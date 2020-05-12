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Новости Суд над Януковичем
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Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи

Печерский райсуд Киева отклонил все ходатайства защитников экс-президента Виктора Януковича, которыми они пытались затянуть рассмотрение ходатайства прокуроров об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокаты пытаются сорвать судебное заседание по избранию беглому Виктору Януковичу меры пресечения по делу о событиях 18-20 февраля 2014 года на Майдане, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Судебное заседание Печерского райсуда Киева началось с того, что защитники Януковича подали ряд ходатайств. Сначала они требовали вообще не рассматривать вопрос об избрании экс-президенту меры пресечения из-за якобы окончания срока досудебного расследования, а затем потребовали отвода прокуроров, заявляя о предвзятости представителей обвинения, об их работе на "прежнюю власть" и "сотрудничество с фондом Сороса". Эти ходатайства суд оставил без удовлетворения.

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После этого адвокаты подали еще два ходатайства - о вызове Януковича в суд. Эти ходатайства суд также не удовлетворил, и судья Алексей Соколов заявил о начале рассмотрения вопроса об избрании экс-президенту меры пресечения.

При этом судья добавил, что адвокаты Януковича злоупотребляют своим правом на защиту в целях затянуть заседание.

Когда один из прокуроров начал зачитывать ходатайство, в котором они просят суд избрать экс-президенту меру пресечения в виде содержания под стражей, адвокат Виталий Сердюк начал его перекрикивать. Он стал кричать, что у защиты есть 15 томов материалов дела, свидетельствующих о невиновности Януковича. В ответ судья Соколов отметил, что судом уже принято решение о завершении стадии рассмотрения ходатайств, и суд начал избрания Януковичу меры пресечения. После этого Сердюк начал выкрикивать, что заявляет отвод судьи. В зале поднялся шум. Судья объявил технический перерыв на 10 минут для наведения порядка, а адвокаты Януковича начали кричать, что понесут в канцелярию заявление об отводе судьи.

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После завершения перерыва судья пришел в зал заседаний и не обнаружил там адвокатов Януковича. Помощники ему сказали, что они пошли в канцелярию.

Автор: 

Сердюк (47) суд (25157) Янукович Виктор (30790)


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Топ комментарии
+5
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 5497
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12.05.2020 16:04 Ответить
+4
Ну все... Тепер Чівокуня законослухняно приїде до Києва і сяде у буцигарню Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 3271
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12.05.2020 16:06 Ответить
+3
На этот раз Януковичу не отвертеться.
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12.05.2020 16:07 Ответить
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Сегодня арестуют
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12.05.2020 16:03 Ответить
Сьогодні почнуть справу про незаконне переслідування і відшкодування золотого унітазу з батоном
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12.05.2020 16:07 Ответить
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 5497
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12.05.2020 16:04 Ответить
Ну все... Тепер Чівокуня законослухняно приїде до Києва і сяде у буцигарню Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 3271
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12.05.2020 16:06 Ответить
На этот раз Януковичу не отвертеться.
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12.05.2020 16:07 Ответить
Неааа... Он им заплатил, отпустят под залог...
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12.05.2020 16:18 Ответить
Если под залог, то в последний раз.
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12.05.2020 16:20 Ответить
Продавцы попкорна обещали поставить судьям памятники.
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12.05.2020 17:02 Ответить
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 340
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12.05.2020 16:07 Ответить
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 8656
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12.05.2020 16:08 Ответить
Процесс века .
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12.05.2020 16:15 Ответить
Начал процесс Пеца
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12.05.2020 16:19 Ответить
Віктарфьодарич в Ростові, напевне, тремтить не стільки від страху, як від сміху з цього цирку. (((
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12.05.2020 16:16 Ответить
Судьям дебилам нечем заняться, он что уже задержан ? И плевал он на их решение, а кто платит судьям, оплачивает суд ?
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12.05.2020 16:16 Ответить
Это для экстрадиции, вася.
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12.05.2020 16:19 Ответить
Для экестрадиции достаточно предоставить доказательства преступления,"вася". А НАШ ГРЕБАНЫЙ СУД УЖЕ ОСУЖДЕННОМУ ИЗБИРАЕТ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ???
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12.05.2020 16:25 Ответить
Не позорься, знаток уголовного процесса. Для того, чтоб за границей его арестовали, национальный суд должен сначала применить к нему меру пресечения. Иначе по своей инициативе они его арестовать не могут, вася. ЮРЫСТ, блин.
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12.05.2020 17:09 Ответить
Уже осужденному применить меру пресечения нельзя, умник. Там другое производство. По Януковичу много производств. Где вы такие умные только беретесь?
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12.05.2020 17:10 Ответить
Если так судить врагов Украины,то враги Украины будут чхать на Украину и будут размножаться от безнаказанности как грибы после дождя.Врагов нужно уничтожать быстро .
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12.05.2020 16:17 Ответить
Наши правоохранители и суды сначала дадут убежать, а когда удерет, а потом "ловят" и "судят".
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12.05.2020 16:20 Ответить
Не, ну если бы меру пресечения избирали какому-нибудь активисту или патриоту, то тогда адвокаты были бы полностью правы и могли делать все, что вздумается. Но раз избирают меру пресечения Януковичу, то, конечно, адвокаты негодяи.
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12.05.2020 16:18 Ответить
Его ж вроде осудили уже окончательно лет на 10-15 при Порохе. Шо за нафиг?
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12.05.2020 16:20 Ответить
Осудили, а теперь решают меру пресечения, может под залог отпустят, а может на поруки.
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12.05.2020 16:21 Ответить
А нафиг это надо если уже срок после всех возможных апелляций определили?
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12.05.2020 16:24 Ответить
Потому, что в Украине в судах и правоохранительных органах - ДЕБИЛЫ КУПИВШИЕ ДИПЛОМЫ И ПОПАВШИЕ НА ДОЛЖНОСТИ ЗА БАБЛО..
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12.05.2020 16:27 Ответить
Комментаторы на Цензоре не менее дебильные и тупые. Это я про тебя. Или по твоему И ГПУ, и суд, и даже адвокаты - все думают, что так можно, а ты всем открыл глаза - НИЗЯ? Бо ты самый умный
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12.05.2020 17:15 Ответить
это другое производство. По Януковичу несколько дел.
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12.05.2020 17:17 Ответить
Там было несколько статей с общим сроком лет на 25. И по какому-то закону этот срок сократили. Зачем ещё отдельное производство делать?
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12.05.2020 17:54 Ответить
Потому что по одним эпизодам собрали доказательства, а по другим нужно было дополнительное время. Поэтому одни эпизоды отправили в суд, другие еще расследуют. Это так, чтоб не углубляться, пояснение. Есть своя специфика, но об этом долго рассказывать.

И 25 лет в Украине не дают. Максимальный срок 15 лет и пожизненное. Если пожизненное заменяют на срок, то может быть 20.
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12.05.2020 19:42 Ответить
*****! СЮРРЕАЛИЗМ КАКОЙ-ТО.
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12.05.2020 16:21 Ответить
Дебилизм, как и все остальное в Украине. Украл велосипед - три года тюрьмы, украл 1000000 долларов "садят" в Монако или на Лазурном Берегу
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12.05.2020 16:30 Ответить
Похоже адвокат Сердюк метит занять руководящее место в ДБР и проходит кастинг.
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12.05.2020 16:35 Ответить
Приедет со своим одеялом? А то маеток его ТО ГО.
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12.05.2020 16:38 Ответить
Я не удивлюсь,если самый "гуманный" суд в мире Печерский суд назначит Януковича президентом Украины.
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12.05.2020 16:44 Ответить
Да присудили бы ему сразу расстрел, чего с ним панькаться.
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12.05.2020 17:13 Ответить
Лишили б вже того Януковича в спокою...Він був професійний злодій,але два що після нього - злодіі аматори...А злодій - аматор (любитель) набагато гірше аніж профі...Бо не знає міри,страху і нічого після себе не лишає...
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12.05.2020 17:41 Ответить
А Янукович волнуется наверно,весь извелся:арестуют или нет?
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12.05.2020 17:42 Ответить
Украина надзвычайна. Страусов, из Межигорья, реальнее посадить, арестовать))) Витя живет на Рублевке, попивает вискарик, слушая "Подмосковные вечера", и об этих решениях не знает.
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12.05.2020 17:51 Ответить
Украина надзвычайна. Страусов, из Межигорья, реальнее посадить, арестовать))) Витя живет на Рублевке, попивает вискарик, слушая "Подмосковные вечера", и об этих решениях не знает.
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12.05.2020 17:53 Ответить
Чергова показуха заради піару.
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12.05.2020 18:11 Ответить
 
 