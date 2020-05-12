Глава Минцифры Федоров о фейке с приложением "Дія": Думаю, это только начало

Против Министерства цифровой информации началась атака тех, кто привык "зарабатывать" на реестрах и схемах с закупками.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил вице-премьер, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я заявил, что к аудиту базовых реестров мы подключаем СБУ и госспецсвязь, начинаем процесс их централизации и создания современного государственного дата-центра. А также подготовили письмо, где предложили остановить все закупки "железа" во всех органах, где явно зарабатывают на закупках. И сегодня фейк про "Дію". Думаю, начало", - написал он.

Федоров также заявил: "Что будет, когда запустим новый строительный реестр, который готов на 80% и где логируется каждая активность? Там была исторически миллиардная коррупция".

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Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.