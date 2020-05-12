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Новости Коронавирус и карантин
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Кличко о ситуации в больницах Киева: 56 пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, 7 из них - на ИВЛ, растет количество нуждающихся в госпитализации

Кличко о ситуации в больницах Киева: 56 пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, 7 из них - на ИВЛ, растет количество нуждающихся в госпитализации

В столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"У нас увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом и 99 человек - с подозрением на это заболевание. 56 пациентов - в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего город, в медучреждениях первой и второй волн, предусмотрело почти 1700 койко-мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 59 новых случаев COVID-19, среди инфицированных 14 медиков и 4 ребенка. Всего 1930 заболевших, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

"Но, если у нас будет инфекционный взрыв, и этого может оказаться мало. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: прекратите жить в иллюзиях! Вирус не отступил. Опасность реальна! И от сознанности каждого из нас, от соблюдения правил, зависит дальнейшее развитие ситуации ", - отметил Виталий Кличко.

больница (1444) карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Нет,лучше на 74 года новой советской власти,которая пришла в Украину.Медведчук наш президент...
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12.05.2020 12:59 Ответить
+3
Покажите горы трупов в Минске? Кличко -ты параноик. В отставку!
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12.05.2020 13:04 Ответить
+3
на любого, у Кличка ухань головного мозга. Ему нужно в дурку
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12.05.2020 13:07 Ответить
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Кожен день більше пяти сотень підтверджених випадків... Треба швидше знімати карантин, українці чомусь не виздихують...
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12.05.2020 12:57 Ответить
Продлить карантин на 30 лет...
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12.05.2020 12:58 Ответить
Нет,лучше на 74 года новой советской власти,которая пришла в Украину.Медведчук наш президент...
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12.05.2020 12:59 Ответить
Это не повод парализовать движение городского транспорта, разве что за этим не скрывается истиная причина нагнетания страха и истерии - политическая
Когда власть панически боится волны массовых протестов
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12.05.2020 13:04 Ответить
чому в країнах Західної Європи не звертають уваги на пункт карантину- припинення перевезень міським транспортом ?

тому..

Що там основний -приватний,крім того дуже багато тих,хто запрацював дистанційно..
Плюс немає дебілів,що лізуть у транспорті один іншому на голови,ще й покашлюючи...((
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12.05.2020 13:26 Ответить
Покажите горы трупов в Минске? Кличко -ты параноик. В отставку!
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12.05.2020 13:04 Ответить
на кого менять?
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12.05.2020 13:06 Ответить
на любого, у Кличка ухань головного мозга. Ему нужно в дурку
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12.05.2020 13:07 Ответить
Кличко про ситуацію в лікарнях Києва: 56 пацієнтів з COVID-19 у важкому стані, 7 з них - на ШВЛ, зростає кількість осіб, які потребують госпіталізації - Цензор.НЕТ 7492
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12.05.2020 13:28 Ответить
пік смертності(він після піку тих,хто важкохворий) в Україні ще не пройдений,на жаль..
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12.05.2020 13:24 Ответить
не виталя, реальная опасность-это придурок янелох и его команда.
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12.05.2020 13:24 Ответить
Сколько лет этим тяжелым и какие патологии. А так задолбали твои фейки шут на побегушках у клоуна.
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12.05.2020 13:27 Ответить
Віталію щира подяка і повага !
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12.05.2020 13:34 Ответить
Зачем их госпитализировать да еще лечить за счет государства выбрасывая миллиарды на ветер? Ети люди выбрали снятие карантина, так пускай теперь гуляют в парках, бухают в рыгаловках и катаются на метро
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12.05.2020 13:34 Ответить
я скажу так 95% заработали это положение своим отношением к пандемии...ну и...а вот оставшихся 5% реально жаль...
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12.05.2020 15:26 Ответить
 
 