Сервисные центры МВД заработали, но стать в электронную очередь можно только в Киеве и Днепропетровской области

Предварительная регистрация в электронные очереди в сервисных центрах МВД Украины временно недоступна из-за технических проблем.

Об этом информирует Главный сервисный центр МВД в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, извиняемся за неудобства - сейчас онлайн-запись доступна только для записи в сервисные центры МВД г.Киева и Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

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Для того, чтобы записаться в очередь на получение услуги сервисного центра МВД, гражданам необходимо позвонить на справочный телефон Регионального сервисного центра МВД в том регионе, где то или иное лицо проживает.

В Главном сервисном центре МВД уверяют, что "наши специалисты работают 24/7 для того, чтобы онлайн-запись была доступна для всех регионов".