Фракция "ЕС" призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность. ДОКУМЕНТ

Фракция "Европейская Солидарность" обратилась к лидерам депутатских и групп в Верховной Раде Украины с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей. Фракция настаивает на страховании от коронавируса всех медработников, которые заболели, а не только тех, у кого в течение года подтвердится любая степень инвалидности.

Об этом сообащет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Во фракции напомнили, что 7 мая 2020 состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины, инициированное фракцией "Европейской Солидарности" и созванное по требованию 156 народных депутатов Украины. Повестка дня этого заседания предусматривала рассмотрение двух законопроектов - о страховании работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней и о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни.

"Однако за день до проведения заседания былои поданы альтернативные законопроекты, один из которых - "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней "(о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) - и был принят. К сожалению, согласно положениям этого акта, медицинский работник, который заболел коронавирусной болезнью (COVID-19), получает право на выплату только в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года; а кроме того размер этих выплат зависит от группы инвалидности", - подчеркнули во фракции.

В "Европейской солидарности" считают, что медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому справедливо, если страховые выплаты будут выплачиваться независимо от установления группы инвалидности.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.

7 мая Рада соответствующий закон приняла.

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