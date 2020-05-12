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Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council

Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council

Недавние увольнения в Украине глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова, а также генпрокурора Руслана Рябошапки и ряда министров, которые пользуются хорошей репутацией на Западе, могут означать начало реванше в стране.

Киев возвращается к старым методам работы, пишет в статье для Atlantic Council 11 мая Мелинда Харинг – заместитель директора Евразийского центра этой организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"4 марта мир принял к сведению, что [президент Украины Владимир] Зеленский уволил большую часть своего в значительной степени хорошего кабинета. Он сказал, что хочет результатов, а его первая команда их не принесла. Достаточно справедливо, но он заменил уважаемых министров на неопытных, а прозападных министров – на чиновников, которые критиковали международные финансовые институты", – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что следом Зеленский уволил "своего превосходного генерального прокурора".

"Он заменил Руслана Рябошапку Ириной Венедиктовой, политической приятельницей, которая никогда не был прокурором. И результаты были предсказуемы: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры. Она отменила некоторые увольнения Рябошапки и заблокировала участие иностранных партнеров и гражданского общества в проверке прокуроров. Уважаемый Центр по противодействию коррупции заявил, что ее решение означает, что "…представители гражданского общества и иностранные партнеры не будут оказывать никакого влияния на принятие решений", – написала Харинг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров, - Рябошапка

После Венедиктовой президент уволил глав налоговой и таможенной служб, "которые пользуются хорошей репутацией на Западе за их честность, порядочность и компетентность", добавила она.

"7 мая Служба безопасности Украины неожиданно посетила квартиру 38-летнего Сергея Верланова в Киеве. Они потребовали его электронику и обыскали квартиру. Недавно уволенный глава Государственной налоговой службы был обвинен в отмывании денег для финансирования терроризма. СБУ ничего не обнаружила после своих поисков. Верланов был неожиданно уволен 24 апреля после борьбы с коррупционными схемами в сфере оборота алкоголя и табака, после смены людей, отвечающих за центральный офис налоговой службы, установки программы ротации в региональных офисах, подавления схем мошенничества с НДС и отказа от продажи должностей или найма людей, которые были скомпрометированы. Другими словами, Верланов был как раз подходящим человеком для этой работы", – заявила заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council.

В этот же день был уволен Максим Нефьодов, бывший глава таможенной службы и "известный реформатор, выступавший за онлайн-закупки", напомнила Харинг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома

"Бывший инвестиционный банкир зарабатывал в десять раз больше в частном секторе, но упорно продолжал реформы в государственном секторе. Он был одним из чемпионов украинской системы государственных закупок ProZorro, которая получила широкую известность в 2019 году и сэкономила государству 28,2 млрд грн. Кто-то заставил Национальное антикоррупционное бюро Украины начать досудебное расследование в отношении Нефьодова, которое он назвал ерундой", – отметила она.

Все эти украинские реформаторы пришли на должности разными путями, но их объединяет одно: по словам антикоррупционных активистов, Верланов, Нефьодов и Рябошапка отрезали коррупционные денежные потоки, а последовавшие за этим уголовные обвинения являются возмездием.

"Мы получили достоверный отчет о том, что может быть начато расследование в отношении доктора Уляны Супрун, которая отлично выполняла обязанности и.о. министра здравоохранения и попыталась пересмотреть шаткую систему здравоохранения Украины. Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало бы больше чем удивление в Вашингтоне и Европе", – подчеркнула Харинг.

Она считает, что в Украине начинается реванш, а государственная служба, медицинские, антикоррупционные и фискальные реформы находятся под угрозой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский скоро поймет свою ошибку, - Гончарук об увольнении Нефьодова и Верланова

"На прошлой неделе министр экономики Игорь Петрашко раскритиковал украинскую систему закупок ProZorro, что уже вызвало критику двух лучших организаций гражданского общества в Украине. Ножи со всех сторон политического спектра в течение нескольких месяцев были нацелены на Артема Сытника, главу Национального антикоррупционного бюро Украины. Законопроект о его устранении был зарегистрирован и предварительно одобрен соответствующим парламентским комитетом (что было бы возможным только при условии предварительного согласования с офисом Зеленского). Борьба продолжается, она далека от окончания", – считает автор публикации.

Она убеждена, что Запад должен ясно высказаться по поводу этих процессов и наблюдать за позицией Киева.

