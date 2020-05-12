Тесты на COVID-19 проводят как минимум 49 украинских лабораторий, - ЦОЗ
В число лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19, входят как государственные, так и частные лаборатории.
Об этом на странице сети Facebook сообщает ЦОЗ, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 12 мая всего исследовано 187 307 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
Больше всего ПЦР-исследований по состоянию на 11 мая провели:
- "Киевский городской ЛЦ Минздрава Украины" - 15 984;
- "Винницкий ОЛЦ Минздрава Украины" - 12 093;
- "Черновицкий ОЛЦ Минздрава Украины" - 11 247;
- "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины" - 9019;
- "Запорожский ОЛЦ Минздрава Украины" - 8675.
В ЦОЗ напомнили, что первую тест-систему для тестирования на COVID-19 вирусологическая референс лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила 4 февраля 2020. Эту тест-систему на 30 наборов реакций Центр закупил у немецкого производителя.
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