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Фракция "ЕС" призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность. ДОКУМЕНТ

Фракция

Фракция "Европейская Солидарность" обратилась к лидерам депутатских и групп в Верховной Раде Украины с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей. Фракция настаивает на страховании от коронавируса всех медработников, которые заболели, а не только тех, у кого в течение года подтвердится любая степень инвалидности.

Об этом сообащет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Во фракции напомнили, что 7 мая 2020 состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины, инициированное фракцией "Европейской Солидарности" и созванное по требованию 156 народных депутатов Украины. Повестка дня этого заседания предусматривала рассмотрение двух законопроектов - о страховании работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней и о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни.

"Однако за день до проведения заседания былои поданы альтернативные законопроекты, один из которых - "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней "(о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) - и был принят. К сожалению, согласно положениям этого акта, медицинский работник, который заболел коронавирусной болезнью (COVID-19), получает право на выплату только в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года; а кроме того размер этих выплат зависит от группы инвалидности", - подчеркнули во фракции.

В "Европейской солидарности" считают, что медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому справедливо, если страховые выплаты будут выплачиваться независимо от установления группы инвалидности.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.

7 мая Рада соответствующий закон приняла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для решения проблемы миграции нужно создавать рабочие места, а не закрывать границы, - фракция "ЕС"

Фракция ЕС призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность 01
Фракция ЕС призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность 02

Автор: 

ВР (29303) страхование (196) врачи (1518) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+11
Голосование за Зеленского было поступком настолько аморальным, таким безнравственным, что обществу понадобится десятилетие на психологическую реабилитацию. Если такова вообще возможна.
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12.05.2020 13:41 Ответить
+9
А нахрена ты избрал зелёных, да ещё зарплату платишь с налогов, если все может Порошенко?
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12.05.2020 13:47 Ответить
+8
От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
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12.05.2020 13:39 Ответить
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И тут вылазят черти.......
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12.05.2020 13:39 Ответить
Голосование за Зеленского было поступком настолько аморальным, таким безнравственным, что обществу понадобится десятилетие на психологическую реабилитацию. Если такова вообще возможна.
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12.05.2020 13:41 Ответить
Голосовали не за Зе! А ПРОТИВ По...! А о моральности, нравственноси и скорее их отсутствии это к БПП и ныне шобле ЕС...там алчность, циничность, мерзость, коррупция, лжеПатриотизм и прочие "прелести" правления Порошенко.
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12.05.2020 13:48 Ответить
В бюлетні тільки дві відмітки: за Порошенка або за Зеленського. Все.
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12.05.2020 13:52 Ответить
За воду вы уже вносили?
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12.05.2020 13:54 Ответить
одних убытков сколько несем, туды его в качель.
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12.05.2020 13:57 Ответить
Зебіли знайшли відмазку "голосували против...". Не треба виляти хвостом, рік тому ви всі купившись на пусті обіцянки клоуна, голосували за Голобородька, а з тих обіцянок отримали величезну дулю під ніс. Радійте, зробили себе разом. Так вам і треба.
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12.05.2020 14:03 Ответить
Зе - это итог деятельности Пепы, его 250 -ти успешных реформ!

