Группа нардепов из-за оскорблений Кивы обратилась в СБУ и ОПГ: Повторяет украинофобские тезисы сталинской пропаганды

Члены парламентской депутатской группы "Львовщина" просят Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора дать правовую оценку заявлениям народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, который назвал Львовскую область "колыбелью украинского фашизма".

Обращение обнародовал народный депутат Евгений Петруняк (фракция "Слуги народа") в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, народные депутаты Украины из группы "Львовщина", обращаемся в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора Украины с просьбой дать правовую оценку заявлениям народного депутата Ильи Кивы. Также призываем Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Президента Украина Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку подобным высказываниям", - говорится в обращении, которое подписали 17 парламентариев.

По их словам, Кива повторил тезис сталинской пропаганды, ставшей сегодня инструментом войны, которую Путин развязал против Украины - пропаганды по своей сути человеконенавистнической, тоталитарной и глубоко украинофобской.

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"В 30-50-х годах прошлого века формулировки об "украинском фашизме" стали своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа. Сегодня подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, потому что с их помощью враги Украины пытаются разжечь ненависть между украинцами, разделить нас на региональной и этнической основе", - подчеркивают депутаты.

Они добавили, что "сторонникам Сталина и Путина не место в независимой, европейской, демократической Украине".

Среди подписантов заявления - народные депутаты Олег Синютка, Николай Княжицкий, Тарас Батенко, Ярослав Дубневич, София Федына, Ярослав Юрчишин и другие.

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Сам Кива уже отреагировал на заявление своих коллег.

"Да, я ненавижу фашизм и всегда буду с ним бороться и с любыми его проявлениями! Только это не меня проверять нужно, а тех последователей нацизма, которые сейчас, потеряв страх, все больше искажая историю, отравляют сознание подрастающего поколения украинцев, неся раскол стране", - написал он в Facebook.

Илья Кива в одном из предыдущих постов назвал Львовскую область "колыбелью украинского фашизма".