з зоопарку
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12.05.2020 12:51 Ответить
Это контактный зоопарк где животные могут тебя потрогать
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12.05.2020 12:54 Ответить
и не только потрогать но и потестить
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12.05.2020 13:06 Ответить
Какой уровень интелекта, такие и новости.
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12.05.2020 13:02 Ответить
О, новий кацапчик з'явився з номером реєстрації 470149 - https://censor.net/user/470149, а ось за останні пару днів ще такі кацапчики були - https://censor.net/ua/user/470158- 470158, https://censor.net/user/470099- 470099, https://censor.net/ua/user/469874- 469874, https://censor.net/user/470083- 470083, https://censor.net/user/470062 https://censor.net/user/470059 https://censor.net/user/470058- 470058, https://censor.net/user/470038- 470038, https://censor.net/ua/user/469372- 469372, https://censor.net/user/469954 - 469954, https://censor.net/user/469994- 469994. Правда деякі з них вже неактивні.
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12.05.2020 13:16 Ответить
Да ты недооцененный кадр! Попробуй телепатом в СБУ устроится.
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12.05.2020 13:26 Ответить
Не фиг щастить
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12.05.2020 12:52 Ответить
А ты откуда браток вылупился. Что на самоизоляции скучно))) займись самоудовлетворением!
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12.05.2020 13:03 Ответить
Короновирусные народные дружины ?
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12.05.2020 12:52 Ответить
Это стандартное наказание за нарушение карантина в Рассии
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12.05.2020 12:53 Ответить
Две здоровые девахи и один мужичок хорошо за 50...

А там точно все так и было?
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12.05.2020 12:53 Ответить
Сначала согласились,а потом не понравилось и решили что их изнасиловали .
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12.05.2020 12:56 Ответить
Они договаривались что он заплатит каждой по рулону туалетной бумаги, а потом решил сэкономить и дал 1 на двоих. Девушки обиделись.
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12.05.2020 13:04 Ответить
реальный случай, Бровары: мужик утром на пробежке натыкается в парке на в жопу бухую и оттраханную малолетку, подымает, отводит к остановке и т.п. - решил помочь, идиот.
Так она на него же и накатала заяву об изнасиловании.
Понятно, что менты надоумили (мужику пришлось откупаться, ну, а часть бабок менты кинули малолетке, надо полагать).

Вот и в Красноярске что-то сомнительное...
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12.05.2020 13:13 Ответить
Кинь ссылку про Бровары .А то ты шото на мокшу похожий .
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12.05.2020 13:34 Ответить
Это он и был
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12.05.2020 13:40 Ответить
какую, ***, "ссылку"? - от знакомых слышал...
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12.05.2020 13:47 Ответить
Из Воронежа?
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12.05.2020 15:10 Ответить
Дед думал что ему повезло,когда покупал сексуальные услуги недорого.Но вот появление сержанта Короновируса,по совместительству работающим сутенером якобы потерпевших,
резко оборвало дедову эйфорию.
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12.05.2020 13:04 Ответить
да вобще как-то странно, чем вторая деваха занималась пока он первую насиловал?
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12.05.2020 13:07 Ответить
да, технически как то неправдоподобно выглядит. Может как в дойчефильмах, в затылок подружку толкала?
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12.05.2020 14:55 Ответить
фото с места преступления.были более подробные но модер не пропустит.Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции - Цензор.НЕТ 7978
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12.05.2020 15:30 Ответить
Тут нет цензуры ..цензура это половой орган ..
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12.05.2020 15:49 Ответить
он за кадром
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12.05.2020 15:51 Ответить
Як чим займалась? Готувалась бути наступною
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12.05.2020 16:18 Ответить
как чем? - снимала на телефон, очевидно же.
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12.05.2020 16:19 Ответить
- маньяк!!! ты куда???!!! стоять!!!
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12.05.2020 13:08 Ответить
один изнасиловал сразу двоих...и на улице?
что то тут не так.....

это как в том анекдоте про курицу и петуха....

Бежит курица, за ней петух. Курица думает: «Если остановлюсь, то подумает ДОСТУПНАЯ, если убегу дурой буду! » Ладно, побегу и споткнусь!
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12.05.2020 12:54 Ответить
Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции - Цензор.НЕТ 4051
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12.05.2020 15:25 Ответить
Красноярськ той же Даунецьк.
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12.05.2020 12:54 Ответить
я так понимаю, что вторая ждала рядышком своей очереди пока "насиловали" первую?
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12.05.2020 12:54 Ответить
Читал подобное, у знакомого следака: "Он обманным путём, в 1 часу ночи, завлёк меня на чердак девятиэтажки, где напоил и изнасиловал...".
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12.05.2020 12:57 Ответить
На вопрос: почему не кричала и не звала на помощь?, Ответила: он меня сам пропросил: не кричи, а то перед соседми неудобно ( тоже из протокола)
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12.05.2020 14:57 Ответить
На телефон знімала.
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12.05.2020 13:01 Ответить
почему же ждала? они втроем самоизолировались
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12.05.2020 13:10 Ответить
Интересно, а что "сильнее повлияло", как "наказание" - "совершение в отношении обеих действий сексуального характера...", или "передача материалов, в отношении нарушительниц, в красноярскую администрацию..."?...
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12.05.2020 12:54 Ответить
Взавтра вони ще туди підуть.
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12.05.2020 12:56 Ответить
Скорее всего, мужик предложил его "обслужить" и пообещал заплатить... Сцыкухи дело сделали, а он, "па-русски", "кинул" и заставил их же платить за удовольствие...
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12.05.2020 13:01 Ответить
Читай медузу по ссылке или тайга.инфо, вопрос отпадет
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12.05.2020 13:08 Ответить
Да нафиг оно мне нужно - в брехне кацапской ковыряться...
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12.05.2020 13:24 Ответить
Там нет брехни, коль на них ссылается ЦН, она немного ближе...
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12.05.2020 13:26 Ответить
Ну и что? Ассенизаторы и хирурги с проктологами тоже вынуждены в дерьме ковыряться... Работа у ЦН и такая есть... А я не хочу...
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12.05.2020 13:41 Ответить
Ты не хочешь разобраться, в чем именно та "работа" заключается?
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12.05.2020 13:43 Ответить
сходил.тоже хорошая тема https://tayga.info/154897 Красноярец заколол жену шампуром
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12.05.2020 15:10 Ответить
Хорошая, или нет, вторично, а первично то, что на Медузе написано, что изнасилования не было, а были действия сексуального характера, кроме того, там написано, что за карантин привлекли бандита, а не девушек, а если пройти на Тайгу, то там вообще про наказание кого либо за нарушение карантина не написано, т.е. сначала Медуза слегка приврала, цитируя Тайгу, а потом уже совсем красиво получилось.
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12.05.2020 16:30 Ответить
Какой-то звиздеж.Кацапские самки были в поисках приключений.
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12.05.2020 12:55 Ответить
Один двоих прям на улице, ой на трындешь похоже.
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12.05.2020 12:55 Ответить
совершил в отношении обеих действия сексуального характера

