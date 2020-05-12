Группа нардепов из-за оскорблений Кивы обратилась в СБУ и ОПГ: Повторяет украинофобские тезисы сталинской пропаганды
Члены парламентской депутатской группы "Львовщина" просят Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора дать правовую оценку заявлениям народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, который назвал Львовскую область "колыбелью украинского фашизма".
Обращение обнародовал народный депутат Евгений Петруняк (фракция "Слуги народа") в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, народные депутаты Украины из группы "Львовщина", обращаемся в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора Украины с просьбой дать правовую оценку заявлениям народного депутата Ильи Кивы. Также призываем Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Президента Украина Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку подобным высказываниям", - говорится в обращении, которое подписали 17 парламентариев.
По их словам, Кива повторил тезис сталинской пропаганды, ставшей сегодня инструментом войны, которую Путин развязал против Украины - пропаганды по своей сути человеконенавистнической, тоталитарной и глубоко украинофобской.
"В 30-50-х годах прошлого века формулировки об "украинском фашизме" стали своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа. Сегодня подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, потому что с их помощью враги Украины пытаются разжечь ненависть между украинцами, разделить нас на региональной и этнической основе", - подчеркивают депутаты.
Они добавили, что "сторонникам Сталина и Путина не место в независимой, европейской, демократической Украине".
Среди подписантов заявления - народные депутаты Олег Синютка, Николай Княжицкий, Тарас Батенко, Ярослав Дубневич, София Федына, Ярослав Юрчишин и другие.
Сам Кива уже отреагировал на заявление своих коллег.
"Да, я ненавижу фашизм и всегда буду с ним бороться и с любыми его проявлениями! Только это не меня проверять нужно, а тех последователей нацизма, которые сейчас, потеряв страх, все больше искажая историю, отравляют сознание подрастающего поколения украинцев, неся раскол стране", - написал он в Facebook.
Илья Кива в одном из предыдущих постов назвал Львовскую область "колыбелью украинского фашизма".
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Жириновский мразь, которая призывает бомбить Украину, спонсирует террористов на Донбассе! И был кстати на Донбассе окупированном! Поддерживает путина в оккупации Крыма!
Фаши́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascismo, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascio - «зв'язка», «об'єднання») - різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC політичного режиму , а також https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1 радикальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC авторитарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F імперіалістична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 політична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F ідеологія .
"ІМПЕРІАЛІСТИЧНА", коли Україна стала імперією? Взагалі на того члєніна і вважати не потрібно. Якщо реагувати на психічно-сексуально стурбованого "клієнта" то ніяких правоохоронних органів не вистачить. Тільки лікувати. Нехай Авакян надасть йому звання "генерала української поліції", буде поліцаєм
Отрицать проблему - только усугублять её .
ОПГ - организованная преступная группировка!!!