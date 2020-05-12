В Украине сегодня пройдет акция "Стоп культурный карантин" в поддержку зрелищной индустрии: "Похоже, нас нет в сценарии Кабмина"
В городах Украины 12 мая состоится масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий с требованием разработки Кабмином плана по их поддержке во время карантина.
Об этом сообщают организаторы - музыкальный форум Kyiv Music Days - в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Акция "Стоп культурный карантин" призвана привлечь внимание правительства к факту существования культурной индустрии в Украине и начать диалог с ее представителями относительно возможного сценария выхода из карантина", - говорится в заметке.
Организаторы отмечают, что план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ. "Похоже нас нет в сценарии правительства. У правительства не существует сценария для нас, для более 250 тысяч человек - артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей отрасли - сотни специализаций и профессий, без которых невозможно представить современную культурную жизнь страны сегодня", - подчеркивают они.
Поэтому 12 мая в 22.00 на знаковых локациях украинских городов включатся устремленные в небо лучи света.
"Посмотрите на нас! Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", - отметили в Kyiv Music Days.
Отмечается, что к акции присоединяются Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев.
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вопросы риторические, мы все знаем на них ответ.
В стране триста тысяч бездельников, пафосно называющих себя "работниками культуры". В лучшем случае - паразиты и приспособленцы. Бездарности и эпигоны, живущие подачками и копирайтерством.
Да вас разгонять к чертовой матери надо.
КушайТе.
ТІК - Циклони.
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
- А если без шуточек? - терпеливо сказал Гейгер. - В городе миллион человек. Больше тысячи числятся литераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю…
- Бездари, бездари, - кивнул Изя. - Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев…
- А в самом деле, почему? - спросил Андрей.
- Писателей выдающихся - нет, - продолжал Гейгер. - Художников - нет. Композиторов - нет. Этих… скульпторов тоже нет.
- Архитекторов нет, - подхватил Андрей. - Киношников нет…
- Ничего такого нет, - сказал Гейгер. - Миллион человек! Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило.
- Почему? - сейчас же спросил Изя.
Винничанин нашел копье времен Киевской Руси и колол им свиней) https://u-news.com.ua/91393-vinnichanin-nashel-kope-remen-kievskoj-rusi-i-kolol-im-svine.html