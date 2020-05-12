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Пойманную контрразведкой пособницу террористов "ЛНР" окончательно приговорили к 5 годам тюрьмы

Пойманную контрразведкой пособницу террористов

Суд отправил за решетку пособницу оккупантов РФ, которую Служба безопасности Украины разоблачила на передаче разведывательной информации террористам так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины. 

Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого "2 АК народной милиции ЛНР".

Суд признал фигурантку виновной в содействии террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе ранее вынесенный приговор.

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контрразведка (496) приговор (1250) СБУ (20134) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+6
после тюрьмы - выслать в красноярск.
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12.05.2020 13:09 Ответить
+6
Может пора принять законы о лишения гражданства Украины таким и подобным особям
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12.05.2020 13:25 Ответить
+6
5 лет за такое преступление? Да за коробок конопли или пару патронов и то больше дают.
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12.05.2020 13:32 Ответить
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окончательно расстреляли.
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12.05.2020 13:08 Ответить
после тюрьмы - выслать в красноярск.
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12.05.2020 13:09 Ответить
или сарапул или кудымкар.
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12.05.2020 13:46 Ответить
Неужели не пыталась убежать прямо из зала суда?
Будем надеяться,что такая попытка будет предпринята.
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12.05.2020 13:18 Ответить
Может пора принять законы о лишения гражданства Украины таким и подобным особям
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12.05.2020 13:25 Ответить
Ага! А сколько складов на Украине взлетело в воздух? Та. Подумаешь, ерунда! Поймали какую то глупую бабу и раструбили на весь мир. Хероям слава!
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12.05.2020 13:25 Ответить
Ну это ж не "звери" торнадовцы..., а, так, всего лишь предатель Родины... Ублюдочная власть и ублюдочные суды!!!
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12.05.2020 13:30 Ответить
5 лет за такое преступление? Да за коробок конопли или пару патронов и то больше дают.
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12.05.2020 13:32 Ответить
Во время войны такие статьи должны начинаться от 20 ки!!!!
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12.05.2020 13:54 Ответить
...наверное лет 10 тому назад.. за елочку незанно срезанную под Новый Год суды давали 5 лет... наши суды самые лучшие!!!
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12.05.2020 17:54 Ответить
" лучшие"
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12.05.2020 17:55 Ответить
Зеленский обменяет.....
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12.05.2020 19:31 Ответить
 
 