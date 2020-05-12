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Меркель и Шмыгаль обсудили урегулирование на Донбассе и ситуацию с коронавирусом, - представитель правительства ФРГ

Меркель и Шмыгаль обсудили урегулирование на Донбассе и ситуацию с коронавирусом, - представитель правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с украинским премьером Денисом Шмыгалем во время виртуальных переговоров ситуацию на Донбассе, двусторонние отношения и пандемию коронавируса.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Они говорили о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер подтвердила премьер-министру поддержку ФРГ в отношении курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, права и борьбы с коррупцией", - сообщил Зайберт.

Разговор прошел в режиме видеоконференции.

По словам Зайберта, Шмыгаль сообщил о намерении правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ.

"Кроме этого канцлер и премьер обсудили меры по подавлению пандемии коронавируса. Канцлер заверила в том, что проверит возможности оказать поддержку в преодолении кризиса", - добавил представитель правительства ФРГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник. ФОТОрепортаж

Автор: 

Меркель Ангела (2125) Донбасс (26958) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+4
коже день бачимо "врегулювання".
Нормальне врегулювання настане тоді, коли свинособаки за кожен постріл к наш бік будуть отмувати шквальний вогонь по заздлегідь розвіданих цілях.
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12.05.2020 15:15 Ответить
+2
І який в цьому сенс?
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12.05.2020 15:12 Ответить
+2
Упоротый Шмыгаль уже и Меркель достал со своим карантином
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12.05.2020 15:13 Ответить
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І який в цьому сенс?
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12.05.2020 15:12 Ответить
Упоротый Шмыгаль уже и Меркель достал со своим карантином
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12.05.2020 15:13 Ответить
Когда СМИ будут сообщать: "посадили на 10 лет", а не "грозит до 10 лет", ситуация с наркоманией начнет изменяться в лучшую сторону....
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12.05.2020 15:14 Ответить
коже день бачимо "врегулювання".
Нормальне врегулювання настане тоді, коли свинособаки за кожен постріл к наш бік будуть отмувати шквальний вогонь по заздлегідь розвіданих цілях.
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12.05.2020 15:15 Ответить
Какое еще урегулирование, капитулянты?
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12.05.2020 15:16 Ответить
Шмыгаль тоже рассказал Меркель про своего брата, который погиб на Донбассе из-за Порошенка ?
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12.05.2020 15:17 Ответить
а хто з них Шмигаль?
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12.05.2020 15:17 Ответить
Думаешь после такого "поговорили" он теперь Шмеркель?
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12.05.2020 15:41 Ответить
Кто такая ета Дамбаса и кто ее регулирует? Вы уроды называйте дляначала вещи своими именами. Ато пока вижу что все что вы делаете ето полное нежелание освобождать Украину от росийских окупантов
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12.05.2020 15:40 Ответить
Поговори со мною мама, о чём нибудь поговори.
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12.05.2020 16:16 Ответить
Фрау штазі,з містером ахметом про дєла скорбні дебіла ґєйца калякали!
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12.05.2020 16:19 Ответить
подельница рашиста ,и сурогатная мать кровавого детеныша ,на части територии Украины проверяет ,или случаем Украина ,не отказалась от кровопролития и конфликта ,который имеет целью рашистский план ,недопущения Украины ни в ЕС ни в НАТО
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12.05.2020 16:25 Ответить
 
 