Пепе нужно было думать не про свой карман, а про благосостояние народа, тогда б остался президентом!
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12.05.2020 14:23 Ответить
Что такое реформа, зеб?
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12.05.2020 14:29 Ответить
Перекладати з хворої голови на здорову типово для лузерів-невдах. в мозку яких одна звивина і та самогоном пропита.
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12.05.2020 16:33 Ответить
https://censor.net/user/466107, что аморального сделал Порошенко в качестве Президента и Верховного главнокомандующего?
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12.05.2020 14:31 Ответить
А почему это в спам? Я согласен с очень многим из вышесказанного , голосовали против Порошенко , а не за Зеленского и именно порошенко своими действиями привел к власти Зеленского и обеспечил реванш. Посадил он гого то из старой власти? Реформы успешны? И так очень много в опросов! И да , выбора не было , или один или другой! Люди не захотели Порошенко и не захотят его снова! Не рвите задницы! Залогом второго срока Порошенко могли стать реальные действия , а не дымовая завеса .А так , даже если снесем Зеленского , что очень вероятно , Порошенко это не поможет!
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12.05.2020 15:31 Ответить
100% - Пецюня уже отработанный материал. И 99% всех проблем в настоящем - из-за его мудаковских поступков в прошлом и работы себе в карман, а не на благо Украины!
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12.05.2020 17:00 Ответить
От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
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12.05.2020 13:39 Ответить
Странно, что під@раси не вспоминали про страхование ни волонтеров, ни добробатов в 2014 году, а просто в тихую торговали угольком с ЛДНР!
А сейчас эти же під@раси изображают из себя Чапаева!
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12.05.2020 13:44 Ответить
это потому, шо другие пид@расы, ну те, которые сейчас возвращаются к зеленым пид@расам из нарасеи, оставили в казне 109 тыс. грн.
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12.05.2020 13:50 Ответить
- Как здоровье вашей тещеньки, разрешите, такое нахальство, узнать?
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12.05.2020 13:55 Ответить
Нужно только провести переаттестацию медработников, много было случаев,когда наши врачи за границей даже на няню в больнице не тянут,не говоря о медсестре. Да с праздником Медсестры всех кто... и Гончаренко персонально
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12.05.2020 13:40 Ответить
Проведи. Полюцию -милицию переаттестовали и что?
Или много умных на их зп найдешь?
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12.05.2020 13:45 Ответить
А что им ещё там и платят?
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12.05.2020 13:52 Ответить
Просто мы ещё живём в советской Украине и с советским народом Украины у которых нет своего государства(ссср распалось) ,который не привык жить с украинским народом
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12.05.2020 13:56 Ответить
«Сделал свое дело - и уходи»
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12.05.2020 13:59 Ответить
Зачем просить зелёных?Порошенко и со своих может заплатить медидикам
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12.05.2020 13:43 Ответить
Может, но какой в этом смысл?)))
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12.05.2020 13:46 Ответить
А нахрена ты избрал зелёных, да ещё зарплату платишь с налогов, если все может Порошенко?
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12.05.2020 13:47 Ответить
Просить зелёных поднять зарплату этоивыше достоинства Порошенко,он и сам может заплатить или ты думаешь ему денег жалко?
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12.05.2020 13:53 Ответить
Якщо плісняві не бажають матеріально підтримати тих лікарів, які ризикують здоров'ям і життям, працюючи з інфікованими "ковід", то як вони піднімуть зарплату ВСІМ лікарям? Вам це так важко зрозуміти, чи аби на Пороха гавкнути
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12.05.2020 13:59 Ответить
Зебил, ты считаешь Порошенко денег жалко?Он предложил и он сам зарлатит врачам ,а не будет делать пиар
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12.05.2020 14:05 Ответить
Про те, як Порох "жаліє" власні гроші на допомогу лякарям і хворим знають всі, окрім ватанів і зебілів. Ті ніяк не можуть в це повірити і змиритися. Назви причину, з якої саме Порошенко повинен платити лікарям? Тільки не посилайся не те, що він запропонував. Він пропонує Зеленському та пліснявим платити не з власної кишені, а з буюдету країни. Чи, може там грошей немає? Були ж. Куди поділись? Ще й ЄС допоможе на 1 200 000 000 евро. Порошенко домовився. То в чому проблема
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12.05.2020 14:20 Ответить
почем пузыри для льда
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12.05.2020 14:07 Ответить
Я тебя, невменяемый, ещё раз спрашиваю: зачем ты привёл к власти зелёных дегенератов, если все должен делать вместо них Пётр Алексеевич Порошенко?))))
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12.05.2020 14:18 Ответить
Фракция "ЕС" призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность - Цензор.НЕТ 4728
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12.05.2020 13:52 Ответить
АР опубликовало фоторепортаж из перегруженных в пандемию больниц Украины

Система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии COVID-19 в стране относительно легкий.

Об этом сообщается в материале американского информагентства https://apnews.com/2dd7c051b31659545ba6004c8d5434bb Associated Press , корреспондент которого посетил Украину и подготовил фоторепортаж из украинских больниц.

Журналисты описали медицинских работников в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви, больницы, рассчитанные на 150 пациентов с коронавирусом, но принимающие 250.
Кроме того, в некоторых больничных моргах, как пишет агентство, отсутствует система фильтрации, что заставляет врачей проводить вскрытия "снаружи, под деревьями", а не в больницах.
Наиболее проблемная ситуация, как заметил корреспондент, в городе Черновцы, где статистика заболеваемости довольно высокая.
"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/koronavirus-v-ukraine-ar-opublikovalo-foto-iz-peregruzhennyih-bolnits.htm
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12.05.2020 13:43 Ответить
у зеленского было 10 месяцев, чтобы навести порядок в медицине. но ему было не до этого. у него гастроли, офшоры, видосики, уничтожение всу и посадка волонтеров и атошников.
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12.05.2020 14:04 Ответить
Всех в Раде, ОП, Кабмине и прочих госструктурах надо проверить на психическую инвалидность с пристрастием!
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12.05.2020 13:45 Ответить
- Путаются, туды их в качель, под ногами.
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12.05.2020 14:09 Ответить
Справедливое предложение от Европейской солидарности. Ща Хламидия скопипастит))))
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12.05.2020 13:45 Ответить
Правильно! А для финансирования ввести 10% акциз на торты и конфеты.
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12.05.2020 13:46 Ответить
теперь они все знают и готовы опять возглавить страну,нужно было посадить гнид
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12.05.2020 13:47 Ответить
Зеленский не посадил Порошенко,потому что лох,а вот Петя вернётся и его посадит,я только за
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12.05.2020 14:08 Ответить
Він що ніколи не брав довідки в "реформованих" ним лікарнях. Прибацаний на всю голову. Уведи страхування - так всі медики вмирати будуть лише від Корони. Хіба що страховки за рахунок Рошену.
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12.05.2020 13:52 Ответить
Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело.
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12.05.2020 14:03 Ответить
"Недореформировала"
Фракция "ЕС" призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность - Цензор.НЕТ 5610
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12.05.2020 13:54 Ответить
Классно! А ничего, что очень часто коронавирус вообще проходит бессимптомно или в легкой форме?

