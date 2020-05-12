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Новости
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ФИФА и УЕФА начали расследование против главы Украинской ассоциации футбола Павелко, - The Washington Post

ФИФА и УЕФА начали расследование против главы Украинской ассоциации футбола Павелко, - The Washington Post

ФИФА и УЕФА начали расследование в отношении главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко в связи с выделенными на развитие миллионами долларов.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Согласно всплывшей информации, в 2017 году УЕФА выделила УАФ 4,5 миллиона евро для строительства футбольной академии, но к 2019 году план не был реализован.

Сам Павелко утверждает, что 4,5 млн евро, выделенных УЕФА в 2017 году, не были использованы, так как реализация проекта с учебным центром остановилась из-за срыва договоренностей о земле. По его словам, деньги хранились на счетах федерации в трех разных банках "в зависимости от валюты".

Позже ассоциация получила от УЕФА еще 4 миллиона в долг, но по словам Павелко, это были деньги от прав на трансляцию.

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Сообщается, что с 2018 года нынешний глава УАФ вел переписку со следователями, в которой объяснял платежи, проводимые им в качестве члена исполнительного комитета УЕФА. Павелко отрицает все нарушения и заявляет о готовности сотрудничать со следствием.

В 2019 году Павелко подал в отставку с поста в дисциплинарном комитете ФИФА в тот момент, когда фигурировал в расследовании касательно этических вопросов, не связанном с финансовыми вопросами. В ФИФА заявили, что одна сделка о признании вины главы УАФ была закрыта и завершилась штрафом украинцу в размере около 9500 тысяч евро.

расследование (3053) ФИФА (237) футбол (3589) Андрей Павелко (46)


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Топ комментарии
+16
Все помнят как его жена-ботоксная гупошлепка фоткалась в Рейнж-Ровере с кубком Чемпионов УЕФА? Странно что это животное (Павелко) до сих пор не в тюрьме.
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12.05.2020 15:06 Ответить
+15
Тільки чомусь взяло УЄФА, а не нова "чесна" влада, яка обіцяла, що "весна прийде - будем сажать"...
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12.05.2020 15:08 Ответить
+13
Наконец-то Петиного выкормыша за одно место взяли
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12.05.2020 15:06 Ответить
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Когда-то давно Пал Иваныч Лазаренко американскому судье на такие дебильные вопросы остроумно ответил:
- А знаете скоко Кучма вкрав? В два раза больше! -
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12.05.2020 15:00 Ответить
Ета палітіческоє пріслєдованіє!! Зарубєжниє украінци протів етого!!!
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12.05.2020 15:01 Ответить
Татьяна Вы очень недалекий человек
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12.05.2020 21:01 Ответить
Наконец-то Петиного выкормыша за одно место взяли
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12.05.2020 15:06 Ответить
Тільки чомусь взяло УЄФА, а не нова "чесна" влада, яка обіцяла, що "весна прийде - будем сажать"...
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12.05.2020 15:08 Ответить
Футболом рулят Ахметов і Суркісня... Пеця тут до чого?
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12.05.2020 15:10 Ответить
нардеп от БПП і дійсно до чого тут Пеця?
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12.05.2020 15:25 Ответить
ааа... ну так, звісно. Це ж не брат Єрмака... тоді це дійсно зло?
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12.05.2020 16:54 Ответить
Все помнят как его жена-ботоксная гупошлепка фоткалась в Рейнж-Ровере с кубком Чемпионов УЕФА? Странно что это животное (Павелко) до сих пор не в тюрьме.
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12.05.2020 15:06 Ответить
Тільки, здається, не дружина, а позашлюбна донька.
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12.05.2020 15:13 Ответить
...і не його, а кумового сусіда
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12.05.2020 15:38 Ответить
Давно пора эту гниду за яйца взять.
Угробил футб.школу Днепр75
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12.05.2020 15:08 Ответить
Звичайний бізнесмен з політичними претензіями, до 2014 року взагалі жодного стосунку до футболу не мав
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12.05.2020 15:10 Ответить
А до 2017 року був Бєнін, і в ФФУ його обрали, як Бєніного... Це вже потім він до Пєті переметнувся!
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12.05.2020 15:11 Ответить
С 2001 года - председатель федерации футбола Днепропетровской области
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12.05.2020 15:16 Ответить
посягнул на святое ,незяяяя тырить у церквы и футбола ....
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12.05.2020 15:19 Ответить
Найсмішніше те, що всі ці "фіфи-уєфи" -- це кодло цинічних корупціонерів. І могли б задля корпоративної солідарности просто не помітити цих зниклих мільйонів
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12.05.2020 15:40 Ответить
Украинский футбол приватизировали рыги в основном.
И все махинации они же и проводят.
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12.05.2020 15:21 Ответить
А як там стосовно розслідування корупції в самій ФІФА, яка привела до світового чемпіонату в москві в 2018 році?
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12.05.2020 18:25 Ответить
Павелко, ти???
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12.05.2020 23:33 Ответить
занадто наглів Павелко навіть для досить скорумпованої ФІФА..
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12.05.2020 20:38 Ответить
Как можно получить в долг то, что тебе по праву причитается? (долг, который как-то оказался деньгами за права на телетрансляции)
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12.05.2020 21:25 Ответить
 
 