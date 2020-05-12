В Украине сегодня пройдет акция "Стоп культурный карантин" в поддержку зрелищной индустрии: "Похоже, нас нет в сценарии Кабмина"

В городах Украины 12 мая состоится масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий с требованием разработки Кабмином плана по их поддержке во время карантина.

Об этом сообщают организаторы - музыкальный форум Kyiv Music Days - в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Акция "Стоп культурный карантин" призвана привлечь внимание правительства к факту существования культурной индустрии в Украине и начать диалог с ее представителями относительно возможного сценария выхода из карантина", - говорится в заметке.

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Организаторы отмечают, что план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ. "Похоже нас нет в сценарии правительства. У правительства не существует сценария для нас, для более 250 тысяч человек - артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей отрасли - сотни специализаций и профессий, без которых невозможно представить современную культурную жизнь страны сегодня", - подчеркивают они.

Поэтому 12 мая в 22.00 на знаковых локациях украинских городов включатся устремленные в небо лучи света.

"Посмотрите на нас! Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", - отметили в Kyiv Music Days.

Отмечается, что к акции присоединяются Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.



