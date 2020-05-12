49% украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Эти показатели статистически не отличаются от показателей 2019 и сейчас закрепляют тренд к росту доли здоровых (по самооценке) жителей страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
По состоянию на апрель 2020 года, 49% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определиться, а 13% - как плохое или очень плохое.
Наблюдается закономерность: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. Так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 82%, в возрастной группе 30-39 лет - 67%, в возрасте 40-49 лет - 53%, в возрасте 50-59 лет - 39%, в возрасте 60-69 лет - 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше - 12%.
Мужчины считают свое здоровье несколько лучше, чем женщины: если среди мужчин 56% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин - 43%. Среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, тогда как среди женщин - 17%.
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- Обьясните, чем вам не нравится мой диагноз? Я же вам написал "здорова". :
- Не пишіть, шо здорова. Пишіть, шо маленька, або така, як у всіх.
что-то навеяло....
***
- Смотри, весна! Пора любви!
И соловей поет красиво,
Журчит ручей, длиннее стали дни.
Как можно не любить такое диво?
- Какой ручей? Все грязь и слякоть !!
Дурные птицы гадят на лету.
От безысходности хочу я плакать,
Хоть в плаче некрасив я на свету.
- Какое нежное тепло. В траве кузнечик,
А в речке отражается заря.
Смотрю я в небо, расправляя плечи,
И понимаю: жизнь живу не зря.
- Жара и зной. И это радость?
На это как еще взглянуть...
Клещи в траве - какая гадость!
И в речке мутной можно утонуть.
- Вот осень подошла и листья пожелтели,
Хрустит, как снег, опавшая листва,
И клином птицы к югу полетели,
И солнца мягкий блик, и неба синева.
- А ночью сквозняки свистели,
И мыши лезут в дом - кругом беда.
А птицы... Пусть бы все скорее улетели
И не возвращались больше никогда.
- Вот мягкий снег ложится на ресницы
И легкий ветерок метет сугроб,
Так хочется играть и веселиться...
И ой! Ха-ха! Снежок попал мне в лоб..
- Брр, холод, стужа, вьюга завывает,
На льду возможно травму получить,
А зим хороших вовсе не бывает,
Скорей бы до весны уже дожить....
- Вот на исходе дней своих я вижу
Небесный сад и райские врата....
- Я вижу то, что с детства ненавижу...
Глухая бездна....темень.... пустота.......
Идут года, меняются столетья,
И только не меняют свой девиз:
занудный Пессимист - предвестник лихолетья,
Как и предвестник жизни - оптимист.
- По сравнению с Бубликовым, неплохо!
(с) Служебный роман