Наемники РФ на Донбассе скрыто доставляют на огневые позиции боеприпасы запрещенного калибра, - разведка

Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"9 мая с.г. под видом якобы обеспечения торжественных мероприятий оккупанты задействовали дополнительное количество транспортных средств, в т.ч. с целью доставки боеприпасов для вооружения запрещенного калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделений", - сказано в сообщении.

При этом, как отметили в украинской разведке, противник усилил контроль за поддержанием боеготовности передовых подразделений увеличив количество представителей командного состава, который постоянно находится в районах передовых позиций.

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