А ещё и про учителей забыли! Мало того, что дети приносят в школу всевозможные инфекции, так ещё и могут до инфаркта довести! Строители опять же таки остались без внимания. Кирпич может на голову упасть.

Фракция ЕС забыла требовать застраховать всех нас от бреда, который они несут.
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12.05.2020 13:56 Ответить
- Рождение? Смерть?
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12.05.2020 14:01 Ответить
Захистити лікарів, які лікують інфікованих, "бред", кажете? Ось маячня. В чистому вигляді. https://censor.net/news/3194871/koronavirus_pervyyi_krizis_v_kotoryyi_ukraina_voshla_podgotovlennoyi_shmygal
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12.05.2020 14:08 Ответить
Не гавкай на Порошенко зебил
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12.05.2020 14:10 Ответить
Ты сам с собой разговариваешь?
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12.05.2020 14:35 Ответить
Их УЖЕ застраховали. Порошенко те врачи нужны, как прошлогодний снег. Изыскиваются тема для пиара. Кстати, медведчук с оксаной марченко не слазят с экрана, помощники и меценаты , точно также и ахметов
Не будет конца требованиям и гаслам этого популиста. Когда его креатура гонтарева обесценивала гривну, он почему-то ничего не требовал. А в защите нуждалась наша нац валюта, и тем самым, все мы, включая обворованных им врачей.

Не воровали бы порошенко, розенблат, гонтарева и другие , наше государство сейчас имело бы возможность сейчас произвести выплаты такие, которые производятся сильными государствами.
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12.05.2020 14:23 Ответить
ну при чём тут хозяин ПриватБанка Коломойский и офшоры Зеленского?!
Фракція "ЄС" закликає нардепів підтримати страхування всіх медпрацівників, які працюють із COVID-19, а не тільки тих, у кого підтвердиться інвалідність - Цензор.НЕТ 1175
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12.05.2020 14:25 Ответить
Так это не твой #противПорошенко обчистил страну на 300 Миллиардов?
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12.05.2020 14:36 Ответить
Ты после парада, смотрю, вообще потерял связь с реальностью.
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12.05.2020 14:38 Ответить
Нет, я поверил твоему новому мессии: "Лукашенко - гарант суверенитета Беларуси" ((c) Саакашвили)
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12.05.2020 14:39 Ответить
А Лукашенко торгует суверенитетом Беларуси? Просвети , а то мы ж в ваших делах - не то, что вы в наших- вас в дверь гонят, вы в форточку пролазите со своей ' любовью'
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12.05.2020 14:42 Ответить
Вот те - на! Оказывается опять у зебов Лукашенко - мессия!
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12.05.2020 14:45 Ответить
Ты ускользаешь от ответа. Боишься вопросов про бацку?
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12.05.2020 14:46 Ответить
Батька он для лукашистов и зебов, а для меня - **********.
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12.05.2020 14:49 Ответить
Ой! Какая невиданная 'смелость'! И все? Про Павла Гриба расскажи. Твоё мнение про этот штрих в биографии твоего лукашенко
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12.05.2020 14:51 Ответить
Гриб украли 300 Миллиардов за пол-года у Украины после 21 мая 2019 года.
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12.05.2020 14:54 Ответить
Мадам, з вашою істерією важко розібратися, я ж не психіатр. Та про крадіжки Порошенка, Гонтаревої та інших, будьте ласкаві привести факти. Також поясніть куди поділись гроші, залишені Порохом і його командою? Чому країна, за рік правління Зеленського, на межі дефолту? Ви ж в курсі
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12.05.2020 17:16 Ответить
отэта срач в голове. случайность и сознательное подставляние себя под "пули" вируса - это разные вещи. но зелёным придуркам - какаяразница.
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12.05.2020 14:13 Ответить
Это как у пожарников- классная работа, а если б не пожары, то вообще зашибись.
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12.05.2020 14:27 Ответить
у пожарных нет касок и огнеупорных костюмов? и они голые и босые сломя голову кидаются в огонь? сотрись.
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12.05.2020 14:32 Ответить
У медиков есть защитные костюмы , есть маски, их тестируют по закону каждые пять дней, они застрахованы по новому закону. Сотрись ты.
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12.05.2020 14:37 Ответить
так застрахованы, что страховку получить, как *********** импичмент объявить?
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12.05.2020 14:39 Ответить
Ему расскажи: https://www.obozrevatel.com/society/koronavirus-v-ukraine-ar-opublikovalo-foto-iz-peregruzhennyih-bolnits.htm Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся
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12.05.2020 14:45 Ответить
Якщо тих саджати, то цих розстрілювати треба.
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12.05.2020 14:02 Ответить
- Ты что же это, с ума сошел?
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12.05.2020 14:05 Ответить
каждый раз наблюдаю одну и туже картину на цензоре, как только появляются новости с порошенко, так сразу у зебилов, шариесосов и кацапов с жопоблочниками разрываются пуканы в коментах. может вы сходите в новости про разворовывание зе-командой бюджета Украины и остудите свои пердаки?
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12.05.2020 14:09 Ответить
Ты зебил почему Порошенко с маленькой буквы написал,сразу видно кацап,иди картонный рехстаг бери пьянь
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12.05.2020 14:12 Ответить
Ты опять сам с собой разговариваешь?
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12.05.2020 14:37 Ответить
Плохи дела, значит.
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12.05.2020 14:22 Ответить
А кто эту фишку про инвалидность после вируса придумал? Чтоб поймать хайп и ничего не платить - это низость в высшей степени!
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12.05.2020 14:10 Ответить
что-то наподобие Арыхамии.
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12.05.2020 14:17 Ответить
Это точно. Ленточку перерезал и не только. После этого всем остальным кроме Ахметки законодательно запретили размещать на земле солнечные батареи и ветряки. И это все было чистый альтруизм со стороны порошенко ? Верю
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12.05.2020 14:33 Ответить
То для петелизов ну оооочень неудобная тема...

