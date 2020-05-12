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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине сегодня пройдет акция "Стоп культурный карантин" в поддержку зрелищной индустрии: "Похоже, нас нет в сценарии Кабмина"

В Украине сегодня пройдет акция

В городах Украины 12 мая состоится масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий с требованием разработки Кабмином плана по их поддержке во время карантина.

Об этом сообщают организаторы - музыкальный форум Kyiv Music Days - в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Акция "Стоп культурный карантин" призвана привлечь внимание правительства к факту существования культурной индустрии в Украине и начать диалог с ее представителями относительно возможного сценария выхода из карантина", - говорится в заметке.

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Организаторы отмечают, что план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ. "Похоже нас нет в сценарии правительства. У правительства не существует сценария для нас, для более 250 тысяч человек - артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей отрасли - сотни специализаций и профессий, без которых невозможно представить современную культурную жизнь страны сегодня", - подчеркивают они.

Поэтому 12 мая в 22.00 на знаковых локациях украинских городов включатся устремленные в небо лучи света.

"Посмотрите на нас! Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", - отметили в Kyiv Music Days.

Отмечается, что к акции присоединяются Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.

В Украине сегодня пройдет акция Стоп культурный карантин в поддержку зрелищной индустрии: Похоже, нас нет в сценарии Кабмина 01
В Украине сегодня пройдет акция Стоп культурный карантин в поддержку зрелищной индустрии: Похоже, нас нет в сценарии Кабмина 02

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карантин (16729) кино (1537) культура (845) музыка (799) театр (231) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Деньги для них важнее человеческих жизней
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12.05.2020 14:54 Ответить
+4
Странное представление о культуре.
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12.05.2020 14:52 Ответить
+3
Вы культуру с шоу-бизнесом не перепутали?
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12.05.2020 14:57 Ответить
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Странное представление о культуре.
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12.05.2020 14:52 Ответить
Кабмина враг народа
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12.05.2020 15:14 Ответить
Деньги для них важнее человеческих жизней
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12.05.2020 14:54 Ответить
Запрись дома и сиди на карантине до августа,замуруй себя,меньше психов на улице будет
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12.05.2020 15:16 Ответить
Вы культуру с шоу-бизнесом не перепутали?
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12.05.2020 14:57 Ответить
Будет украинцам зрелище:"Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните", - Усик ответил критикам и принял вызов борца Грицая на бой.
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12.05.2020 15:00 Ответить
Да этого чмошника просто запинать ногами / запинайте, пока хочется. Когда он станет депутатом ВР как Рабинович и Куницкий с паспортами Израиля, или Дубинский с паспортом Румынии, пинать расхочется.
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12.05.2020 15:24 Ответить
Нет не расхочется, скорее наоборот
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12.05.2020 15:41 Ответить
В стране "250 тысяч человек - артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров etc..." Добавим сюда конъюнктурщиков, называющих себя "патриотическими писателями", получим еще большую цифру. И что? Кто-то может назвать действительно удачное музыкальную композицию, не попсу, которая сохранится, обогатив мировую сокровищницу культурного наследия? Кто-то может процитировать художественное произведение? Кто-то может привести пример хорошего художественного фильма?

Вопросы риторические, мы все знаем на них ответ.
В стране триста тысяч бездельников, пафосно называющих себя "работниками культуры". В лучшем случае - паразиты и приспособленцы. Бездарности и эпигоны, живущие подачками и копирайтерством.

