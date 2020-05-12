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49% украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

49% украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Эти показатели статистически не отличаются от показателей 2019 и сейчас закрепляют тренд к росту доли здоровых (по самооценке) жителей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По состоянию на апрель 2020 года, 49% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определиться, а 13% - как плохое или очень плохое.

Наблюдается закономерность: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. Так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 82%, в возрастной группе 30-39 лет - 67%, в возрасте 40-49 лет - 53%, в возрасте 50-59 лет - 39%, в возрасте 60-69 лет - 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше - 12%.

Мужчины считают свое здоровье несколько лучше, чем женщины: если среди мужчин 56% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин - 43%. Среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, тогда как среди женщин - 17%.

Также читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЕС - 15,2%, "Батькивщина" - 12%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА49% украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, - опрос КМИС 01
49% украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, - опрос КМИС 02
49% украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, - опрос КМИС 03

Автор: 

здоровье (1388) опрос (2870) украинцы (3880) КМИС (343)


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Топ комментарии
+3
Самооцінка буває неадекватною - один з варіантів неадекватно-завищеною...
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12.05.2020 14:28 Ответить
+2
- Йой, лікарю, шо оце ви менi написали? Як оце я буду тепер жити в селi с таким дiагнозом? Мене ж засмiють!! Давайте переписуйте оцей свiй дiагноз!

- Обьясните, чем вам не нравится мой диагноз? Я же вам написал "здорова". :
- Не пишіть, шо здорова. Пишіть, шо маленька, або така, як у всіх.
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12.05.2020 14:43 Ответить
+2
Это пока они не сходили в больницу " провериться", да желательно не к одному врачу, а к трем, четырем.. Там напишут им все болезни , ну разве что без тропической лихорадки, и каждый врач напишет свои диагнозы и способы "спасения".
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12.05.2020 14:46 Ответить
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Сейчас им со всех утюгов расскажут что все больные гриппом и срачкой
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12.05.2020 14:26 Ответить
дурантинщики быстро снизят эту цифру. потом вакцина подоспеет. расчищают место для фармако-мафии.
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12.05.2020 14:26 Ответить
Ульяна Джорджевна, неужели Вы?
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12.05.2020 14:35 Ответить
Да ,пациент был практически здоров перед смертью - обычное дело а те кто кряхтят постоянно и жалуются то на одно то на другое живут по сто лет .
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12.05.2020 14:26 Ответить
49% украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 411
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12.05.2020 14:42 Ответить
Самооцінка буває неадекватною - один з варіантів неадекватно-завищеною...
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12.05.2020 14:28 Ответить
Вскрытие покажет.
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12.05.2020 14:36 Ответить
Сейчас налетит со своими комментариями cвopа пeтябoбикoв, и будет выть, что у них и их хозяина здоровье поганое, а те 49% украинцев, которые оценили свое здоровье как хорошее, это предатели Украины.
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12.05.2020 14:36 Ответить
Ты белены объелся, шо такую дичь несешь?
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12.05.2020 14:41 Ответить
Вот, один бобик выполз из будки. К ноге!
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12.05.2020 14:43 Ответить
Таки объелся. Аккуратнее с белинами-то. Разум потерять можно. Впрочем ,есть ли что терять?
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12.05.2020 14:44 Ответить
"объелся... с белинами" - вот тот, который белЕны объелся, тот и пишет "белИна...белИнами".
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12.05.2020 14:50 Ответить
Ошибка в букве ничего не меняет и это легко исправить. А вот разум...Так просто не вернуть его. Тут все намного сложнее.
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12.05.2020 14:54 Ответить
У тебя ошибка в голове, унаследованная от родителей. Какая нах это ошибка в букве, когда ты падежей не знаешь. Ошибка может быть в слове, но не в букве. Продолжай позориться своим невежеством.
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12.05.2020 15:00 Ответить
С падежами проблем не вижу. Но опять-же: важна суть, а ты все свел к грамматике. И это все? Содержимое тебя не интересует? А напрасно, поскольку с ним у тебя прокол. Его нет.
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12.05.2020 15:16 Ответить
"...у тебя прокол. Его нет" - ты объелся белены. Якобы видишь прокол и тут же заявляешь, что его нет. К доктору, срочно, бегом марш!
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12.05.2020 15:57 Ответить
Я про содержимое, которого нет. Есть бессвязный набор слов(или букв, выбирай любое), а смысла нет. Никакого. А это плохо. Очень.
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12.05.2020 16:10 Ответить
Ты уже бредишь! К доктору, срочно, бегом марш!
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12.05.2020 16:44 Ответить
То його природний стан...
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12.05.2020 14:44 Ответить
А разума? Это не менее важно, а может и более.
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12.05.2020 14:41 Ответить
- Йой, лікарю, шо оце ви менi написали? Як оце я буду тепер жити в селi с таким дiагнозом? Мене ж засмiють!! Давайте переписуйте оцей свiй дiагноз!

- Обьясните, чем вам не нравится мой диагноз? Я же вам написал "здорова". :
- Не пишіть, шо здорова. Пишіть, шо маленька, або така, як у всіх.
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12.05.2020 14:43 Ответить
Это пока они не сходили в больницу " провериться", да желательно не к одному врачу, а к трем, четырем.. Там напишут им все болезни , ну разве что без тропической лихорадки, и каждый врач напишет свои диагнозы и способы "спасения".
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12.05.2020 14:46 Ответить
остальные 51% оценивают свое здоровье как - не дождётесь
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12.05.2020 14:48 Ответить
ну... это смотря кто оценивает своё состояние )))
что-то навеяло....
***
- Смотри, весна! Пора любви!
И соловей поет красиво,
Журчит ручей, длиннее стали дни.
Как можно не любить такое диво?

- Какой ручей? Все грязь и слякоть !!
Дурные птицы гадят на лету.
От безысходности хочу я плакать,
Хоть в плаче некрасив я на свету.

- Какое нежное тепло. В траве кузнечик,
А в речке отражается заря.
Смотрю я в небо, расправляя плечи,
И понимаю: жизнь живу не зря.

- Жара и зной. И это радость?
На это как еще взглянуть...
Клещи в траве - какая гадость!
И в речке мутной можно утонуть.

- Вот осень подошла и листья пожелтели,
Хрустит, как снег, опавшая листва,
И клином птицы к югу полетели,
И солнца мягкий блик, и неба синева.

- А ночью сквозняки свистели,
И мыши лезут в дом - кругом беда.
А птицы... Пусть бы все скорее улетели
И не возвращались больше никогда.

- Вот мягкий снег ложится на ресницы
И легкий ветерок метет сугроб,
Так хочется играть и веселиться...
И ой! Ха-ха! Снежок попал мне в лоб..

- Брр, холод, стужа, вьюга завывает,
На льду возможно травму получить,
А зим хороших вовсе не бывает,
Скорей бы до весны уже дожить....

- Вот на исходе дней своих я вижу
Небесный сад и райские врата....
- Я вижу то, что с детства ненавижу...
Глухая бездна....темень.... пустота.......

Идут года, меняются столетья,
И только не меняют свой девиз:
занудный Пессимист - предвестник лихолетья,
Как и предвестник жизни - оптимист.
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12.05.2020 14:53 Ответить
- Как вы себя чувствуете?
- По сравнению с Бубликовым, неплохо!

(с) Служебный роман
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12.05.2020 15:29 Ответить
Да они просто недообследованные
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12.05.2020 15:58 Ответить
я когда фамилию зеленский слышу, меня тошнить начинает. скажите, доктор, как с этим жить?
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12.05.2020 16:06 Ответить
 
 