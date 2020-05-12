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Президент Польши Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, направленную на борьбу с угрозой со стороны России

Президент Польши Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, направленную на борьбу с угрозой со стороны России

Стратегия нацбезопасности Польши касается угроз, на которые должно реагировать государство.

Во вторник, 12 мая, президент Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что на основе этого документа будут разработаны другие положения, касающиеся деятельности польской армии. Министр подчеркнул, что Стратегия национальной безопасности касается угроз, на которые должны реагировать польские солдаты.

"Эта угроза, конечно, широко известна. Это агрессивная политика России. Мы противостоим этой политике, принимая активное участие в деятельности Североатлантического альянса. Солдаты польской армии дислоцируются на Восточном фланге НАТО, но не только в Польше, а также и в странах-союзниках по блоку НАТО, создавая новые части. Это, например, Войска территориальной обороны. Польские солдаты противостоят киберугрозе - мы создали кибервойска", - отметил глава Минобороны.

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Стратегия национальной безопасности - открытый документ. На его основе будут созданы подробные рекомендации по направлениям развития безопасности. Эти документы будут засекречены.

Последняя стратегия безопасности была разработана в 2014 году.

Автор: 

агрессия (1705) безопасность (1121) Польша (8548) россия (96472) Дуда Анджей (781)


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Давно пора !
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12.05.2020 15:30 Ответить
Дуда - агрессор и злобствующий империалист, управляемый госдепом! Самый вменяемый президент на свете Зеленский уже смотрел в глаза Путину и увидел в них желание мира, любви и любовных ласк. Так что пусть поляки не нагнетают обстановку своими инсинуациями и провокациями.
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12.05.2020 15:32 Ответить
Абыр! Абыр валг! госдеп! пиндосы! либерасты! Америка заметает следы! Питун введи в войска!
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12.05.2020 17:11 Ответить
Ну это пока стабильное
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12.05.2020 15:45 Ответить
вот хто борец! письков вирус подцепил. если не наградит им ***** - расстрелять до выздоровления )))
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12.05.2020 15:44 Ответить
И это правильно. Необходимо бороться со своими фобиями.
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12.05.2020 15:59 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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12.05.2020 21:37 Ответить
 
 