Да вас разгонять к чертовой матери надо.
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12.05.2020 15:00 Ответить
А що для вас є культура?
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12.05.2020 15:06 Ответить
Как по мне, то в Украине есть действительно уникальные артисты, которых мало кто знает. Например украинская оперная певица, играющая на https://www.youtube.com/watch?v=IydSEr6cSlA лазерной арфе (есть и такой музыкальный инструмент)
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12.05.2020 15:52 Ответить
В Україні сьогодні відбудеться акція "Стоп культурний карантин" на підтримку видовищної індустрії: "Схоже, нас немає в сценарії Кабміну" - Цензор.НЕТ 8110
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12.05.2020 15:56 Ответить
Рассмешили. И подтвердили мой тезис. Хотя он в подтверждении не нуждался - все очевидно.
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12.05.2020 16:18 Ответить
ну да, куда уж там всем, до вас... только ваша профессия нужна
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12.05.2020 18:13 Ответить
Лапочка моя, я зарабатываю себе на хлеб и ни у кого не выпрашиваю дотации, апеллируя к тому, что творю "нетленку" или "обогащаю национальную культуру". Все эти бездари, которые ноют о том, что их лишили господдержки - заурядные паразиты, привыкшие ЗА МОИ НАЛОГИ (которые, я, кстати, плачу из честно привлеченной в нашу страну валюты) разыгрывают из себя "одухотворенных представителей". Дело, наивная ты моя, не в профессии, а в том, что от паразитов надо избавляться. Даже если они "играют на лазерных арфах" (что в глазах некоторых наивных девиц выглядит как признак особой одаренности).
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12.05.2020 18:17 Ответить
кому твои налоги нужны? Перед тем как переходить на фамильярности, хоть напряги свои пару извилин, чтобы понять, что речь не только о работниках гос оркестров, а о тех, кто работает сам на себя? И раз кто-то востребован на международных ивентах, конференциях, то скорее всего человек одаренней тебя )
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12.05.2020 19:25 Ответить
Чы й не культура, дебилизация населения а не культура, с 14 года телек несмотрю
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12.05.2020 15:01 Ответить
Тріска голої дупи полякової,сіськи і вареник камєнських це культура?
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12.05.2020 15:03 Ответить
*тряска
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12.05.2020 15:04 Ответить
Тяжела і нєказіста, жисть народного артіста!!
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12.05.2020 15:03 Ответить
Бог подаст
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12.05.2020 15:04 Ответить
Не парьтесь, зайдите на сайт 95го квартала и посмотрите их график.
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12.05.2020 15:04 Ответить
95 квартал братиме участь, чи ні?
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12.05.2020 15:04 Ответить
Вся эта "звездо"братия почти поголовно голосовала и рвала горло за Зе.
КушайТе.
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12.05.2020 15:06 Ответить
Але були такі, що розуміли ВСЕ ще рік тому.)

ТІК - Циклони.

https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
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12.05.2020 17:06 Ответить
А самим непонятно что кинотеатры, концерты и прочие массовые скопления разрешат в последнюю очередь.
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12.05.2020 15:06 Ответить
АБС "Град обреченный"

- А если без шуточек? - терпеливо сказал Гейгер. - В городе миллион человек. Больше тысячи числятся литераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю…
- Бездари, бездари, - кивнул Изя. - Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев…
- А в самом деле, почему? - спросил Андрей.
- Писателей выдающихся - нет, - продолжал Гейгер. - Художников - нет. Композиторов - нет. Этих… скульпторов тоже нет.
- Архитекторов нет, - подхватил Андрей. - Киношников нет…
- Ничего такого нет, - сказал Гейгер. - Миллион человек! Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило.
- Почему? - сейчас же спросил Изя.
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12.05.2020 15:06 Ответить
не до зрелищ нынче.
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12.05.2020 17:58 Ответить
https://u-news.com.ua/91393-vinnichanin-nashel-kope-remen-kievskoj-rusi-i-kolol-im-svine.html
Винничанин нашел копье времен Киевской Руси и колол им свиней) https://u-news.com.ua/91393-vinnichanin-nashel-kope-remen-kievskoj-rusi-i-kolol-im-svine.html В Україні сьогодні відбудеться акція "Стоп культурний карантин" на підтримку видовищної індустрії: "Схоже, нас немає в сценарії Кабміну" - Цензор.НЕТ 1130
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12.05.2020 21:23 Ответить
 
 