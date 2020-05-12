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Новости Языковой вопрос
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Нужно учить несколько языков, а знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев, - замглавы ОП Костюк

Нужно учить несколько языков, а знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев, - замглавы ОП Костюк

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк отмечает, что в Украине с первого класса обязательно необходимо учить несколько языков, а знание русского языка может быть для украинцев дополнительным конкурентным преимуществом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Естественно украинский и английский. И может быть третий на выбор, к примеру – немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский. Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. К примеру, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированную на рынок бывшего СНГ", - сказал он

Костюк также считает, что Украина не должна кому-то "отдавать или дарить" это свое преимущество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович

"На самом деле, это же наш способ, возможность и наше оружие – доносить проукраинскую повестку и нарратив туда, где часть людей говорит на русском языке или понимает его. Я говорю сейчас о странах Балтии, Казахстане, Беларуси. Или, например, Германия и Израиль, где проживает большая русскоговорящая диаспора. Они должны узнавать об Украине от Украины, а не от телевидения другой страны", - указал он.

Напомним, осенью 2017 года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным языковую статью закона "Об образовании".

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В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля.

язык (3780) русский язык (582) Костюк Юрий (14) Офис Президента (1804)


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Топ комментарии
+44
Нужно учить несколько языков, а знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев, - замглавы ОП Костюк - Цензор.НЕТ 5177
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12.05.2020 13:11 Ответить
+42
Нужно учить несколько языков, а знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев, - замглавы ОП Костюк - Цензор.НЕТ 2232
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12.05.2020 13:17 Ответить
+40
Нужно учить несколько языков, а знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев, - замглавы ОП Костюк - Цензор.НЕТ 3738
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12.05.2020 13:14 Ответить
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Po angliski i rosije znajet molodyje liudi.Tak sto mozno i tam dogovoritsia
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12.05.2020 13:58 Ответить
Знаєш, в Німеччині вже давно розуміють різницю між українцями і росіянами... У мене є знайомий, який уже кілька сезонів їздить туди, на заробітки. Будує та ремонтує садиби у сільській місцевості. Перший раз поїхав, з німкенею звели, їй треба було заміський будинок відремонтувать. Питає: "Русіш?..." "Найн, Украина!". "О, я, я...". Ціле літо пропрацював,добре заробив. Попросила телефон. Весною наступною телефонують її знайомі - теж треба будувать... Так і катається кожного літа, бо його уже "передають", як хорошого робітника, один одному...
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13.05.2020 09:59 Ответить
Luce znat xoroso angliski cem ruski.Na zapade po angliski vezde mozno dogovoritsia
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12.05.2020 13:55 Ответить
все зависит от цели, в идеале нужно знать язык страны, в которой ты работаешь, остальное все вторично, тот же английский далеко не всегда нужен и не все его понимают в достаточной мере для решения всех проблем
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12.05.2020 13:58 Ответить
Jesli xoroso znajes angliski ti liuboj strane nepropadios,a ruski na zapade toze samoje kak i ukrainski jazyk malo kto ponimajet
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12.05.2020 14:03 Ответить
вы наверное никогда в других странах не жили, поэтому так говорите с английским хорошо в Англии, США и т.п., но не очень в Германии, Бельгии, Голландии, Испании например, конечно вас поймут и даже чтото подскажут в магазине, отеле и т.д., но есть полно ситуаций когда лучше знать именно местный язык, если там жить, а не туристом конечно.
например на каком языке вы будете разговаривать с автомеханником? слесарем? наладчиком интернетов и т.д.? на каком языке жаловаться в больнице на боли "вот тут вот"? вас выслушают, может даже поймут, но сделают по своему, как поняли.
не нужно все к английскому сводить, далеко не все его знают в должной мере чтобы говорить с вами на любые темы.
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12.05.2020 14:12 Ответить
Jazyk mesni nado znat stob imet xorosuju rabotu bez etogo nekak tut net diskriminaciji.Vot u nas vizu s Ukrainy devuska naucilas po litovski za dva goda stob mogla custvovat kak drugyje na rabote i mogla s nimi govorit.Ona sama govorit po drugomu nelzia i bylo bi neuvazat stranu kotoroj ti zyvios.Jesli celovek gde to dolgo zyviot on dolzen znat mesni jazyk.
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12.05.2020 14:35 Ответить
не только хорошую работу, а полно бытовых случаев когда он нужен, местный язык, в украине тоже лучше знать украинский, на одном русском далеко не уедешь, в польше - польский, в литве - литовский и т.д.
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12.05.2020 14:57 Ответить
Ja byl mnogix stranax v mire vy dumaju daze 10% kak ja nebyli.Angliski vaznoje vezde ja im govoril i nasiol s kem govorit
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12.05.2020 14:40 Ответить
бывать и жить это немного разные вещи, если вы приехали на 2 недели посмотреть достопримечастельности, то вполне обойдетесь английским везде, даже базовым, вам совсем не нужны какие-то совсем уж глубокие знания английского и не нужен местный язык, вы просто не столкнетесь с теми проблемами при которых он уже будет обязателен.
а если уже живете и работаете, то без местного никак.
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12.05.2020 15:01 Ответить
byvat ja byl Afrike ozero Viktorija vokrug masinoj objezdil govoril po angliski.Byl pocti vo vsej Evrope po angliski net problem.Amerika ,Azija v tom cysle Japonija Koreja ja tam byl i ja govoril po angliski menia poniali.nebyl Sirija,Vietnam,nemogu tam ocenit
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12.05.2020 15:24 Ответить
Рузгій може використовуватися як піджін чи примітивне есперанто. В разі коли одна зі сторін абсолютно не знає англійської. І то - в обмеженій кількості країн.
Щодо науково-технічної літератури - у совкові роки я читав і на 90% розумів статті з польських, чеських та болгарських журналів. Які подавали нові матеріали набагато раніше ніж їх можна було знайти у рузгоязичних виданнях.
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12.05.2020 14:59 Ответить
так это и есть эсперанто, такого языка никогда не существовало, его искусственно вывели из множества славянских диалектов и староболгарского.
если бы не война 1812 года там бы до сих пор был французский и немецкий в ходу потом всякие деятели вроде пушкина и ему подобные начали моду "пиши на русском"
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12.05.2020 23:37 Ответить
Я говорю на русском, но детей своих обучать буду только на украинском, потому что до сих пор именно украинский язык находится в Украине в опасной зоне исчезновения. В самом мордоре грамотно излагать мысли на русском языке умеет от силы 15% населения, но империя присылает бурятов в Украину воевать за "право говорить на русском", которое никто у граждан Украины не отнимал.

Мое отношение к русскому примерно как у американцев к английскому в период войн за независимость США от Британской Империи, но ни в коем случае нельзя вводить русский язык в качестве обязательного для обучения в украинских школах: влияние мордора настолько сильное, что русский на бытовом уровне будут знать даже те, кто не учил его в школе.

Зеленая власть из Кривого Рога "медленно варит лягушку", откатывая послемайданные достижения в области поддержки и развития украинского языка, культуры, государственности и обороноспособности страны до уровня времен януковича. Но "слугам соседнего народа" нужно помнить, что когда политический маятник снова качнется в противоположную сторону, им придется ответить за все их антиукраинские действия.
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12.05.2020 13:34 Ответить
Українці російську мову знають і розуміють набагато краще, ніж самі росіяни... Просто вони нею рідко користуються... Та й знання мови різне буває... Я, живучи у оточенні людей, процентів на 60 - "російськомовних", можу не сказать ні слова, за день, російською, хоча прекрасно розумію співрозмовників... . А "російськомовний" не здатен сказать ні слова українською... Однак, у мене "мовний запас" тільки "російської розмовної" - кілька тисяч слів, а у "узкоязичнава" - 300-500, не більше...
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12.05.2020 14:21 Ответить
Его и так все знают, зачем его учить?
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12.05.2020 13:34 Ответить
Слушай Костюк , - А может изучение Украинскої Мови будит Просто , преимущественным . У нас была руссифизация и притом Жесткая.Украинец только что родившейся встречал руссий язык в соем обиходе. Костюк дуй на исконно свою родину , у тебя ген не наш . Потому , что думаешь по русски , а живешь в Украине .Можно говорить по русски а думать по Украински.
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12.05.2020 13:36 Ответить
Має місце тенденція - як тільки з'являється більш-менш значуща політична новина - одразу злітається купа нових, невідомих 00-зеботів одноденок...
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12.05.2020 13:36 Ответить
йєзик - то цівілізаційна яма для українців, чорна дира для державності України
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12.05.2020 13:39 Ответить
тільки посилене вивчення англійської врятує Україну. Йєзик вчити не тра' - воно й так пролазить через тілівізор, попсу, шансон та інтернет - діти його понімають ше до школи, так шо в школі йєзик не потрібен
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12.05.2020 13:42 Ответить
Головна перевага України може бути тільки в здоланні корумпованої системи державного управління та реформі фінансово-економічних відносин, а не в знанні кацапського нарєчія. Китаю до задниці знання кацапської мови, якщо вони завалюють весь світ своїми виробами. Доки Україна не створить кращі умови людського розвитку дл кожного громадяина, ніяка мова їй не допоможе. А вчити краще польську, іспанську, італійську чи навіть німецьку. В цьому більше користі для простого громадянина. З ними він хоча б нормальну заробітну плату знайде.
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12.05.2020 13:45 Ответить
Засуньте ваш "изык русскай"в одно место поедь в Европу или Африку заговори,все требуют английский,то только кацапам навязывает пуйло что он значим,и кацапы приезжающие в другие страны начинают быковать и типа ,,ты чё па русски ни панимаеш гавари па русски я нипанимаю ваш изык"а мозгов выучить английский нет или не хотят живут в своём мире думают весь мир учит их язык
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12.05.2020 13:48 Ответить
Так...це вже готуються кадри для абустройства рассіі...шлях на Захід вже починають перекривати...
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12.05.2020 13:50 Ответить
Росія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика. Спочатку Росія створює дегенератів (російськомовних), а потім оголошує цих ущєрбних своїми громадянами, а територію їх приживання своєю власною. І майте на увазі, що злоякісна пухлина ніколи не зупиняється у своєму рості. Тут вже все вирішує, на скільки своєчасно зреагує силова медицина, тобто імунна система нації.
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12.05.2020 13:48 Ответить
Крылатые выражения известных исторических личностей (негативных, в том числе) :
«Отними у народа историю - и через поколение он превратится в толпу, а ещё через поколение им можно управлять, как стадом…»;
«Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди, в итоге, в неё поверят…»;
«Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней…»;
«Худший враг любой пропаганды - интеллектуализм…»;
«Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой…»;
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё…».
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12.05.2020 14:30 Ответить
https://censor.net/news/3194899/nujno_uchit_neskolko_yazykov_a_znanie_russkogo_mojet_byt_dopolnitelnym_preimuschestvom_dlya_ukraintsev...но только не за счёт бюджета Украины. А вообще нужно все русскоговорящие школы переводить на платное обучение,а деньги направлять на Украинскую армию, русскоговорящие являются маячками для ввода войск в Украину войск московской орды,
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12.05.2020 13:49 Ответить
Я жодної години не витратив на навчання малого кацапській говірці але він нею вільно володіє. Натомість я приклав зусилля для того аби навчити його англійському, яким він також достатньо вільно володіє.
Вчить своїх дітей гарному та корисному, а поганому вони й самі навчаться.
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12.05.2020 13:54 Ответить
Костюк знає, що таке і для чого ДЕ-РУ-СИ-ФІ-КА-ЦІ-Я (бо деяких, як дітей, все ще по складах доводится вчити)?
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12.05.2020 13:57 Ответить
Достатньо одного місяця, щоб ВЕСЬ аудіо візуальний простір (з інтернетом включно) зробити україномовним. Людиною можна бути лише тоді, якщо ти не знаєш російської "мови". Українці, як і всі європейські нації, мають усі права на створення своєї власної української національної держави.
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12.05.2020 14:01 Ответить
Понабыралы давунiв
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12.05.2020 14:09 Ответить
Не хрен учит этот татаро-монгольский диалект украинского языка, как русский!! Ведь Россия, при путине отстала ещё на 20 лет от Европы!! Перспективы, для молодых украинцев в россии нет и не будет. Мы там люди второго сорта!!
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12.05.2020 14:15 Ответить
знание русского/ Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка.По словам экс-языкового омбудсмена, ей не предоставили ни офис, ни рабочее жилье в Киеве, ни зарплату./ У Зеленского поддержали торговлю с РФ. Это делает нашу экономику сильнее, - рассказал Герус./ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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12.05.2020 14:19 Ответить
А може проукраїнську повістку та нарратив в Німеччині краще доводити по німецькі,в Їзраїлі- на івриті,ну або на ідіш для зовсім упоротих,в Казахстані- казахською,ну а в країнах Балтії- відповідно литовською,латвійською та естонською? Так їм,думається, зрозуміліше буде.
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12.05.2020 14:24 Ответить
Щось вже не чутно про Канаду...Швейцарію...русскаязичьний пєрєдок...що термінів нема українською мовою...
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12.05.2020 14:29 Ответить
Засланец!
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12.05.2020 14:39 Ответить
Нехай сусідні держави вчать українську, а в україні краще вже англійську зробити другою державною.
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12.05.2020 14:40 Ответить
Бе-е-е-е-столочь.
В фразе "дополнительным конкурентным преимуществом" главный смысл - дополнительным.
При этом, за счет налогоплательщиков финансируются только обязательные расходы на образование.
А всему что "дополнительное" человек обучается за собственный счет в свободное время.
При этом, предоставлять какой-либо нации дополнительное преимущество за счет налогоплательщиков - это дискриминация граждан по национальному признаку.
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12.05.2020 15:39 Ответить
Подводится база к отмене закона о языке. Всё возвращается к временам Януковича.
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12.05.2020 16:03 Ответить
Також вважаю , що для нас, українців, і знання ворожої російської мови може бути додатковою конкурентною перевагою. Наприклад, коли наш розвідувальний диверсійний загін спецназу пересувається по своїй рідній Українській території Криму і Донбасу яка тимчасово окупована лютими кремлівськими ворогами окупантами. Ось тоді в вимушених контактах з проклятими московськими окупантами і убивцями терористами - колаборантами, сепаратистами ... потрібно відмінне знання ворожої кацапської мови окупантів.
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12.05.2020 16:31 Ответить