https://biz.censor.net.ua/news/3141549/zelenskiyi_podpisal_zakon_ob_otmene_ogranicheniyi_dlya_domashnih_solnechnyh_elektrostantsiyi
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12.05.2020 22:38 Ответить
а зачем? проще медиков в продавцов-консультантов переквалифицировать и никого не страховать. лечись как хочешь.
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12.05.2020 14:37 Ответить
Блин, сейчас практически все медики работают с потенциально зараженными пациентами. ЛОР И СТОМАТОЛОГИ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ!
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12.05.2020 14:28 Ответить
Пороховата вилизує ПЕСу під хвостом)))
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12.05.2020 14:39 Ответить
При чем тут пороховата? ЕС предлагала совершенно нормальный закон, чтобы страховые выплаты получали все медики, заразившиеся на работе.
А то, что приняли зелёные сволочи, ничем медикам помочь не может.
Инфекционные болезни имеют толь ДВА исхода - пациент или умирает, или выздоравливает.
Инвалидность в следствии инфекционных заболеваний не настаёт.
Соответственно, НИКТО из медиков, заразившихся на работе, никаких страховых выплат не получит.
Это просто обман и все люди, имеющие медицинское образование, это прекрасно понимают.
К пороховате это никакого отношения не имеет.
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12.05.2020 15:15 Ответить
Где пороховата сидела с 2014 года? Почему не выла - давайте застрахуем волонтеров и добробаты? Почему их Пеця не застраховал, конфеты были дороже добробатов?
Что, бойцы в окопе под пулями рискуют меньше медика?
Тьфу, как были шоколадным гарлопанами, так и остались, только начали вонять как собачий шоколад!
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12.05.2020 19:22 Ответить
Ага, прикинь по ПЕСиному закону такая себе медсестричка покупает позитивный анализ на Ковид гривен этак за двести, уходит на месяц домой на самоизоляцию и через месячишко оппа - гешефтик от страховой на пару лямов. Такая тупая редакция закона в реале могла прийти только в ПСИную голову, привыкшую все покупать, все продавать и на всем пиариться. И это даже не пиар, а диверсия гос масштаба, грозящая разорением страховым компаниям. Но то - такэ. ПСЫ думать не умеют. Только лай, визг и вой.
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12.05.2020 22:46 Ответить
"85% перенесут заболевание на ногах или даже не заметят этого" - этих тоже страховать?
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12.05.2020 14:56 Ответить
А чому Потрох коли був на посаді президента не застрахував військових на 1 млн? А зараз підрі%и з ПЄС вирішили попіаритись!!! А що лікар більше ризикує чим солдат, який 5 років спить в окопах?
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12.05.2020 15:06 Ответить
 
 