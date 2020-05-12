С начала суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ, применив 120-мм минометы и СПГ, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток, 12 мая, по состоянию на 12.00, на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрелы позиций Объединенных сил. Сознательно нарушая режим тишины, оккупанты применили минометы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, с 4:40 более часа противник вел огонь от оккупированного села Пришиб по защитникам Крымского, применяя станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение. При этом оккупанты выпустили по украинским воинам 8 мин 120-мм калибра.

Второй раз за сегодня оккупанты вели огонь по защитникам Крымского по направлению от оккупированного села Сокольники. С 6:55 в течение получаса, враг применял гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

"Наши мужественные воины достойно усмиряли оккупантов, применяя в ответ на обстрел со стороны вооруженных формирований РФ легкое пехотное вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Крымского, - штаб ОС

К сожалению, как уже сообщалось, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение во время вражеских обстрелов. Воин бл оперативно доставлен в больничное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что потери оккупантов уточняются.