Приклад! Коли в Грозному йшов крививший бій (чеченська війна). Сашко Білий разом разом із кількома побратимами українськими добровольцами «Вікінга» проникли до будівлі, де засів ворог. Де в бою взяли в полон майора російського спецназу, в якого знайшли рацію. З того боку російські спец-призначенці доповідали але вже Сашку -"майору", що у них закінчуються набої і як вийти з цього пекла вони вже не розуміють. - «Вас выведут, держитесь мать -перемать!», - відповів гарними російськими матюками «Консул - Сашко». - «Наши рядом, и он отведет их к своим!». Потім Білий переодягся у однострій майора. І коли біля морських піхотинців спецназа «Супутник», з'явився майор російської армії, ті навіть не здивувались, а по-справжньому зраділи. - Хто старший? - не дав їм оговтатися Білий. Я командир полкової розвідки - продовжував Білий російською мовою, і прийшов за вами, щоби вивести до своїх. Збирайте всіх своїх - дуже мало часу, наказав «Консул». За доволі короткий період всі 81 елтні морських піхотинця зібралися. За мною! Наказав Сашко.
Виснажені, стомлені кацапські бійці покірно шли за ним. Кожен із них мав надію що задеякий час вони будуть серед своїх. А Білий зумів по рації попередити своїх: «Чекайте на гостей, хвилин за п'ять буду, і далі продовжував «шоу». - Шикуйтеся по кацапські ( мать -вашу),і робіть переоклик!. І вмить їх оточили оборонці Грозного.. Супротив ніхто не чинив.
Коли Дудаєву доповіли, що «Консул» власноруч привів у полон аж 81 морського піхотинця чорних беретів спецназа «Супутника», той відразу і не повірив, адже в таке було дуже важко повірити. Після підтвердження інформації мовив: «Представити до найвищої нагороди Героя Чеченської Республіки Ічкерія, Олександра Музичка (Сашка Білого).
Після підписання Хасавюртських мирних угод, Сашко отримав офіційне запрошення прибути на вручення вищої нагороди, яке вже проводив президент Чечні Аслан Масхадов. Але Музичко на вручення не прибув, його підло вбив українофоб і капітулянт рюкзаков -Авакян…
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12.05.2020 16:33 Ответить
вона как закрутил,полудурок ..
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12.05.2020 17:29 Ответить
всё верно сказал. английский и русский надо знать хорошо.
На украинском языке почти нет научной литературы, вся на русс и англ.
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12.05.2020 17:59 Ответить
та ,что на " русском" - это перевод с иностранного , своей науки на московии не было , нет и не будет никогда . Об изобретнии радио Попов узнал по радио - вот определении " русской науки"
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13.05.2020 10:56 Ответить
" определение" -пардон
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13.05.2020 10:57 Ответить
Він то сам хоча б якісь іноземні мови знає? Навчання 2-ї іноземної мови в Україні це профанація. Табачник, коли її запроваджував прекрасно розумів, що в більшості шкіл такою мовою буде російська. Так воно і стало. На іноземні мови не вистачає ні викладачів, ні годин в навчальному процесі. Крім того, дітям важко вивчати кілька іноземних мов одразу. Діти плутаються та змішують ці мови. Треба відмовитися від вивчення 2-ї іноземної мови в звичайній середній школі.
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12.05.2020 18:15 Ответить
На жаль, в Україні проблема не в незнанні російської, а в незнанні української мови. Дурня клеїть. Почитав би коменти на Цензорі, наприклад.
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12.05.2020 18:40 Ответить
Зробити обовязкове вивчення державної і однієї з іноземних. І нехай обирають між всепланетною англійською і районною російською
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12.05.2020 22:55 Ответить
Російське наречіє завжди було лише бідою для України, особливо зараз... Якраз російськоізичних і прийшов «захищати» рузькємір...
Хай той, хто бажає вчити дітей цій штучній говірці, робить це вдома, а в державних школах її не повинно бути...
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13.05.2020 08:42 Ответить
Запретить изучение касапского языка в Украине , только кто хочет за деньги в частном порядке.
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13.05.2020 10:58 Ответить
Зачем этот мудила несёт всякую хрень? Зелень снова готовится сделать какую-то пакость для Украины? Мы русским и так владеем на уровне лучше чем некоторые исконные гусские.
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13.05.2020 11:29 Ответить
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