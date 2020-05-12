"Слуга народа" Чернев о фейке с публикацией персональных данных пользователей "Дії": Приложение превратилось в инструмент политических боев без правил
Авторы провокации достигли главной цели - разогнали панику и нанесли ущерб репутации приложения "Дія".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские политики часто готовы разрушить целую страну только ради того, чтобы досадить своим оппонентам. Для них чем хуже - тем лучше, ведь на человеческой беде можно заработать больше политических дивидендов. Последняя провокация с приложением "Дія" - из того же разряда. Масштабный инновационный проект, который стал одним из реальных успехов Украины за последнее время превратился в инструмент политических боев без правил", - заявил "слуга народа".
"Так, один из анонимных телеграмм-каналов слил базу с персональными данными из разных госреестров, якобы взятых из приложения "Дія". Но это не соответствует действительности, поскольку "Дія" не имеет базы данных и не накапливает информацию, более того, данные, которые были слиты, - устаревшие. Однако главной цели авторы провокации достигли - разогнали панику и нанесли ущерб репутации приложения "Дія". Конечно, проблемы с защитой персональных данных в Украине есть, и они огромны. Именно поэтому наш комитет ВР сейчас готовит масштабную реформу законодательства в соответствии с Общим Регламентом ЕС по Защите Персональных Данных ( "GDPR")", - добавил нардеп.
"Различные базы данных, которые сегодня свободно продаются в сети, были получены мошенниками из различных учреждений, где сбор, обработка и хранение персональных данных осуществлялись по устаревшим принципам и технологиям. Но все они не имеют никакого отношения к приложению "Дія". Мы имеем определенные подозрения в отношении тех, кто может стоять за провокацией, но расследование - это дело СБУ. Жаль, что даже хорошие дела у нас пытаются облить грязью и дискредитировать", - резюмировал Чернев.
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«Халява» завжди закінчується кепсько. «Міжнародна IT корпорація» з білоруським корінням та офісом на Москві, котрий керує усіма офісами в СНД, зробила програму «Дія» для шмарклі безкоштовно. Отакі в нього «волонтери» з Луб'янки. Какаяразніцахуженєбудєт! twitter.com/babasyanya/sta…
3
Все, что за год сделано и введено зелеными рукожопами, слеплено из говна и палок.
Поэтому мне даже в голову не приходило тулить себе в телефон какую-то непонятную приблуду, запиленную на коленке непонятно кем.
Так не бывает.
Если человек залогинился и видит там, что данные - это его данные, то информация где-то всё-таки сохраняется.
Другое дело, что можно надёжно хранить данные, чтобы не было утечек. Но, это - другая тема.
Но, минимальная база всё равно должна быть.
Приложение должно же определить, что я - это я. Поэтому своя база тоже имеется.
А потом идёт уже запрос на внешний сервер, причём, как я понимаю, эти запросы на внешние сервисы недостаточно защищены, раз кто-то пользуется, чтобы получать массовую информацию.
А как там реализована утентификацияа, на стороне Дии или на стороне госучреждения - вопрос покрытый мраком.
То, что дубилеты скоммуниздили тот же приват24 и на его основе построили "свою" систему, секрет полишинеля.
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І це каже один з блаЗЄнських, що прийшли на тотальній брехні та маніпуляціях до влади?