Автор: 

Нефьодов Максим (236) Рябошапка Руслан (409) Верланов Сергей (114) Atlantic Council (17)


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Топ комментарии
+21
Ви всі побачили сьогодні марення гражданіна Костюка, ну я не здивований хто воно таке....
Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 4320
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12.05.2020 16:10 Ответить
+17
Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 2722
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12.05.2020 16:11 Ответить
+12
Американцы сделали зеленожопому намек.
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12.05.2020 16:10 Ответить
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Благодаря "карантину" мы поняли, что у власти "хорошо адаптированные сволочи" (с) Макаренко.Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 5543
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12.05.2020 16:09 Ответить
Американцы сделали зеленожопому намек.
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12.05.2020 16:10 Ответить
The Atlantic Council, which is funded by Burisma, the Ukraine natural gas company at the center of the scandal involving Joe and Hunter Biden, had among its membership a staffer who works for Rep. Adam Schiff, a report said.

Ага))
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12.05.2020 16:32 Ответить
"Єслі еті рєформи нєльзя намазать на хлєб ілі положить в карман - ето нє рєформи а іздіватєльство над нородом!" (с) Мудрий Нарід.
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12.05.2020 16:10 Ответить
Ви всі побачили сьогодні марення гражданіна Костюка, ну я не здивований хто воно таке....
Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 4320
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12.05.2020 16:10 Ответить
Байки Митяя прикольные
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12.05.2020 16:14 Ответить
большего убожества в жизни не видел
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12.05.2020 17:04 Ответить
фахівець ...
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12.05.2020 16:14 Ответить
Ну так...тренд зараз такий.Мода.Тенденція...
Звільнення Рябошапки, Верланова і Нефьодова свідчать про початок реваншу в Україні, а реформи зараз під загрозою, - експертка Atlantic Council - Цензор.НЕТ 5879

Звільнення Рябошапки, Верланова і Нефьодова свідчать про початок реваншу в Україні, а реформи зараз під загрозою, - експертка Atlantic Council - Цензор.НЕТ 5303
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12.05.2020 18:15 Ответить
От тому й будуть горндони нам поклонських впарювати.
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12.05.2020 18:17 Ответить
а шо це х"йлопські ЗЕлеботи мовчать? не видали ще нові методички?
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12.05.2020 16:11 Ответить
єдине що їм дають то це рецепти коли їм приймати ліки
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12.05.2020 16:14 Ответить
Саме ******* денно і нощно поливали брудом тут Верланова, Нефьодова та Рябошапку. Ви вже встигли швиденько перевзутися в стрибку, Сашко? Вище названі персонажі вже вас влаштовують? Чи ваша точка зору, як флюгер?
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12.05.2020 16:40 Ответить
ти висунув мені претензії, ану скажи мені де я поливаю тут Верланова, Нефьодова та Рябошапку? то яка моя точка зору ??????? А вона одна- зелені це гандони використані.
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12.05.2020 16:54 Ответить
Сашко, експерт пише, що ці хлопці "користуються хорошою репутацією на Заході". Ти вважаєш, що на Заході дурніші за тебе та інших **********?
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12.05.2020 17:06 Ответить
А ти думаєш що я дурніший за цих експертів? Одне тобі скажу, позитивних результатів їхньої роботи як і *********** малороса я не бачу, покажеш?
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12.05.2020 17:09 Ответить
Мені підходить те, що нарешті закрили гральні точки по всій Україні. Причому закрили за три місяці. Петро і його команда не могли цього зробити на протязі п'яти років. Потім повернення полонених, яких не міг чи не хотів обмінювати Петро. Нарешті, прийняття Закону про Землю. Це є досягнення зеленої влади, які мене цілком влаштовують. Тебе ні?
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12.05.2020 17:17 Ответить
ні,ні одна. сплошний блеф.
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12.05.2020 17:20 Ответить
Помо-о-лимося Зраді Святій, браття мої дорогі!
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12.05.2020 17:38 Ответить
дивись лоба не розбий!
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12.05.2020 17:42 Ответить
Дорогі браття во Зраді, рідненькі *********, будьмо уважні!
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12.05.2020 17:50 Ответить
та не брат ти мені гражданін зєбіл малороський
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12.05.2020 17:55 Ответить
Якщо чесно, мені теж не дуже приємно мати в співгромадянах 4% прошарок соєвої зрадоти, які сіють ворожнечу, ненависть і розбрат, які працюють сумісно с Лахтою і які готові на все, лиш би повернути у владу політичний труп свого соєвого ідола. Не приємно, але приходиться з такими знавіснілими придурками в одній країні жити. Достатньо відверто?
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12.05.2020 18:07 Ответить
Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 2722
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12.05.2020 16:11 Ответить
Собаки лают,а караван идёт.Хороший человек-это не профессия.Лично я не возражаю,что они хорошие люди.Если новые будут красть,Миша Ткач обязательно выследит!.Вместе с Бигусом и другими,абсолютно правдивыми журналистами.Они теорий заговора не знают.
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12.05.2020 16:13 Ответить
Да Вы, батенька, "фантазёр", похлеще Хлестакова с Бендером... "Абсолютно правдивый журналист..."!!! Это же надо до такого додуматься!!! Да легче найти "сухую воду", чем журналиста с подобными характеристиками... Они от "простигосподи" отличаются лишь тем, что те продают тело, а журналисты - "перо", совесть и душу... Уж поверьте - в своё время в этой среде повращался, поэтому, знаю...
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12.05.2020 17:20 Ответить
Ткач Бигус Кутепов, вы бы еще Шария туда же записали. Хотя бы раз они все снимали джинсу и брали деньги, чтобы нас обмануть
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12.05.2020 17:28 Ответить
Ай-яй-яй, это шо ж деется-то.
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12.05.2020 16:13 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDz3ybe4zcy5BAa4LHqMRf5X3r0Ze55Cy2M2oxd6z2vUAWz1LzK2OmpKfw77NOJWVD6qxf_VLwzLj-_&hc_ref=ARStAeS2qP5kAe_AUUF7D68_46fdJcdvCRDQnx6eeMGjerMeHWRzb9FXduaBaZfRZA0&fref=nf Аркадий Бабченко
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2537402283026656 44 хв ·

