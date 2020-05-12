ФИФА и УЕФА начали расследование против главы Украинской ассоциации футбола Павелко, - The Washington Post

ФИФА и УЕФА начали расследование в отношении главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко в связи с выделенными на развитие миллионами долларов.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Согласно всплывшей информации, в 2017 году УЕФА выделила УАФ 4,5 миллиона евро для строительства футбольной академии, но к 2019 году план не был реализован.

Сам Павелко утверждает, что 4,5 млн евро, выделенных УЕФА в 2017 году, не были использованы, так как реализация проекта с учебным центром остановилась из-за срыва договоренностей о земле. По его словам, деньги хранились на счетах федерации в трех разных банках "в зависимости от валюты".

Позже ассоциация получила от УЕФА еще 4 миллиона в долг, но по словам Павелко, это были деньги от прав на трансляцию.

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Сообщается, что с 2018 года нынешний глава УАФ вел переписку со следователями, в которой объяснял платежи, проводимые им в качестве члена исполнительного комитета УЕФА. Павелко отрицает все нарушения и заявляет о готовности сотрудничать со следствием.

В 2019 году Павелко подал в отставку с поста в дисциплинарном комитете ФИФА в тот момент, когда фигурировал в расследовании касательно этических вопросов, не связанном с финансовыми вопросами. В ФИФА заявили, что одна сделка о признании вины главы УАФ была закрыта и завершилась штрафом украинцу в размере около 9500 тысяч евро.