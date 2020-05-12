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Суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн полтавчанина, бросившего горсть монет в лицо кассиру, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн полтавчанина, бросившего горсть монет в лицо кассиру, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Октябрьскй районный суд Полтавы принял решение оштрафовать Гременчука Сергея Захаровича, бросившего горсть монет в лицо кассиру в одном из супермаркетов города, на 8500 гривен с рассрочкой выплат равными частями в течение года.

Об этом заявил заместитель министра внутренних Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов кинул горсть монет в лицо женщине-кассиру? Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен.

Его пример - другим наука. Нельзя по-хамски обращаться с другими людьми и вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность", - написал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция открыла уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Также Геращенко поблагодарил полтавскую полицию, прокуратуру и суд за наведение порядка и справедливость в этом "пусть не сложном, но знаковом деле".

Напомним, в одном из полтавских супермаркетов мужчина швырнул в лицо кассира монеты, которыми она дала ему сдачу.

Полицейские увидели видео в интернете и установили очевидцев происшествия, пострадавшую женщину и мужчину, который совершил правонарушение. Им оказался 49-летний житель Полтавы.

Во время общения с полицейскими он признал свою вину.

Суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн полтавчанина, бросившего горсть монет в лицо кассиру, - Геращенко 01
Суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн полтавчанина, бросившего горсть монет в лицо кассиру, - Геращенко 02
Суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн полтавчанина, бросившего горсть монет в лицо кассиру, - Геращенко 03
Суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн полтавчанина, бросившего горсть монет в лицо кассиру, - Геращенко 04
Фото: Геращенко / Facebook

Суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн полтавчанина, бросившего горсть монет в лицо кассиру, - Геращенко 05

МВД (9333) суд (25157) хамство (43) Геращенко Антон (1438) Полтавская область (1206)


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Топ комментарии
+6
Из рубрики "Всем кассиршам на заметку". Как легко срубить бабло если вывести из себя эмоционально неуравновешенного человека. Теперь среди кассирш мелочь станет популярной. На каждую 200 гривневую купюру - 100 гривен сдачи мелочью!!!
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12.05.2020 14:43 Ответить
+5
И обязать это быдло внести штраф мелочью!
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12.05.2020 14:42 Ответить
+4
Тепреь он бросит ей в лицо 8,5 тыс.грн
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12.05.2020 14:42 Ответить
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И обязать это быдло внести штраф мелочью!
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12.05.2020 14:42 Ответить
Тепреь он бросит ей в лицо 8,5 тыс.грн
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12.05.2020 14:42 Ответить
Хто бы в меня бросил.?! Можно $
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12.05.2020 14:59 Ответить
Йой, где ж этому "инвалиду" такие огромные деньжыщи то брать!?
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12.05.2020 14:43 Ответить
Из рубрики "Всем кассиршам на заметку". Как легко срубить бабло если вывести из себя эмоционально неуравновешенного человека. Теперь среди кассирш мелочь станет популярной. На каждую 200 гривневую купюру - 100 гривен сдачи мелочью!!!
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12.05.2020 14:43 Ответить
карточкой рассчитывайся и не .би людям мозг, если на мелочь так реагируешь.
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12.05.2020 14:56 Ответить
так всьо врємя гамазіни ізбєгают тєрмінали - к прімєру, спітне чомусь тільки за кеш - мабуть, пальонка
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12.05.2020 15:30 Ответить
Слабо, там хулиганка, можно было и условку этому хамлу нарисовать.
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12.05.2020 14:43 Ответить
А если побои ещё "снять",то и на покушение на жизнь потянет
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12.05.2020 15:05 Ответить
Виплатити рівними частинами протягом року! Оце наказали,так наказали! Антоша-лизоблюд,не інакше,руку приложив...
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12.05.2020 14:44 Ответить
Eto pravilno bolse nebudet brosat moneti.Xotia i kasirka tam uroven niski
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12.05.2020 14:45 Ответить
Зустрічав касирів--яким потрібно кожний день виписувати штрафи.
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12.05.2020 14:47 Ответить
И не монети а битой п..ть
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12.05.2020 15:09 Ответить
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12.05.2020 15:18 Ответить
ии можно не плотить не че не будет
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12.05.2020 14:49 Ответить
Маловато,а моральный ущерб? Не наказаное зло возвращается 🙁
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12.05.2020 14:49 Ответить
просто испуг для понтового козла!!!
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12.05.2020 14:50 Ответить
Что значит суд оштрафовал ?

