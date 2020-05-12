Наемники РФ на Донбассе скрыто доставляют на огневые позиции боеприпасы запрещенного калибра, - разведка
Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"9 мая с.г. под видом якобы обеспечения торжественных мероприятий оккупанты задействовали дополнительное количество транспортных средств, в т.ч. с целью доставки боеприпасов для вооружения запрещенного калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделений", - сказано в сообщении.
При этом, как отметили в украинской разведке, противник усилил контроль за поддержанием боеготовности передовых подразделений увеличив количество представителей командного состава, который постоянно находится в районах передовых позиций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Слушай, слышал? Под землёю город строют -
Говорят, на случай ядерной войны!
- Да вы слыхали? Скоро бани все закроют,
Навсегда - и эти сведенья верны!
Если этот факт имеет место быть, то почему МО просит свою пресс-службу проинформировать об этом Цензор, а не позвонит ООСам и не скажет - "А ипаните-ка воон туда "Вільхой" или "Знаменосцем"(Байрактаром), пожалуйста" ? .... Боятся, что "легко образливі партнери по ТКГ" ************ в ОБСЕ, мол - "мы тут мирно привезли на свои передовые позиции маленькие пульки, по 152мм диаметром, а эти подлые фошызды взяли, и все их нам вероломно, без объвления, в 4 утра поломали"?
Очень странная война ...