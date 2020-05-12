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"Слуга народа" Чернев о фейке с публикацией персональных данных пользователей "Дії": Приложение превратилось в инструмент политических боев без правил

Авторы провокации достигли главной цели - разогнали панику и нанесли ущерб репутации приложения "Дія".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские политики часто готовы разрушить целую страну только ради того, чтобы досадить своим оппонентам. Для них чем хуже - тем лучше, ведь на человеческой беде можно заработать больше политических дивидендов. Последняя провокация с приложением "Дія" - из того же разряда. Масштабный инновационный проект, который стал одним из реальных успехов Украины за последнее время превратился в инструмент политических боев без правил", - заявил "слуга народа".

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"Так, один из анонимных телеграмм-каналов слил базу с персональными данными из разных госреестров, якобы взятых из приложения "Дія". Но это не соответствует действительности, поскольку "Дія" не имеет базы данных и не накапливает информацию, более того, данные, которые были слиты, - устаревшие. Однако главной цели авторы провокации достигли - разогнали панику и нанесли ущерб репутации приложения "Дія". Конечно, проблемы с защитой персональных данных в Украине есть, и они огромны. Именно поэтому наш комитет ВР сейчас готовит масштабную реформу законодательства в соответствии с Общим Регламентом ЕС по Защите Персональных Данных ( "GDPR")", - добавил нардеп.

"Различные базы данных, которые сегодня свободно продаются в сети, были получены мошенниками из различных учреждений, где сбор, обработка и хранение персональных данных осуществлялись по устаревшим принципам и технологиям. Но все они не имеют никакого отношения к приложению "Дія". Мы имеем определенные подозрения в отношении тех, кто может стоять за провокацией, но расследование - это дело СБУ. Жаль, что даже хорошие дела у нас пытаются облить грязью и дискредитировать", - резюмировал Чернев.

Слуга народа Чернев о фейке с публикацией персональных данных пользователей Дії: Приложение превратилось в инструмент политических боев без правил 01

Автор: 

защита персональных данных (40) Чернев Егор (106) Дія (428)


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Топ комментарии
+17
Вава знов крупно обісрався - розпіарена "Дія" виявилась троянським конем ФСБ. Тут вже тягне на держраду під час війни. Зашквар, обсєрон, прогон, злив, ляп, зрада… Назвіть мені хоч одну перемогу Зеленського? Обрали собі рукодупого негідника.

https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1


«Халява» завжди закінчується кепсько. «Міжнародна IT корпорація» з білоруським корінням та офісом на Москві, котрий керує усіма офісами в СНД, зробила програму «Дія» для шмарклі безкоштовно. Отакі в нього «волонтери» з Луб'янки. Какаяразніцахуженєбудєт! twitter.com/babasyanya/sta…

3
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12.05.2020 13:08 Ответить
+12
"поскольку "Дія" не имеет базы данных и не накапливает информацию"
Так не бывает.
Если человек залогинился и видит там, что данные - это его данные, то информация где-то всё-таки сохраняется.
Другое дело, что можно надёжно хранить данные, чтобы не было утечек. Но, это - другая тема.
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12.05.2020 13:10 Ответить
+12
Это было понятно с самого начала.
Все, что за год сделано и введено зелеными рукожопами, слеплено из говна и палок.

Поэтому мне даже в голову не приходило тулить себе в телефон какую-то непонятную приблуду, запиленную на коленке непонятно кем.
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12.05.2020 13:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Какие правила, когда Федоров который месяц(а то и год) со статусом министра в Таиланде "прячут". Это по правилам?
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12.05.2020 13:05 Ответить
Не вірю ,ні одному слову не вірю! Забрехалися тварюки...
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12.05.2020 13:07 Ответить
Вава знов крупно обісрався - розпіарена "Дія" виявилась троянським конем ФСБ. Тут вже тягне на держраду під час війни. Зашквар, обсєрон, прогон, злив, ляп, зрада… Назвіть мені хоч одну перемогу Зеленського? Обрали собі рукодупого негідника.

https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1


«Халява» завжди закінчується кепсько. «Міжнародна IT корпорація» з білоруським корінням та офісом на Москві, котрий керує усіма офісами в СНД, зробила програму «Дія» для шмарклі безкоштовно. Отакі в нього «волонтери» з Луб'янки. Какаяразніцахуженєбудєт! twitter.com/babasyanya/sta…

3
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12.05.2020 13:08 Ответить
Это было понятно с самого начала.
Все, что за год сделано и введено зелеными рукожопами, слеплено из говна и палок.

Поэтому мне даже в голову не приходило тулить себе в телефон какую-то непонятную приблуду, запиленную на коленке непонятно кем.
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12.05.2020 13:12 Ответить
"поскольку "Дія" не имеет базы данных и не накапливает информацию"
Так не бывает.
Если человек залогинился и видит там, что данные - это его данные, то информация где-то всё-таки сохраняется.
Другое дело, что можно надёжно хранить данные, чтобы не было утечек. Но, это - другая тема.
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12.05.2020 13:10 Ответить
Так бывает) приложение делает запросы на сервисы МВД, таможни, и т.д. и от туда получает информацию. При этом всем собственных баз данных не имеет. Если не знаете как это может работать, то не нужно вводить остальных в заблуждение.
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12.05.2020 17:38 Ответить
Я думаю, что приложение делает запрос на свой сервер, а уже сервер делает запрос на серверы МВД, таможни и т.д.
Но, минимальная база всё равно должна быть.
Приложение должно же определить, что я - это я. Поэтому своя база тоже имеется.
А потом идёт уже запрос на внешний сервер, причём, как я понимаю, эти запросы на внешние сервисы недостаточно защищены, раз кто-то пользуется, чтобы получать массовую информацию.
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13.05.2020 15:54 Ответить
Для этого не обязательно нужна своя база) Авторизация может происходить с помощью токена, посредством oAuth, вы же точно видели, как многие сайты позволяют вам авторизироваться с помощью например google. И еще 1 момент - уже написали, что эту информацию не похитили с Дія, это старая информация, которая скорее всего была слита приватбанком - если не слышали про такое, то поищите, приватбанк слил всю базу в РФ.
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13.05.2020 17:51 Ответить
Угу, есть такая штука - API, через которое Дия получает доступ ко всем базам данных и совсем не обязательно их все копировать на свой сервер.
А как там реализована утентификацияа, на стороне Дии или на стороне госучреждения - вопрос покрытый мраком.
То, что дубилеты скоммуниздили тот же приват24 и на его основе построили "свою" систему, секрет полишинеля.
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12.05.2020 13:19 Ответить
"..."Українські політики часто готові зруйнувати цілу країну лише заради того, щоб дошкулити своїм опонентам..."

===
І це каже один з блаЗЄнських, що прийшли на тотальній брехні та маніпуляціях до влади?
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12.05.2020 13:43 Ответить
А як ви "слуги" прийшли до влади? Не використовували фейки і брехню? Не руйнували інститути влади?
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12.05.2020 14:32 Ответить
,,программа не имеет информации,но то что слили уже устарело...,, Л-логика Дядя себе противоречит в одном предложении. Может для зебилов и прокатит.
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12.05.2020 14:59 Ответить
 
 