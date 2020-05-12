За год президентства Зеленский стал более жестким, прагматичным и менее доверчивым, - замглавы ОП Костюк

Президент Украины Владимир Зеленский изменился за почти год своего пребывания на посту, стал жестче, прагматичнее и менее доверчивым, но при этом не потерял необходимых базовых качеств – человечности и порядочности

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, правильнее сказать, что президент и все мы менялись в течение года. Президент стал жестче, прагматичнее, менее доверчив. Но это нормальный, естественный процесс. В то же время очень важно, что мы не теряем и не потеряем тех базовых своих качеств, которые очень необходимы, – это человечность и порядочность", - сказал он.

Костюк считает, что у Зеленского и его команды изначально был завышенный кредит доверия к людям, но постепенно пришло понимание, что нередко люди преследуют свои собственные интересы, не думая о стране.

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"Тебе хочется в человеке сначала видеть хорошее, ты доверяешь ему, думаешь, что он правда хочет изменить страну. И ты до последнего не хочешь верить, что он может обмануть, преследуя свои меркантильные интересы. А потом ты узнаешь, что там двойное, тройное и еще какое-то дно. Увы, часть политиков думает только о себе. Совесть там "не ночевала". Украина для них либо пустой звук, либо просто бизнес-проект. Такое, к сожалению, положение вещей", - пояснил он.