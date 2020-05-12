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Новости Коронавирус и карантин
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Рада возобновит работу в пленарном режиме с 19 мая, - "слуга народа" Пидласа

Рада возобновит работу в пленарном режиме с 19 мая, -

Верховная Рада возобновит традиционные пленарные заседания 19 мая в случае поддержки народными депутаты соответствующего постановления, заявляет народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"Возвращение с 18 мая означает, что следующая неделя будет пленарная, если мы примем это решение. Пленарные заседания начнутся с 19 мая", - сказала Пидласа в эфире телеканала "Украина-24" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Говоря о внеочередном пленарном заседании в среду, она напомнила, что в повестке дня – "час вопросов к правительству", во время которого депутаты надеются получить ответы на актуальные вопросы

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"Есть очень много вопросов по вакантным должностям в некоторых министерствах: почему премьер не подает новые кандидатуры на министра энергетики, министра культуры, министра образования?" - отметила депутат.

Как сообщалось, во время карантина, объявленного в Украине в связи с распространением Covid-19, Верховная Рада работала в режиме комитетов, а внеочередные пленарные заседание созывались по мере необходимости.

Автор: 

ВР (29303) карантин (16729) Пидласа Роксолана (34) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Шо то за гуманоїд сидить в першому ряду?
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12.05.2020 15:00 Ответить
Для ощущения опасности. (С)
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12.05.2020 15:07 Ответить
С дурдома сбежал
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12.05.2020 15:10 Ответить
Всб фракцию СН на домашний карантин без зарплаты,что бы суки поняли,как народ живет
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12.05.2020 15:11 Ответить
Даже если работать, то как это делать с малолетними детьми - садов и школ нет - полной семье на одну з/п? А неполной?
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12.05.2020 15:14 Ответить
13 го мая банковский закон грозились "служивые" проголосовать???...Да ну его накуй закон этот ,лучше дефолт от бабломойского и рашиста
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12.05.2020 16:21 Ответить
Країна на карантині, а вони вирішили собі карантин скасувати. Ні, ви або скасовуйте карантин в Україні, або самі також сидіть на карантині. Що це за подвійні стандарти?
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12.05.2020 18:26 Ответить
 
 