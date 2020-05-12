"Слуга народа" Чернев о фейке с публикацией персональных данных пользователей "Дії": Приложение превратилось в инструмент политических боев без правил

Авторы провокации достигли главной цели - разогнали панику и нанесли ущерб репутации приложения "Дія".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские политики часто готовы разрушить целую страну только ради того, чтобы досадить своим оппонентам. Для них чем хуже - тем лучше, ведь на человеческой беде можно заработать больше политических дивидендов. Последняя провокация с приложением "Дія" - из того же разряда. Масштабный инновационный проект, который стал одним из реальных успехов Украины за последнее время превратился в инструмент политических боев без правил", - заявил "слуга народа".

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"Так, один из анонимных телеграмм-каналов слил базу с персональными данными из разных госреестров, якобы взятых из приложения "Дія". Но это не соответствует действительности, поскольку "Дія" не имеет базы данных и не накапливает информацию, более того, данные, которые были слиты, - устаревшие. Однако главной цели авторы провокации достигли - разогнали панику и нанесли ущерб репутации приложения "Дія". Конечно, проблемы с защитой персональных данных в Украине есть, и они огромны. Именно поэтому наш комитет ВР сейчас готовит масштабную реформу законодательства в соответствии с Общим Регламентом ЕС по Защите Персональных Данных ( "GDPR")", - добавил нардеп.

"Различные базы данных, которые сегодня свободно продаются в сети, были получены мошенниками из различных учреждений, где сбор, обработка и хранение персональных данных осуществлялись по устаревшим принципам и технологиям. Но все они не имеют никакого отношения к приложению "Дія". Мы имеем определенные подозрения в отношении тех, кто может стоять за провокацией, но расследование - это дело СБУ. Жаль, что даже хорошие дела у нас пытаются облить грязью и дискредитировать", - резюмировал Чернев.