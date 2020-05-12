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Глава Минцифры Федоров о фейке с приложением "Дія": Думаю, это только начало

Глава Минцифры Федоров о фейке с приложением

Против Министерства цифровой информации началась атака тех, кто привык "зарабатывать" на реестрах и схемах с закупками.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил вице-премьер, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я заявил, что к аудиту базовых реестров мы подключаем СБУ и госспецсвязь, начинаем процесс их централизации и создания современного государственного дата-центра. А также подготовили письмо, где предложили остановить все закупки "железа" во всех органах, где явно зарабатывают на закупках. И сегодня фейк про "Дію". Думаю, начало", - написал он.

Федоров также заявил: "Что будет, когда запустим новый строительный реестр, который готов на 80% и где логируется каждая активность? Там была исторически миллиардная коррупция".

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Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.

Глава Минцифры Федоров о фейке с приложением Дія: Думаю, это только начало 01

Федоров Михаил (512) Минцифры (317) Дія (428)


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Топ комментарии
+11
Фэйк -- это сам министр Федоров, которого никто в Украине с осени не видел. Он только фейсбуками и общается.
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12.05.2020 14:32 Ответить
+6
О да!!! В СБУ конечно крутые спецы.

Не, если надо шото запретить или разрешить, то абонент выбран верно.
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12.05.2020 13:53 Ответить
+6
Думаю, зебильё с парашей Билла Гейтца (с его рептилоидами) не зря склоняют насчёт персональных данных и чипов. В фейки с участием Билла я не верю, а вот то, что параша через внедрённых в Украину агентов всюду суёт свой тухэс- не сомневаюсь нисколько.
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12.05.2020 13:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
О да!!! В СБУ конечно крутые спецы.

Не, если надо шото запретить или разрешить, то абонент выбран верно.
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12.05.2020 13:53 Ответить
та нормальные там спецы...правда зелебеня их своими квартальскими разбавил.но ,думаю,некритично.
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12.05.2020 14:00 Ответить
По ФСБ прокотилась хвиля відставок і самогубств. А все через те, що не змогли взломати "Дію"
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12.05.2020 13:55 Ответить
Так фейк чи ні? Десь ця інфа вилізла?
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12.05.2020 13:56 Ответить
Фэйк -- это сам министр Федоров, которого никто в Украине с осени не видел. Он только фейсбуками и общается.
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12.05.2020 14:32 Ответить
Думаю, зебильё с парашей Билла Гейтца (с его рептилоидами) не зря склоняют насчёт персональных данных и чипов. В фейки с участием Билла я не верю, а вот то, что параша через внедрённых в Украину агентов всюду суёт свой тухэс- не сомневаюсь нисколько.
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12.05.2020 13:56 Ответить
Так, а для чего завели дело по морякам? Чтобы сунуть нос и узнать - что есть на паРашу по этому делу...
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12.05.2020 14:52 Ответить
А зачем создали этот орган бесполезный? Трудоустроили соих айтишников из Квартал 95 с записью в трудовой - целый МИНИСТР?!
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12.05.2020 13:57 Ответить
Статус министра нужен для защиты от США. Там для этого типа все идет не очень здорово. И для зеленского. Так что не совсем бесполезный. Для них он очень даже полезный. Пока, по крайней мере.
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12.05.2020 14:34 Ответить
"базовых реестров", вы меня, конечно, простите, но, что это за ахинея?
Где он такое вычитал, или, извините, сам придумал?
Ну, тогда - он Джон Нейман.
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12.05.2020 14:01 Ответить
не случайно депитут Яценко встречался с ресторане "Велюр" с депитутом Тищенко (погоняло "Котлета") и юристом-шахматистом Пашей Куфтыревым, близким к Каломойскому..
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12.05.2020 14:02 Ответить
«Викривачам» Дениса Єрмака спалили мотоцикл та кинули гранату в машину

https://thebabel.com.ua/news/43293-vikrivacham-denisa-yermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-mashinu
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12.05.2020 14:03 Ответить
Начало було, коли всі ВМД імпортерів роками валялися в Інтернеті у відкритому доступі, коли зеки з тюрми отримують від СБУ всі дані для розводу пенсіонерів на гроші,...
Тепер вже не начало, а кончало.
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12.05.2020 14:03 Ответить
Ну, может и не от СБУ.
Киевстар давно торгует данными своих клиентов и совсем не тяжело выяснить, что чаще всего я звоню маме.
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12.05.2020 14:12 Ответить
Якби це було так просто, то армянське радіо цим питанням не займалось би

Всі розмови абонентів, а також їх переміщення з точністю до метра постійно пишуться і в режимі он-лайн доступні для СБУ.
Спецслужби будь-якої країни та мобільні оператори - блізнєци-братья, як партія і Лєнін. Ми кажемо СБУ - підрозуміваємо мобільних операторів, кажемо мобільні оператори - підрозуміваємо СБУ. Це ще комуністичний поет Маяковський знав, а ви робите вигляд, що не знаєте або не розумієте; що у вас є якесь приватне життя, що ви можете комусь про щось не сказати, кудись піти, і про це нікому не буде відомо.

Двадцяте століття-фокс вже давно бай-бай. Відколи у вас з'явилася дебілка - песець, ваше приватне життя закінчилось. А мережі 5G дадуть можливість цілодобово писати стрім не тільки всіх звуків, які є навколо вашого дебілофона, а й відео з однієї з 17-и камер, якою скоро виробники дебілок обвішають їх з усіх сторін, щоб спецслужби навіть знали, якою рукою ви витираєте сраку в туалеті, скільки разів це робите і через скільки секунд після застібання штанів звикли спускати воду в унітазі.
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14.05.2020 21:39 Ответить
Выдали наконец-то цифровые калькуляторы Casio. Теперь всех на чистую воду выведут.
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12.05.2020 14:10 Ответить
Привет из Таиланда. Когда домой? Ведь зарплату не виртуальную получаешь, а реальную.
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12.05.2020 14:28 Ответить
Чому держслужбовці розмовляють і пишуть не державною мовою?
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12.05.2020 14:30 Ответить
Вани служать тій державі котрою мовою разгаварівают!
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12.05.2020 14:39 Ответить
Переводите все в цифру, выжигайте каленым железом коррупционеров и прихлебателей.
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12.05.2020 14:41 Ответить
Коррупционеры и будут переводить все в цифру. Когда поймешь, что это не решает проблем(по причине, указанной выше), во что еще предложишь переводить "все"? В бумагу, или наскальные рисунки?
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12.05.2020 15:33 Ответить
Пацанчики бабосики рубят на информации развели лохов по полной . Инфу всю про себя в страну Смартфонию ******** выложили а теперь репу чухают лохи
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12.05.2020 16:05 Ответить
это зебанатом нужно быть, чтобы заливать свои персональные данные в приложение ДІЯ, откуда они прямиком утекают к врагу - в Российскую Федерацию
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12.05.2020 16:09 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1260193019904622600 1 ч

"Это только начало..." - сказал министр в экзиле Федоров о ситуации с "Дия". Нет, Мишенька - это конец
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12.05.2020 17:04 Ответить
 
 