Это что получаеться , женщина пострадала , а государство заработало 8,500 ?
А женщина ?
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12.05.2020 14:52 Ответить
Она могла заявить иск.
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12.05.2020 15:06 Ответить
Штраф в бюджет, а касиру, що с цього?
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12.05.2020 14:57 Ответить
Бюджет виплатить комусь платню. Той "хтось" прийде та щось купить, а касир матиме платню
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12.05.2020 15:22 Ответить
Значит придёт с мешком мелочи и швырнёт уже мешок.
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12.05.2020 15:00 Ответить
Вот так оперативно судили бы элиту, не за то, что бросают мелочь, а за хапание миллионов.
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12.05.2020 15:01 Ответить
https://m.lenta.ru/news/2020/05/09/agressive/?fbclid=IwAR0-flnbgBdIEx3t3TSX_h3CJLtmuY9G82WXtDyCzNTMTFHpGxix8FCui2k
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12.05.2020 15:03 Ответить
Понты конечно. Там, если санкция позволяет, три месяца на кичман - эффективнее было бы
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12.05.2020 15:08 Ответить
Интересно, на какую сумму бы его оштрафовали, если бы он выгреб всю мелочь из кассы?))
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12.05.2020 15:19 Ответить
І п.Геращенко звітує, як про розкриття якогось серйозного злочину.
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12.05.2020 15:19 Ответить
Кассир 12тсмену пашет,а эта свинья посчитала себямобиденной,это не мужик
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12.05.2020 15:27 Ответить
тоість у нас "клійєнт всєгда нєправ"? Адже зачінщіком якраз була хамська касірша - то вона цинічно відсчитала решту копійками, а потім ше й презирливо проганяла клійєнта
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12.05.2020 15:28 Ответить
Она
а - женщина,
б - на работе (весьма противной)
в - он мужик ...???? Ну не состязайся ты со слабым, тем более, что он тебе не может ответить... так что при всех нюансах - оправдать не могу. Держи себя в руках
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12.05.2020 15:37 Ответить
Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7998
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12.05.2020 15:44 Ответить
Мало.... такую мразь нужно раздевать круче, плюс принудительные работы... уроды.
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12.05.2020 15:34 Ответить
А почему тот факт, что он без маски по магазину лазил не получил правовой оценки?
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12.05.2020 15:34 Ответить
296 статья предусматривает до 50 необлагаемых минимумов, а штраф 500 минимумов, думаете кто то будет платить и не будет апеляции, ?
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12.05.2020 15:45 Ответить
А почему суд не оштрафовал сучку-кассиршу за нарушение правил торговли и за то, что ******* человека?

Быдло, всирающееся здесь с криками "мало", ...
Хотя - кому я пишу - это быдло радующееся "карантину" и презику... Быдло на то и быдло.
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12.05.2020 15:54 Ответить
Это очередное дело Зайцевой и Дронова. Сама спровоцировала недовольство покупателя и тут же получила реакцию и ей хоть бы хны. Таким не место за кассовым аппаратом, дайте ей метлу пусть гоняет бездомных собак.
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12.05.2020 17:22 Ответить
К позорному столбу в центре города и 20 ударов плеткой по голой дупе было бы лучше
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12.05.2020 17:35 Ответить
а хєрященко, що кацапською пише?
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24.06.2021 00:11 Ответить
 
 