Давайте я вам расскажу, как это работает. Сам персонаж нас не интересует. Его двумя абзацами блестяще охарактеризовал https://www.facebook.com/kazarin.pavel?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCNMKD8uXXx3kZPSxVnl3MpjbcM7KfRbeeDIsjeIJQTurUkIHWom9AkBJGjho_V_3jFIvsusv7K_YIL&fref=mentions Павел Казарин - извини, Паш, я это украду:
"Дмитрий Гордон - это имитатор. Он научился ругать что-то абстрактное, чтобы не поссориться с кем-то конкретным. Он успешно притворяется журналистом, хотя единственный его талант - это нравиться гостям. В этом нет ничего сложного, если научиться кивать в кадре. Он научился.
В нем нет никакой самостоятельной ценности...https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2537402283026656 Читати далі
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12.05.2020 16:14 Ответить
Подвинули бесполезных соросят, которые создавали имитацию реформ как и последние 5 лет - и тут же желтушная заказуха с типичными лозунгами пошла в СМИ.
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12.05.2020 16:14 Ответить
троллятина ЗЕбилковатая
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12.05.2020 16:15 Ответить
У нас рулят и рулили последний год не соросята, а зеленое тупое тело с абсолютной властью в стране. Ему и отвечать за всю ту задницу за окном.
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12.05.2020 16:18 Ответить
До Соросят був маріонетка Ротшильда Порошенко. Ротшильди доречі конфліктують з Шварцом, вже років з 10 після банкрутства Лехмана.
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12.05.2020 16:33 Ответить
Владік,обов"язково вдягай шапочку з фольги....
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12.05.2020 16:58 Ответить
The Atlantic Council тесно связан с Буризмой, конечно же. В принципе, одного только этого факта достаточно))
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12.05.2020 16:34 Ответить
Чем хуже бред - тем лучше для Цензора...
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12.05.2020 16:21 Ответить
Які реформи???!!! Про що вони говорять?!
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12.05.2020 16:21 Ответить
Тебе не понять...

Зеленую мразь хвалят только московиты, там все понятно...
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12.05.2020 16:38 Ответить
Послухаємо, що казатиме про Верланова, та Нефьодова наступна влада США. Трамповим хлопцям аж ніяк не з руки сказати щось погане про своїх протеже. Вибори, понімаєш....
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12.05.2020 16:22 Ответить
Как на счет протеже Зеленского?

Конечно, авторитет )(ула неоспорим...
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12.05.2020 16:40 Ответить
Гордон издавал газетку Бульвар Гордона.Его задача -подать информацию,а наша задача сделать выводы.Каждый свои.О Поклонскую никто не точит зубы .Все кинулись рвать Гордона. А Гордон затянул в Бульвар Поклонскую.Честь ему и слава,Он ведь её не в правительственный курьер затянул,и не в Цензор нет!
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12.05.2020 16:25 Ответить
Ничего вы не понимаете! Западу, видите ли, не нравятся увольнения в Украине! Зато они нравятся, да ещё как, на Востоке! А это для the гораздо важнее. Солнце то встает на востоке, на западе оно садится. Вдруг отключит солнце сосед (он такой!), что тогда будет? Темноты маленький the очень боится. Вот и вся недолга!
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12.05.2020 16:31 Ответить
Спасибо Джордж!
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/thank-you-george/

