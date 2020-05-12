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Группа нардепов из-за оскорблений Кивы обратилась в СБУ и ОПГ: Повторяет украинофобские тезисы сталинской пропаганды

Группа нардепов из-за оскорблений Кивы обратилась в СБУ и ОПГ: Повторяет украинофобские тезисы сталинской пропаганды

Члены парламентской депутатской группы "Львовщина" просят Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора дать правовую оценку заявлениям народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, который назвал Львовскую область "колыбелью украинского фашизма".

Обращение обнародовал народный депутат Евгений Петруняк (фракция "Слуги народа") в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, народные депутаты Украины из группы "Львовщина", обращаемся в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора Украины с просьбой дать правовую оценку заявлениям народного депутата Ильи Кивы. Также призываем Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Президента Украина Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку подобным высказываниям", - говорится в обращении, которое подписали 17 парламентариев.

По их словам, Кива повторил тезис сталинской пропаганды, ставшей сегодня инструментом войны, которую Путин развязал против Украины - пропаганды по своей сути человеконенавистнической, тоталитарной и глубоко украинофобской.

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"В 30-50-х годах прошлого века формулировки об "украинском фашизме" стали своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа. Сегодня подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, потому что с их помощью враги Украины пытаются разжечь ненависть между украинцами, разделить нас на региональной и этнической основе", - подчеркивают депутаты.

Они добавили, что "сторонникам Сталина и Путина не место в независимой, европейской, демократической Украине".

Среди подписантов заявления - народные депутаты Олег Синютка, Николай Княжицкий, Тарас Батенко, Ярослав Дубневич, София Федына, Ярослав Юрчишин и другие.

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Сам Кива уже отреагировал на заявление своих коллег.

"Да, я ненавижу фашизм и всегда буду с ним бороться и с любыми его проявлениями! Только это не меня проверять нужно, а тех последователей нацизма, которые сейчас, потеряв страх, все больше искажая историю, отравляют сознание подрастающего поколения украинцев, неся раскол стране", - написал он в Facebook.

Илья Кива в одном из предыдущих постов назвал Львовскую область "колыбелью украинского фашизма".

Группа нардепов из-за оскорблений Кивы обратилась в СБУ и ОПГ: Повторяет украинофобские тезисы сталинской пропаганды 01

Группа нардепов из-за оскорблений Кивы обратилась в СБУ и ОПГ: Повторяет украинофобские тезисы сталинской пропаганды 02

День Победы (1231) оскорбление (98) СБУ (20134) Кива Илья (398) Офис Генпрокурора (2521) Львовская область (2958)


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Топ комментарии
+18
Ничего ему не будет. Кива - украинская модификация Жириновского. Полезный для власти человек. Озвучивает то, что сама власть стесняется сказать.
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12.05.2020 15:53 Ответить
+18
Бузина уже накрыл стол, ждёт Киву не дождётся....
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12.05.2020 16:11 Ответить
+12
Не обращайте внимания на олигофрена. Лучше дайте ему возможность еще разок сдрочить.
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12.05.2020 16:00 Ответить
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Ничего ему не будет. Кива - украинская модификация Жириновского. Полезный для власти человек. Озвучивает то, что сама власть стесняется сказать.
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12.05.2020 15:53 Ответить
А з якого переляку ОПЗЖ стало владою?
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12.05.2020 16:13 Ответить
А где я это написал?
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12.05.2020 16:15 Ответить
171717 а ти сам подивись з якого. Порох почав вертати ригоанальних до влади а НЕЛОХ продовжує. Він назначаєтихенько ,не рекламуючи де та скотина була раніше.Таких дебілів можна побачити тільки ОПЗЖ.там майже всі вихідці з дебільнї Лугандонії.
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12.05.2020 18:18 Ответить
Вы ошибаетесь , Жириновский умный мужчина ,а этот просто тупоголовое быдло
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12.05.2020 17:05 Ответить
Ты откуда вылезло тролль?
Жириновский мразь, которая призывает бомбить Украину, спонсирует террористов на Донбассе! И был кстати на Донбассе окупированном! Поддерживает путина в оккупации Крыма!
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12.05.2020 18:54 Ответить
Хроль ...,я не собираюсь с тобой спорить на счет Крыма и Донбасса ,тут я на твоей стороне ,но то что Жирик умнее яйцеголового Кивы это факт ,который я и озвучил
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12.05.2020 19:35 Ответить
Мозги пропил.Или продал?Кому как нравиться.
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12.05.2020 15:53 Ответить
Да ШИЗОФРЕНИЯ у КИВЫ. ПОРА на Дурку.
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12.05.2020 18:16 Ответить
ОПГ може і допоможе.
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12.05.2020 15:53 Ответить
А Ківа вєлікороссс?
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12.05.2020 15:56 Ответить
Ідіот цей не знає формулювання що таке "фашизм".
Фаши́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascismo, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascio - «зв'язка», «об'єднання») - різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC політичного режиму , а також https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1 радикальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC авторитарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F імперіалістична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 політична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F ідеологія .

