Президент Польши Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, направленную на борьбу с угрозой со стороны России

Стратегия нацбезопасности Польши касается угроз, на которые должно реагировать государство.

Во вторник, 12 мая, президент Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что на основе этого документа будут разработаны другие положения, касающиеся деятельности польской армии. Министр подчеркнул, что Стратегия национальной безопасности касается угроз, на которые должны реагировать польские солдаты.

"Эта угроза, конечно, широко известна. Это агрессивная политика России. Мы противостоим этой политике, принимая активное участие в деятельности Североатлантического альянса. Солдаты польской армии дислоцируются на Восточном фланге НАТО, но не только в Польше, а также и в странах-союзниках по блоку НАТО, создавая новые части. Это, например, Войска территориальной обороны. Польские солдаты противостоят киберугрозе - мы создали кибервойска", - отметил глава Минобороны.

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Стратегия национальной безопасности - открытый документ. На его основе будут созданы подробные рекомендации по направлениям развития безопасности. Эти документы будут засекречены.

Последняя стратегия безопасности была разработана в 2014 году.