Спасибо!))
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12.05.2020 16:31 Ответить
Не брешите! Началом реванша был Пётр. Ибо он всегда впереди. Потом Таня. Затем банкет Вятровича Причём каждый следующий утверждает , что перед ним был фальстарт реванша, а начало именно он. Нас впереди ещё ожидает большая драчка за звание первой жертвы политических репрессий.Думали так просто? Раз и какая- то рябая шапка герой? Отвали! Тут люди в очереди по несколько лет стоят.
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12.05.2020 16:31 Ответить
Зелёным пукнул. И вонючим.
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12.05.2020 16:38 Ответить
Мне ничего не стоило, а тебе приятно)
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12.05.2020 16:41 Ответить
"73%", вы - соучастники.
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12.05.2020 16:37 Ответить
******** не угодишь. Когда Нефьодов, Верланов и Рябошапка были на должностях, то ********* орали тут "Зрада, зрада" и поливали их грязью. Когда же тех от должности отстранили, то пукан ********** взорвался новой, ещё более потужной Зрадой...
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12.05.2020 16:45 Ответить
я тебе поясню на примере. авось поймешь. вот представь - ты бухаешь. все вокруг тебе говоряд "харибда ты урод, хватит, это плохо". ты долго всем портишь нервы потом раз - завязал. и.... начал колоться герычем. Все вокруг тихо охреневают и говорят "**** лучше бы ты бухал".
так понятно, не?
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12.05.2020 17:56 Ответить
Ну ок. Свинарчуки по сравнению с Шапкокрадом и его командой "крепких хозяйственников " - это алконавство или наркомания? Или всё зависит от точки сидения и угла зрения?
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12.05.2020 18:02 Ответить
значит не дошло. не удивлен. у тебя в башке только резинка между ушей.дебил это навсегда.
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12.05.2020 18:26 Ответить
Если мы уже вступили в подобный обмен любезностями, то смею предположить, что та единственная извилина, которая в твоей голове, явно образовалась от ношения мусорской фуражки.
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12.05.2020 18:32 Ответить
предполагай. я не против. что тебе еще остается в этой жизни? только предполагать что все вокруг тебя такие же тупые как ты
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12.05.2020 18:39 Ответить
Фуражки так и не досталось тебе? Были обоснованные опасения, что ты её обязательно пропьёшь?
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12.05.2020 18:45 Ответить
Хорошей репутацией на западе, а ты с........ а жил бы на 2000грн пенсии?
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12.05.2020 16:52 Ответить
Вова слился 4 марта. Послевал всех своих в угоду своих старых друзей. Миша - пожалуй его последний шанс. Сольет его- можна уходить. Нечего сидеть до конца срока
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12.05.2020 16:56 Ответить
Atlantic Council заявив про "начало реванша в стране". Серйозна заява, яка не пройде непоміченою на Заході.
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12.05.2020 17:04 Ответить
Браво Бубочка Оманская заработал похвалы
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12.05.2020 17:09 Ответить
О каких реформах идет речь. Если это дерьмо, что устроили эти паразыты и есть реформы, то это просто кормушка для этих паскудных ахтивистов-международников.
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12.05.2020 17:15 Ответить
ТОбто старі нічого не робили,"не дали результату" - але зато були "уважаємиє люді"..Ким уважаємиє?..за що уважаємиє?..І потім - реванш чого?..кого?..Якщо експерт,написавший оцю статтю теж "уважаємий " чєл то відразу мусив і відповіді дати для нашого бидла,яке то все хаває...Але тут відповіді такі будуть,що навіть бидло задумається...і знову "нєт рєзультата"...
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12.05.2020 17:33 Ответить
Реванш почався ще під час виборів. І це, мабуть, влаштовує біьшість українців, бо вони і досі підтримують зеленського.
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12.05.2020 18:10 Ответить
Може я що пропустив,але про які реформи мова ?Зєля навіть не обіцяв ніяких реформ.
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12.05.2020 18:34 Ответить
Не переживайте, вот новоиспеченный гениальный рехварматор в турборежиме все разрулит, реформы попрут фонтаном, будет вам рай в отдельно взятой стране.
Так ведь, свидетели секты сааки?
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12.05.2020 19:17 Ответить
"он заменил уважаемых министров на неопытных" Это кто из уважаемых был опытным ?
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12.05.2020 19:41 Ответить
 
 