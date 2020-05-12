Фракция "ЕС" призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность. ДОКУМЕНТ
Фракция "Европейская Солидарность" обратилась к лидерам депутатских и групп в Верховной Раде Украины с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей. Фракция настаивает на страховании от коронавируса всех медработников, которые заболели, а не только тех, у кого в течение года подтвердится любая степень инвалидности.
Об этом сообащет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Во фракции напомнили, что 7 мая 2020 состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины, инициированное фракцией "Европейской Солидарности" и созванное по требованию 156 народных депутатов Украины. Повестка дня этого заседания предусматривала рассмотрение двух законопроектов - о страховании работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней и о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни.
"Однако за день до проведения заседания былои поданы альтернативные законопроекты, один из которых - "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней "(о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) - и был принят. К сожалению, согласно положениям этого акта, медицинский работник, который заболел коронавирусной болезнью (COVID-19), получает право на выплату только в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года; а кроме того размер этих выплат зависит от группы инвалидности", - подчеркнули во фракции.
В "Европейской солидарности" считают, что медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому справедливо, если страховые выплаты будут выплачиваться независимо от установления группы инвалидности.
Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.
7 мая Рада соответствующий закон приняла.
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Пепе нужно было думать не про свой карман, а про благосостояние народа, тогда б остался президентом!
А сейчас эти же під@раси изображают из себя Чапаева!
Или много умных на их зп найдешь?
Система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии COVID-19 в стране относительно легкий.
Об этом сообщается в материале американского информагентства https://apnews.com/2dd7c051b31659545ba6004c8d5434bb Associated Press , корреспондент которого посетил Украину и подготовил фоторепортаж из украинских больниц.
Журналисты описали медицинских работников в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви, больницы, рассчитанные на 150 пациентов с коронавирусом, но принимающие 250.
Кроме того, в некоторых больничных моргах, как пишет агентство, отсутствует система фильтрации, что заставляет врачей проводить вскрытия "снаружи, под деревьями", а не в больницах.
Наиболее проблемная ситуация, как заметил корреспондент, в городе Черновцы, где статистика заболеваемости довольно высокая.
"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/koronavirus-v-ukraine-ar-opublikovalo-foto-iz-peregruzhennyih-bolnits.htm
А ещё и про учителей забыли! Мало того, что дети приносят в школу всевозможные инфекции, так ещё и могут до инфаркта довести! Строители опять же таки остались без внимания. Кирпич может на голову упасть.
Фракция ЕС забыла требовать застраховать всех нас от бреда, который они несут.
Не будет конца требованиям и гаслам этого популиста. Когда его креатура гонтарева обесценивала гривну, он почему-то ничего не требовал. А в защите нуждалась наша нац валюта, и тем самым, все мы, включая обворованных им врачей.
Не воровали бы порошенко, розенблат, гонтарева и другие , наше государство сейчас имело бы возможность сейчас произвести выплаты такие, которые производятся сильными государствами.
https://biz.censor.net.ua/news/3141549/zelenskiyi_podpisal_zakon_ob_otmene_ogranicheniyi_dlya_domashnih_solnechnyh_elektrostantsiyi
А то, что приняли зелёные сволочи, ничем медикам помочь не может.
Инфекционные болезни имеют толь ДВА исхода - пациент или умирает, или выздоравливает.
Инвалидность в следствии инфекционных заболеваний не настаёт.
Соответственно, НИКТО из медиков, заразившихся на работе, никаких страховых выплат не получит.
Это просто обман и все люди, имеющие медицинское образование, это прекрасно понимают.
К пороховате это никакого отношения не имеет.
Что, бойцы в окопе под пулями рискуют меньше медика?
Тьфу, как были шоколадным гарлопанами, так и остались, только начали вонять как собачий шоколад!