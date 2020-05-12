Суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн полтавчанина, бросившего горсть монет в лицо кассиру, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Октябрьскй районный суд Полтавы принял решение оштрафовать Гременчука Сергея Захаровича, бросившего горсть монет в лицо кассиру в одном из супермаркетов города, на 8500 гривен с рассрочкой выплат равными частями в течение года.

Об этом заявил заместитель министра внутренних Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов кинул горсть монет в лицо женщине-кассиру? Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен.

Его пример - другим наука. Нельзя по-хамски обращаться с другими людьми и вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность", - написал он.

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Также Геращенко поблагодарил полтавскую полицию, прокуратуру и суд за наведение порядка и справедливость в этом "пусть не сложном, но знаковом деле".

Напомним, в одном из полтавских супермаркетов мужчина швырнул в лицо кассира монеты, которыми она дала ему сдачу.

Полицейские увидели видео в интернете и установили очевидцев происшествия, пострадавшую женщину и мужчину, который совершил правонарушение. Им оказался 49-летний житель Полтавы.

Во время общения с полицейскими он признал свою вину.









Фото: Геращенко / Facebook