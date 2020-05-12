Житомирский лабцентр после скандала с приостановкой тестирования взял на работу двух новых врачей и увеличил свои мощности до 220 тестов в сутки

Житомирский областной лабораторный центр привлек к работе еще 2 врачей и теперь может обрабатывать до 200 проб на COVID-19 в сутки.

Об этом во время брифинга заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Увеличил мощности наш областной лабораторный центр. Сейчас он может делать от 180 до 220 тестов в сутки. Фактически мы видим, что в выходные сотрудники и сами аппараты были загружены максимально. Наш лабораторный центр провел почти 600 ПЦР-тестов", - отметил Бунечко.

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Он разъяснил, что мощности лабцентра удалось увеличить благодаря тому, что туда на работу взяли еще 2 врачей-инфекционистов.

"На сегодняшний день имеем в очереди около 180 отборов образцов. Практически сейчас идем сутки в сутки и не допустим увеличения очереди так, как было тогда, когда имели в ней 800 образцов", - добавил председатель ОГА.

Бунечко подчеркнул, что не располагает информацией об увольнении директора Житомирского областного лабораторного центра и одновременно главного санитарного врача области Зиновия Парамонова, которое ранее анонсировал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

На прошлой неделе в областной клинической больнице открыли отдел ПЦР-диагностики, где смогут в течение суток проверять до 35 проб на коронавирус.

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Как сообщалось, Житомирский лабцентр из-за перегруженности планировал 7-9 мая приостановить прием проб с подозрением на COVID-19, кроме как от малолетних детей и тяжелобольных. Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что обратится в Минздрав и к главному государственнму санитарному врачу относительно смены руководства центра. После того часть проб, которые были в очереди с 24 апреля, передали на обработку в Киев. Вместо этого Виктор Ляшко заявил, что принято решение дать распоряжение прекратить выполнение обязанностей Парамоновым.

На Житомирщине в настоящее время 525 подтвержденных случаев коронавируса, 54 больных выздоровели, а 12 умерли.