В течение прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в "Борисполь", - Госпогранслужба
В течение прошедших суток пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре пассажирских чартерных и специальных авиарейса из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.
Об этом сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Все граждане в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие", - сообщает Госпогранслужба.
Всего за прошлые сутки работники Государственной пограничной службы Украины оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. граждан.
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Ну прибыли и шо? На хрена нам эта статистика?