"ІМПЕРІАЛІСТИЧНА", коли Україна стала імперією? Взагалі на того члєніна і вважати не потрібно. Якщо реагувати на психічно-сексуально стурбованого "клієнта" то ніяких правоохоронних органів не вистачить. Тільки лікувати. Нехай Авакян надасть йому звання "генерала української поліції", буде поліцаєм
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12.05.2020 15:57 Ответить
Не обращайте внимания на олигофрена. Лучше дайте ему возможность еще разок сдрочить.
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12.05.2020 16:00 Ответить
Он реально работает на раскол.
Отрицать проблему - только усугублять её .
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12.05.2020 16:15 Ответить
ну да... а может пора обратить внимание на эту мразь которая привела его в Раду
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12.05.2020 16:26 Ответить
Хм... Странно... Раньше ОПГ это была организованная преступная группировака...
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12.05.2020 16:01 Ответить
Для редакторов цензора видимо нет разницы между ОПГ и ОГП(Офис генерального прокурора)
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12.05.2020 18:01 Ответить
Мне особенно нравится про "идеи фашизма и гомосексуализма".
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12.05.2020 16:07 Ответить
Бузина уже накрыл стол, ждёт Киву не дождётся....
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12.05.2020 16:11 Ответить
...и даже поставил на стол бутьілку "Загробной".
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12.05.2020 16:38 Ответить
Кивно
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12.05.2020 16:13 Ответить
жалуются на то .что нардеп Кива ( Шариков ) выскакивает из за каждой колонны , растегивает плащ и дрочит .при этом издавая звуки угу-угу -угу .
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12.05.2020 16:17 Ответить
И это человекоподобное - депутат ВР. Стыдоба то какая за народный выбор.
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12.05.2020 16:42 Ответить
Панасюк. Но ведь его такие же и выбирали.
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12.05.2020 18:22 Ответить
Чтобы они себе еду так выбирали!
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12.05.2020 20:00 Ответить
До кого ці нардепи звертаються??? До українофобів та совкодрочерів при владі та в спецслужбах??? І що вони хочуть від них почути? Вони скажуть теж саме що і ківа, тільки в більш цинічній формі.
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12.05.2020 16:45 Ответить
Рабиновичу присудили 14років,відсидів 8.5 р. -агент КДБ. Медведчуку дали 4 р. --КДБ -"відмазав" і завербувало бойко --ніяк не сяде за свої вишкі, ківа--під слідством і лічився в психушці. Люди--кого ви слухаєте, чи ви самі такі ж придурки.
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12.05.2020 17:48 Ответить
Кива - это отбитый наркоша, отморозок. Мозга нет, только природные инстинкты остались. Он сейчас активно "качается в спортзале". Не сомневайтесь - начнется движ - это животное выйдет с титушками на улицы против нас - граждан Украины.
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12.05.2020 18:30 Ответить
Не дивно, що цей дибіл є представником українофобської опзж .
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12.05.2020 18:32 Ответить
"Группа нардепов из-за оскорблений Кивы обратилась в СБУ и ОПГ".

ОПГ - организованная преступная группировка!!!
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12.05.2020 18:34 Ответить
Який же це фашизм, якщо Ківа й досі вештається живим, здоровим і сухим ?
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12.05.2020 19:17 Ответить
А не проще ему рыло разбить?
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12.05.2020 19:23 Ответить
 
 