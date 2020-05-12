Глава Минцифры Федоров о фейке с приложением "Дія": Думаю, это только начало
Против Министерства цифровой информации началась атака тех, кто привык "зарабатывать" на реестрах и схемах с закупками.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил вице-премьер, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе я заявил, что к аудиту базовых реестров мы подключаем СБУ и госспецсвязь, начинаем процесс их централизации и создания современного государственного дата-центра. А также подготовили письмо, где предложили остановить все закупки "железа" во всех органах, где явно зарабатывают на закупках. И сегодня фейк про "Дію". Думаю, начало", - написал он.
Федоров также заявил: "Что будет, когда запустим новый строительный реестр, который готов на 80% и где логируется каждая активность? Там была исторически миллиардная коррупция".
Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.
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Не, если надо шото запретить или разрешить, то абонент выбран верно.
Где он такое вычитал, или, извините, сам придумал?
Ну, тогда - он Джон Нейман.
https://thebabel.com.ua/news/43293-vikrivacham-denisa-yermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-mashinu
Тепер вже не начало, а кончало.
Киевстар давно торгует данными своих клиентов и совсем не тяжело выяснить, что чаще всего я звоню маме.
Всі розмови абонентів, а також їх переміщення з точністю до метра постійно пишуться і в режимі он-лайн доступні для СБУ.
Спецслужби будь-якої країни та мобільні оператори - блізнєци-братья, як партія і Лєнін. Ми кажемо СБУ - підрозуміваємо мобільних операторів, кажемо мобільні оператори - підрозуміваємо СБУ. Це ще комуністичний поет Маяковський знав, а ви робите вигляд, що не знаєте або не розумієте; що у вас є якесь приватне життя, що ви можете комусь про щось не сказати, кудись піти, і про це нікому не буде відомо.
Двадцяте століття-фокс вже давно бай-бай. Відколи у вас з'явилася дебілка - песець, ваше приватне життя закінчилось. А мережі 5G дадуть можливість цілодобово писати стрім не тільки всіх звуків, які є навколо вашого дебілофона, а й відео з однієї з 17-и камер, якою скоро виробники дебілок обвішають їх з усіх сторін, щоб спецслужби навіть знали, якою рукою ви витираєте сраку в туалеті, скільки разів це робите і через скільки секунд після застібання штанів звикли спускати воду в унітазі.
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1260193019904622600 1 ч
"Это только начало..." - сказал министр в экзиле Федоров о ситуации с "Дия". Нет, Мишенька - это конец