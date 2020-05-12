Авиакомпании, открывшие бронирование на рейсы с 23 мая, вводят пассажиров в заблуждение, - Мининфраструктуры

Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Громадскому" пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова.

"Что касается действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации", - отметила она.

В Мининфраструктуры отметили, что пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.

Также там напомнили, что сейчас ЕС сообщил, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран.

Ранее стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Так, например, "Международные авиалинии Украины" открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa рейсы в июне.

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