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Новости Коронавирус и карантин
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В течение прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в "Борисполь", - Госпогранслужба

В течение прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в

В течение прошедших суток пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре пассажирских чартерных и специальных авиарейса из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Все граждане в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие", - сообщает Госпогранслужба.

Всего за прошлые сутки работники Государственной пограничной службы Украины оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 300 пассажиров прибыло в Украину из ОАЭ и Армении за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

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Госпогранслужба (6647) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В течении прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в "Борисполь"

Ну прибыли и шо? На хрена нам эта статистика?
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12.05.2020 15:55 Ответить
полякам, через від`їзд українських будівельників, приходиться самим дотягувати об`єкти В течение прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в "Борисполь", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9246
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12.05.2020 15:57 Ответить
Вот я бы с поляков не особо прикалывался. Навезут молдаван или белорусов. А наши будут лапу сосать, асфальт укладывая.
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12.05.2020 16:32 Ответить
Чем больше прибывает из-за границ, тем дольше будет продолжаться карантин...
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12.05.2020 16:19 Ответить
И куда их разместят, родимых , на обсервацию ? А то все гадают, откуда вспышка за вспышкой. Уже в церкви все праздники прошли, а до сих пор на верующих кивают.
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12.05.2020 16:31 Ответить
 
 