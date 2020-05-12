Кировоградская область лидирует в Украине по количеству выздоровевших от коронавируса. ИНФОГРАФИКА

В Кировоградской области уже выздоровели 57% больных коронавирусом. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, это является самым высоким показателем в стране.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Андрей Балонь, передает Цензор.НЕТ.

"На Кировоградщине 243 жителей уже побороли болезнь (из 425. - Ред.). Среди них шесть детей и 99 медработников. Еще 162 человек сейчас продолжают лечение. Из их числа - 103 инфицированных имеют состояние ближе к удовлетворительному и находятся дома, а 59 находятся на госпитализации", - отметил Балонь.

Согласно информации ЦОЗ, в тройку лидеров по высокой доле выздоровления от COVID-19 входит также Винницкая область с показателем 53% и Херсонская область с показателем 49%.

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