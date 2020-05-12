В течение прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в "Борисполь", - Госпогранслужба

В течение прошедших суток пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре пассажирских чартерных и специальных авиарейса из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Все граждане в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие", - сообщает Госпогранслужба.

Всего за прошлые сутки работники Государственной пограничной службы Украины оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. граждан.

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