Он что, обеих сразу оприходовал? Или пока обрабатывал первую, вторая скромно в очереди стояла?
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12.05.2020 12:58 Ответить
Вообще то их должно было быть 9. Семерых мамки на улицу не выпустили.
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12.05.2020 13:02 Ответить
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12.05.2020 14:59 Ответить
в мире животных
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12.05.2020 12:59 Ответить
Так то ті самі мєнти і згвалтували, а протокол "папріколу" накатали, що не зрозуміло.
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12.05.2020 12:59 Ответить
тоже вариант...
имхо, более вероятный, чем когда одну насилуют, а вторая ждет своей очереди.
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12.05.2020 13:19 Ответить
на параше все идет по плану.....
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12.05.2020 13:01 Ответить
саме так вони і розмножуються.
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12.05.2020 13:03 Ответить
Тоесть 2 раза изнасиловали
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12.05.2020 13:05 Ответить
"Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции"

"Как сообщили «Тайге.инфо» в городском управлении МВД, 22 апреля к девушкам на улице подошел мужчина и отнял у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего «совершил в отношении обеих действия сексуального характера» и скрылся.
Пострадавшие обратились к патрульным. Вскоре подозреваемый в насилии был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него https://xn--80atblfjdfd2l.24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20026418/ возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол о нарушении режима самоизоляции."

"Во вчерашний номер нашей газеты закралась досадная опечатка: вместо "сионист Пердюк" следует читать "пианист Сердюк"
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12.05.2020 13:07 Ответить
"совершил в отношении обеих действия сексуального характера"

Такие что ли?
Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции - Цензор.НЕТ 7516

Или вторая терпеливо ждала своей очереди, чтобы разделить судьбу подруги,ну, типа - "русские своих не бросают" ?
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12.05.2020 13:14 Ответить
На Панова похож
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12.05.2020 15:51 Ответить
класс
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12.05.2020 13:15 Ответить
Дед изнасиловал двух молодых кобыл ?!?! Феерично. Они что без рук? Без ног?
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12.05.2020 13:19 Ответить
Похоже, дифчёнки не были так уж сильно против.
Вот, протокол за нарушение самоизоляции, это да, попадалово...
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12.05.2020 13:20 Ответить
Похоже что он не рассчитался с ними, а наоборот забрал у них всё, что захотел. Шлюхи не ожидали такого "неджентельменского" поступка, обиделись, и пошли в полицию...
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12.05.2020 13:25 Ответить
Удивили кацапы, нарушение изоляции, а изнасилование и грабеж уже не считается преступлением.
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12.05.2020 13:40 Ответить
Статью перечитай. Зачем же им пренебрегать дополнительным улучшением показателей? - там всё нормально - Два по цене одного
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12.05.2020 13:45 Ответить
Нагадало, як наприкінці срср році у 91 на перше квітня тоді в газетах і по телевізору почали у цей день повідомляти різні "прикольні фейкові новини". Народ тоді не звик ще, що у центральних ЗМІ можуть щось явно фейкове повідомляти. Так ось у якійсь газеті надрукували у кримінальній хроніці, що якийсь дядько згвалтував на вулиці одразу 5 співробітниць "московского научно-исследовательского космического института (МОНИКИ)". Були люди, що повірили.
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12.05.2020 13:51 Ответить
Да так оно и было. Подошел мужик. Говорит: "Я тут насиловать вас всех буду, поэтому неразбегайтесь а подходите по одной в порядке живой очереди". Этим он сломал их психологическое сопротивление и, естественно, чтобы не случилось чего более плохого девчонки его послушались. Все что говорил делали. В течении недели, пока богатырь российский не выдохся и не умер от истощения.
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12.05.2020 15:00 Ответить
Вона оно как, Михалыч!
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12.05.2020 14:12 Ответить
Товарищ милиционер, меня в рот изнасиловали...
Присядьте, гражданка, сейчас мы составим на вас протокол в связи с тем что вы позволили снять с себя маску...
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12.05.2020 15:07 Ответить
"Вы слышали,Никитичну на море изнасиловали! -А Маврикиевну? -Не-е! Она не хотела! "
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12.05.2020 15:08 Ответить
Девочки по незнанию попутали маски с презервативами, вот и пострадали и от скрепонасильника и скрепоблюстителей.
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12.05.2020 17:43 Ответить
 
 