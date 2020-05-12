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Новости Коронавирус и карантин
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Тесты на COVID-19 проводят как минимум 49 украинских лабораторий, - ЦОЗ

Тесты на COVID-19 проводят как минимум 49 украинских лабораторий, - ЦОЗ

В число лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19, входят как государственные, так и частные лаборатории.

Об этом на странице сети Facebook сообщает ЦОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 12 мая всего исследовано 187 307 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Больше всего ПЦР-исследований по состоянию на 11 мая провели:
- "Киевский городской ЛЦ Минздрава Украины" - 15 984;
- "Винницкий ОЛЦ Минздрава Украины" - 12 093;
- "Черновицкий ОЛЦ Минздрава Украины" - 11 247;
- "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины" - 9019;
- "Запорожский ОЛЦ Минздрава Украины" - 8675.

В ЦОЗ напомнили, что первую тест-систему для тестирования на COVID-19 вирусологическая референс лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила 4 февраля 2020. Эту тест-систему на 30 наборов реакций Центр закупил у немецкого производителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает обследования людей без симптомов COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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12.05.2020 14:42 Ответить
 
 