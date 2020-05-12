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Авиакомпании, открывшие бронирование на рейсы с 23 мая, вводят пассажиров в заблуждение, - Мининфраструктуры

Авиакомпании, открывшие бронирование на рейсы с 23 мая, вводят пассажиров в заблуждение, - Мининфраструктуры

Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Громадскому" пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова.

"Что касается действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации", - отметила она.

В Мининфраструктуры отметили, что пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.

Также там напомнили, что сейчас ЕС сообщил, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран.

Ранее стало известно, что  некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Так, например, "Международные авиалинии Украины" открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa рейсы в июне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию

Автор: 

авиасообщение (795) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+14
Авиакомпании, открывшие бронирование на рейсы с 23 мая, вводят пассажиров в заблуждение, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 7731
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12.05.2020 14:10 Ответить
+6
дурнувата влада сама собі риє могилу: якщо заробітчани затримаються до осені в Україні, доїдять свої накопичення, а працевлаштувати їх точно усіх не зможуть (після Європи багато хто й не піде працювати за копійки на олігархіт), от тоді буде вам, зеленим дурням, велика прочуханка..
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12.05.2020 14:32 Ответить
+3
Сначала выездные визы получите, потом летайте. Зеробили їх разом
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12.05.2020 14:13 Ответить
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Авиакомпании, открывшие бронирование на рейсы с 23 мая, вводят пассажиров в заблуждение, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 7731
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12.05.2020 14:10 Ответить
Германия границы для полетов с Украины не закрывала.
Это так, к слову, что бы Анна Герасимова была в курсе.
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12.05.2020 14:10 Ответить
Она брешет как дышит
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12.05.2020 14:14 Ответить
Вопрос в другом.
МАУ отурыло бронирование с 23 мая.
У некоторых забронированы билеты на эти даты еще с прошлого года.
Бронирование открыто, но полетов не будет.

А это означает, что МАУ не собирается возвращать деньги за эти даты всвязи с карантином.
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12.05.2020 14:23 Ответить
/« .. только дураки платят налоги и отдают долги.» /И.Коломойский
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12.05.2020 15:15 Ответить
У меня билеты в Прагу и назад на 28-е мая на двоих. Забронированы еще в январе. Никакой информации об отмене и возврате денег нет. И хер бы с теми 7 тысячами, но МАУ тупо кидаловом занимается.

Если заглянешь на сайт и фейсбук МАУ, то убедишься, что деньги сейчас переводят в ваучеры (это ни разу не возврат) только тем, кто должен был лететь еще в апреле. Про майских даже речи нет.
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12.05.2020 16:18 Ответить
может иметь значение, что с гражданами США они немного по-другому общаются, чем со своим украинскими рабами


Так отож. За гражданами США вся мощь американских корпораций и адвокатов, а за украинцами ручная кукла Коломоя, играющая членом на рояле. Понятно ж на кого компании Коломоя можно болт класть.
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12.05.2020 16:29 Ответить
Да, правда, Германия, как и многие другие европейские страньі, не пускает на свою территорию иностранньіх туристов
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12.05.2020 14:41 Ответить
Сначала выездные визы получите, потом летайте. Зеробили їх разом
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12.05.2020 14:13 Ответить
Во всех европейских странах авиасообщение не прекращалось.
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12.05.2020 14:14 Ответить
ми луччє, чим всє
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12.05.2020 14:15 Ответить
Только ты уточняй что лишь в пределах Шенгенской зоны.
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12.05.2020 14:41 Ответить
Не знаю, из Польши самолеты практически не летают.
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12.05.2020 15:31 Ответить
Пора Мининфрпстпуктуры разогнать,что бы не мешали украинцам жить,пусть работать идут бездельники
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12.05.2020 14:15 Ответить
Та вони намагаються хоч трохи кешу отримати, щоб фрахт і стоянку оплатити....
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12.05.2020 14:18 Ответить
Если Зеленский мешает жить украинцам р создано неудобства в передвижении,то нахрена он нужен?Пусть валит в одставку
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12.05.2020 14:28 Ответить
дурнувата влада сама собі риє могилу: якщо заробітчани затримаються до осені в Україні, доїдять свої накопичення, а працевлаштувати їх точно усіх не зможуть (після Європи багато хто й не піде працювати за копійки на олігархіт), от тоді буде вам, зеленим дурням, велика прочуханка..
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12.05.2020 14:32 Ответить
А зельоное недоразумение не вводило "людей" в заблуждение, закрывая парки и скверы "для пущего страху"?
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12.05.2020 14:36 Ответить
Вы требуете реформ? Вот вам 4 колокола! Правда, прикольно?
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12.05.2020 14:54 Ответить
Очередная афёра Коломойского.
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12.05.2020 15:11 Ответить
Это чистое мошенничество, за которое надо забрать на века лицензию и право работать с людьми. Метла совок и гоняй бездомных собак.
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12.05.2020 17:27 Ответить
 
 