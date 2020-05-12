Кличко о ситуации в больницах Киева: 56 пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, 7 из них - на ИВЛ, растет количество нуждающихся в госпитализации

В столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"У нас увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом и 99 человек - с подозрением на это заболевание. 56 пациентов - в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего город, в медучреждениях первой и второй волн, предусмотрело почти 1700 койко-мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 59 новых случаев COVID-19, среди инфицированных 14 медиков и 4 ребенка. Всего 1930 заболевших, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

"Но, если у нас будет инфекционный взрыв, и этого может оказаться мало. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: прекратите жить в иллюзиях! Вирус не отступил. Опасность реальна! И от сознанности каждого из нас, от соблюдения правил, зависит дальнейшее развитие ситуации ", - отметил Виталий Кличко.