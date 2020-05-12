49% украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Эти показатели статистически не отличаются от показателей 2019 и сейчас закрепляют тренд к росту доли здоровых (по самооценке) жителей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По состоянию на апрель 2020 года, 49% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определиться, а 13% - как плохое или очень плохое.

Наблюдается закономерность: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. Так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 82%, в возрастной группе 30-39 лет - 67%, в возрасте 40-49 лет - 53%, в возрасте 50-59 лет - 39%, в возрасте 60-69 лет - 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше - 12%.

Мужчины считают свое здоровье несколько лучше, чем женщины: если среди мужчин 56% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин - 43%. Среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, тогда как среди женщин - 17%.

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