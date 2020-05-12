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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ, применив 120-мм минометы и СПГ, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ, применив 120-мм минометы и СПГ, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток, 12 мая, по состоянию на 12.00, на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрелы позиций Объединенных сил. Сознательно нарушая режим тишины, оккупанты применили минометы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, с 4:40 более часа противник вел огонь от оккупированного села Пришиб по защитникам Крымского, применяя станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение. При этом оккупанты выпустили по украинским воинам 8 мин 120-мм калибра.

Второй раз за сегодня оккупанты вели огонь по защитникам Крымского по направлению от оккупированного села Сокольники. С 6:55 в течение получаса, враг применял гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

"Наши мужественные воины достойно усмиряли оккупантов, применяя в ответ на обстрел со стороны вооруженных формирований РФ легкое пехотное вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Крымского, - штаб ОС

К сожалению, как уже сообщалось, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение во время вражеских обстрелов. Воин бл оперативно доставлен в больничное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что потери оккупантов уточняются.

Минобороны (9458) обстрел (28274) ранение (3405) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Тем кто "устал от войны" и "надо дагаваривацца", есть хорошая новость: смело переезжайте в РФ из бендеровской Украины. Там вам понравится, потому что в РФ официально вводится феодализм:

"По инициативе Минюста российский официальный документооборот пополнится термином «простолюдин». Вводится он, чтобы можно было одним словом обозначать большую категорию граждан РФ, на которую распространяется действия подавляющего большинства законов и подзаконных актов.Например ранее почти к каждому законодательному акту приходилось добавлять громоздкую конструкцию: «Закон распространяется на все категории граждан за исключением…» И дальше шел длинный перечень этих исключений. Теперь же будет достаточно в преамбуле указать, что закон действует в отношении этой категории «простолюдины», без каких-либо исключений.С 1 июня 2020 года простолюдином будут считаться все граждане РФ, которые не имеют:- чинов государственной службы,- действующего мандата депутата любого уровня,- офицерских званий МВД, МЧС, Росгвардии и ВС (за исключением офицеров запаса),- церковных чинов РПЦ,- научных званий не ниже кандидата наук,- званий народного или заслуженного артиста РФ,- спортивных званий не ниже мастера спорта.
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12.05.2020 13:58 Ответить
+2
Да, нада дагаваривацца ! Ты - первый кандидат в холопы.

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12.05.2020 14:05 Ответить
+2
Воины ВСУ ! Если у вас есть сомнения - за что вы воюете, то помните: чтобы не стать "простолюдинами" под каблуком у русского царя.
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12.05.2020 14:06 Ответить
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Тем кто "устал от войны" и "надо дагаваривацца", есть хорошая новость: смело переезжайте в РФ из бендеровской Украины. Там вам понравится, потому что в РФ официально вводится феодализм:

"По инициативе Минюста российский официальный документооборот пополнится термином «простолюдин». Вводится он, чтобы можно было одним словом обозначать большую категорию граждан РФ, на которую распространяется действия подавляющего большинства законов и подзаконных актов.Например ранее почти к каждому законодательному акту приходилось добавлять громоздкую конструкцию: «Закон распространяется на все категории граждан за исключением…» И дальше шел длинный перечень этих исключений. Теперь же будет достаточно в преамбуле указать, что закон действует в отношении этой категории «простолюдины», без каких-либо исключений.С 1 июня 2020 года простолюдином будут считаться все граждане РФ, которые не имеют:- чинов государственной службы,- действующего мандата депутата любого уровня,- офицерских званий МВД, МЧС, Росгвардии и ВС (за исключением офицеров запаса),- церковных чинов РПЦ,- научных званий не ниже кандидата наук,- званий народного или заслуженного артиста РФ,- спортивных званий не ниже мастера спорта.
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12.05.2020 13:58 Ответить
Ну хоть не "смерд", как раньше у них было на Московии. Хотя еще не вечер))
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12.05.2020 14:11 Ответить
Скорее всего, это только первый шаг. Аппетит приходит во время еды.
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12.05.2020 14:13 Ответить
Выбор самого термина был сделан после длительных консультаций со специалистами в языкознании и истории русского делопроизводства.«Термин «простолюдин» является производным от устойчивого выражения «простые люди» (сокращенно «люди»), которым в нашей стране принято гордиться. Эти люди у нас как правило противопоставляются именно тем категориям граждан, которые не подпадают под определение нового термина», - объяснили в пресс-службе Минюста.Там также подчеркнули, что никакой особой дискриминации для простолюдинов в РФ не будет, даже напротив, широко распространенное выражение «забота о людях» станет более адресным. Но будут некоторые особенности в регулировании жизнедеятельности граждан, входящих в данную категорию. В частности одним из первых новшеств станет ограничение для простолюдинов круга доступных для посещения зарубежных стран."
https://newsland.com/user/4296711758/content/vot-tebe-babka-i-putin-den-v-rossii-budet-novoe-soslovie-prostoliudiny/7121884
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12.05.2020 13:59 Ответить
Нет комментов. Почему? По качану! Да пора уж эту бойню идиотскую закрывать и покрывалком накрывать - как голую девку на пляже упитую-перепитую и мудрыми умами иже с ехними телесами, да с концами перетраханную.
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12.05.2020 14:01 Ответить
Да, нада дагаваривацца ! Ты - первый кандидат в холопы.

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12.05.2020 14:05 Ответить
"Идиотская бойня" - интересно вы называете оккупацию, агрессию и преступления Мокши против Украины.
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12.05.2020 14:17 Ответить
і ви вважаєте, якщо ЗСУ припинять стріляти, ******* не підуть захоплювати Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв? Хоча, судячи з "інтелектуального коменту", у вас зовсім немає поняття, як захист держави від агресора.
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12.05.2020 14:36 Ответить
Всем-всем-всем голосователям за пророссийскую партию ЗаЖоП: вам искренние поздравления. Ваш голос будет обязательно учтён ! Обязательно голосуйте за своих любимцев и дальше. В Украине ЗаЖоПники обязательно введут для вас особую социальную категорию, аналогично РФ. Выбор термина будет определяться на конкурсной основе.
Предлагаю такой термин (обозначающий всех русскомирцев и приравненных к ним): холоп.
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12.05.2020 14:03 Ответить
Воины ВСУ ! Если у вас есть сомнения - за что вы воюете, то помните: чтобы не стать "простолюдинами" под каблуком у русского царя.
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12.05.2020 14:06 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієїВід початку доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120-мм міномети та СПГ, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3451
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12.05.2020 14:21 Ответить
не зрозуміло, а чому мовчить ота істота, що зараз має називатися "головнокомандувач"?. Де його коментарі до загострення ситуації, де осуд свинособачих ********, де заклики до сторін Нормандскої групи повпливати на агресора?
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12.05.2020 14:38 Ответить
Поцики парашкинские, овцы заблудшие, ведь верно было сказано в песне - вы кровью своей умоетесь. Уже душ идет не один год - мало? так будет и далее идти. Даже и мыла не потребуется дегтярного от кремлевских вшей, которые вас взасос засосали в ваших т.н. правдивых сми! У вас такая территория, просто колоссальная. Жлобьё крысо-тараканное и падально-педальное, вон из Украины, воняет от вас, душного зверья!
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12.05.2020 21:40 Ответить
 
 