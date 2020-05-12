Меркель и Шмыгаль обсудили урегулирование на Донбассе и ситуацию с коронавирусом, - представитель правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с украинским премьером Денисом Шмыгалем во время виртуальных переговоров ситуацию на Донбассе, двусторонние отношения и пандемию коронавируса.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Они говорили о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер подтвердила премьер-министру поддержку ФРГ в отношении курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, права и борьбы с коррупцией", - сообщил Зайберт.

Разговор прошел в режиме видеоконференции.

По словам Зайберта, Шмыгаль сообщил о намерении правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ.

"Кроме этого канцлер и премьер обсудили меры по подавлению пандемии коронавируса. Канцлер заверила в том, что проверит возможности оказать поддержку в преодолении кризиса", - добавил представитель правительства ФРГ.

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