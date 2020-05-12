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Новости Коронавирус и карантин
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Испания с 15 мая вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за границы

Испания с 15 мая вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за границы

Министерство здравоохранения Испании издало приказ, согласно которому все путешественники, которые приезжают в страну из-за рубежа, должны будут проходить карантин в течение 14 дней после прибытия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

Решение вступит в силу 15 мая и будет действовать до тех пор, пока будет действовать чрезвычайное положение, объявленное в середине марта.

Отмечается, что любой человек из другой страны после приезда в Испанию должен оставаться у себя дома или в гостинице две недели.

Выходить можно только в определенных случаях, таких как приобретение пищи, лекарств или в форс-мажорных ситуациях. При выходе из помещения ношение маски будет обязательным.

В свою очередь, Министерство внутренних дел приняло решение восстановить контроль на внутренних воздушных и морских границах и только испанцам, жителям Испании, трансграничным работникам, дипломатам будет разрешен въезд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Испании полиция оформила 837 тыс. штрафов за нарушение карантина, во Франции - 915 тыс., в Италии - 418 тыс.

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Испания (883) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
и кто туда попрётся после этого?
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12.05.2020 13:22 Ответить
+1
ну-ну... меняйте обувь на чистые тапочки на пороге помойки
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12.05.2020 13:16 Ответить
+1
как вовремя...
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12.05.2020 13:26 Ответить
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ну-ну... меняйте обувь на чистые тапочки на пороге помойки
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12.05.2020 13:16 Ответить
Переходь на українську, утрехтский поедатель кириллов.
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12.05.2020 13:18 Ответить
зеленая власть не пускает заробитчан в шпанию
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12.05.2020 13:16 Ответить
и кто туда попрётся после этого?
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12.05.2020 13:22 Ответить
как вовремя...
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12.05.2020 13:26 Ответить
Ага полететь в Испанию на 2 недели чтоб просидеть в отели 2 недели ну пройтись в магазин ещё и домой,это отдых или отпуск такой?
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12.05.2020 13:42 Ответить
Турагенства не продают туда туры на этот год.
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12.05.2020 13:44 Ответить
И свежая новость иностранцы которые прилетают в Испанию должны 14 дней карантин обязательно, в отели сидеть выходить только в магазин, это отдых такой в отеле? 😁
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12.05.2020 13:59 Ответить
Фильтрационный лагерь. И пляжи у них планируют с загонами для скота.
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12.05.2020 14:22 Ответить
Всё продают,звонил ближайшее на 17 июня в Испанию,говорю так самолеты не летают же? они чартеры могут позже запустить а если нет то мол сдвинем осенью или позже,главное бабки платите даже на сайте есть туры в Испанию на июнь https://www.poehalisnami.ua/
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12.05.2020 13:57 Ответить
У меня купленный еще в январе, все переносят или ищут замену. Я лучше поменяю на шонибудь вменяемое, если такое будет вообще. Деньги не возвращают, естественно.
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12.05.2020 14:24 Ответить
 
 