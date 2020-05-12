Суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн полтавчанина, бросившего горсть монет в лицо кассиру, - Геращенко. ДОКУМЕНТ
Октябрьскй районный суд Полтавы принял решение оштрафовать Гременчука Сергея Захаровича, бросившего горсть монет в лицо кассиру в одном из супермаркетов города, на 8500 гривен с рассрочкой выплат равными частями в течение года.
Об этом заявил заместитель министра внутренних Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов кинул горсть монет в лицо женщине-кассиру? Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен.
Его пример - другим наука. Нельзя по-хамски обращаться с другими людьми и вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность", - написал он.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция открыла уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко. ВИДЕО
Также Геращенко поблагодарил полтавскую полицию, прокуратуру и суд за наведение порядка и справедливость в этом "пусть не сложном, но знаковом деле".
Напомним, в одном из полтавских супермаркетов мужчина швырнул в лицо кассира монеты, которыми она дала ему сдачу.
Полицейские увидели видео в интернете и установили очевидцев происшествия, пострадавшую женщину и мужчину, который совершил правонарушение. Им оказался 49-летний житель Полтавы.
Во время общения с полицейскими он признал свою вину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это что получаеться , женщина пострадала , а государство заработало 8,500 ?
А женщина ?
а - женщина,
б - на работе (весьма противной)
в - он мужик ...???? Ну не состязайся ты со слабым, тем более, что он тебе не может ответить... так что при всех нюансах - оправдать не могу. Держи себя в руках
Быдло, всирающееся здесь с криками "мало", ...
Хотя - кому я пишу - это быдло радующееся "карантину" и презику... Быдло на то и быдло.