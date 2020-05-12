Испания с 15 мая вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за границы
Министерство здравоохранения Испании издало приказ, согласно которому все путешественники, которые приезжают в страну из-за рубежа, должны будут проходить карантин в течение 14 дней после прибытия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.
Решение вступит в силу 15 мая и будет действовать до тех пор, пока будет действовать чрезвычайное положение, объявленное в середине марта.
Отмечается, что любой человек из другой страны после приезда в Испанию должен оставаться у себя дома или в гостинице две недели.
Выходить можно только в определенных случаях, таких как приобретение пищи, лекарств или в форс-мажорных ситуациях. При выходе из помещения ношение маски будет обязательным.
В свою очередь, Министерство внутренних дел приняло решение восстановить контроль на внутренних воздушных и морских границах и только испанцам, жителям Испании, трансграничным работникам, дипломатам будет разрешен въезд.
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