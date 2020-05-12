С начала суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ, применив 120-мм минометы и СПГ, ранен один украинский воин, - Минобороны
С начала текущих суток, 12 мая, по состоянию на 12.00, на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрелы позиций Объединенных сил. Сознательно нарушая режим тишины, оккупанты применили минометы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, с 4:40 более часа противник вел огонь от оккупированного села Пришиб по защитникам Крымского, применяя станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение. При этом оккупанты выпустили по украинским воинам 8 мин 120-мм калибра.
Второй раз за сегодня оккупанты вели огонь по защитникам Крымского по направлению от оккупированного села Сокольники. С 6:55 в течение получаса, враг применял гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.
"Наши мужественные воины достойно усмиряли оккупантов, применяя в ответ на обстрел со стороны вооруженных формирований РФ легкое пехотное вооружение.
К сожалению, как уже сообщалось, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение во время вражеских обстрелов. Воин бл оперативно доставлен в больничное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что потери оккупантов уточняются.
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"По инициативе Минюста российский официальный документооборот пополнится термином «простолюдин». Вводится он, чтобы можно было одним словом обозначать большую категорию граждан РФ, на которую распространяется действия подавляющего большинства законов и подзаконных актов.Например ранее почти к каждому законодательному акту приходилось добавлять громоздкую конструкцию: «Закон распространяется на все категории граждан за исключением…» И дальше шел длинный перечень этих исключений. Теперь же будет достаточно в преамбуле указать, что закон действует в отношении этой категории «простолюдины», без каких-либо исключений.С 1 июня 2020 года простолюдином будут считаться все граждане РФ, которые не имеют:- чинов государственной службы,- действующего мандата депутата любого уровня,- офицерских званий МВД, МЧС, Росгвардии и ВС (за исключением офицеров запаса),- церковных чинов РПЦ,- научных званий не ниже кандидата наук,- званий народного или заслуженного артиста РФ,- спортивных званий не ниже мастера спорта.
https://newsland.com/user/4296711758/content/vot-tebe-babka-i-putin-den-v-rossii-budet-novoe-soslovie-prostoliudiny/7121884
Предлагаю такой термин (обозначающий всех русскомирцев и приравненных к ним): холоп.
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї