Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council
Недавние увольнения в Украине глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова, а также генпрокурора Руслана Рябошапки и ряда министров, которые пользуются хорошей репутацией на Западе, могут означать начало реванше в стране.
Киев возвращается к старым методам работы, пишет в статье для Atlantic Council 11 мая Мелинда Харинг – заместитель директора Евразийского центра этой организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"4 марта мир принял к сведению, что [президент Украины Владимир] Зеленский уволил большую часть своего в значительной степени хорошего кабинета. Он сказал, что хочет результатов, а его первая команда их не принесла. Достаточно справедливо, но он заменил уважаемых министров на неопытных, а прозападных министров – на чиновников, которые критиковали международные финансовые институты", – отметила она.
Эксперт подчеркнула, что следом Зеленский уволил "своего превосходного генерального прокурора".
"Он заменил Руслана Рябошапку Ириной Венедиктовой, политической приятельницей, которая никогда не был прокурором. И результаты были предсказуемы: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры. Она отменила некоторые увольнения Рябошапки и заблокировала участие иностранных партнеров и гражданского общества в проверке прокуроров. Уважаемый Центр по противодействию коррупции заявил, что ее решение означает, что "…представители гражданского общества и иностранные партнеры не будут оказывать никакого влияния на принятие решений", – написала Харинг.
После Венедиктовой президент уволил глав налоговой и таможенной служб, "которые пользуются хорошей репутацией на Западе за их честность, порядочность и компетентность", добавила она.
"7 мая Служба безопасности Украины неожиданно посетила квартиру 38-летнего Сергея Верланова в Киеве. Они потребовали его электронику и обыскали квартиру. Недавно уволенный глава Государственной налоговой службы был обвинен в отмывании денег для финансирования терроризма. СБУ ничего не обнаружила после своих поисков. Верланов был неожиданно уволен 24 апреля после борьбы с коррупционными схемами в сфере оборота алкоголя и табака, после смены людей, отвечающих за центральный офис налоговой службы, установки программы ротации в региональных офисах, подавления схем мошенничества с НДС и отказа от продажи должностей или найма людей, которые были скомпрометированы. Другими словами, Верланов был как раз подходящим человеком для этой работы", – заявила заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council.
В этот же день был уволен Максим Нефьодов, бывший глава таможенной службы и "известный реформатор, выступавший за онлайн-закупки", напомнила Харинг.
"Бывший инвестиционный банкир зарабатывал в десять раз больше в частном секторе, но упорно продолжал реформы в государственном секторе. Он был одним из чемпионов украинской системы государственных закупок ProZorro, которая получила широкую известность в 2019 году и сэкономила государству 28,2 млрд грн. Кто-то заставил Национальное антикоррупционное бюро Украины начать досудебное расследование в отношении Нефьодова, которое он назвал ерундой", – отметила она.
Все эти украинские реформаторы пришли на должности разными путями, но их объединяет одно: по словам антикоррупционных активистов, Верланов, Нефьодов и Рябошапка отрезали коррупционные денежные потоки, а последовавшие за этим уголовные обвинения являются возмездием.
"Мы получили достоверный отчет о том, что может быть начато расследование в отношении доктора Уляны Супрун, которая отлично выполняла обязанности и.о. министра здравоохранения и попыталась пересмотреть шаткую систему здравоохранения Украины. Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало бы больше чем удивление в Вашингтоне и Европе", – подчеркнула Харинг.
Она считает, что в Украине начинается реванш, а государственная служба, медицинские, антикоррупционные и фискальные реформы находятся под угрозой.
"На прошлой неделе министр экономики Игорь Петрашко раскритиковал украинскую систему закупок ProZorro, что уже вызвало критику двух лучших организаций гражданского общества в Украине. Ножи со всех сторон политического спектра в течение нескольких месяцев были нацелены на Артема Сытника, главу Национального антикоррупционного бюро Украины. Законопроект о его устранении был зарегистрирован и предварительно одобрен соответствующим парламентским комитетом (что было бы возможным только при условии предварительного согласования с офисом Зеленского). Борьба продолжается, она далека от окончания", – считает автор публикации.
Она убеждена, что Запад должен ясно высказаться по поводу этих процессов и наблюдать за позицией Киева.
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Благодаря "карантину" мы поняли, что у власти "хорошо адаптированные сволочи" (с) Макаренко.
Ага))
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2537402283026656 44 хв ·
Давайте я вам расскажу, как это работает. Сам персонаж нас не интересует. Его двумя абзацами блестяще охарактеризовал https://www.facebook.com/kazarin.pavel?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCNMKD8uXXx3kZPSxVnl3MpjbcM7KfRbeeDIsjeIJQTurUkIHWom9AkBJGjho_V_3jFIvsusv7K_YIL&fref=mentions Павел Казарин - извини, Паш, я это украду:
"Дмитрий Гордон - это имитатор. Он научился ругать что-то абстрактное, чтобы не поссориться с кем-то конкретным. Он успешно притворяется журналистом, хотя единственный его талант - это нравиться гостям. В этом нет ничего сложного, если научиться кивать в кадре. Он научился.
В нем нет никакой самостоятельной ценности...https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2537402283026656 Читати далі
Зеленую мразь хвалят только московиты, там все понятно...
Конечно, авторитет )(ула неоспорим...
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/thank-you-george/
Спасибо!))
так понятно, не?
Так ведь, свидетели секты сааки?