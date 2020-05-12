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Новости Борьба с коронавирусом
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В Беларуси за сутки почти тысяча инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших - 24 873 человека, - Минздрав РБ

В Беларуси за сутки почти тысяча инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших - 24 873 человека, - Минздрав РБ

В Беларуси, по состоянию на 12 мая, зарегистрировано 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси. 

Прирост за последние сутки составил 967 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 (на 11 мая - 135) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 12 мая выздоровели и выписаны 6 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 11 мая - 6 531).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 284 тыс. 445 тестов на коронавирусную инфекцию.

"По медицинским показаниям налажено экспресс тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией", - добавили в Минздраве.

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Автор: 

Беларусь (7937) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
(хором) - Е-етат дєнь па-бє-ди ковідом прапах...
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12.05.2020 16:24 Ответить
+5
В образцово-показательной Украине смертность процентов на 30% ниже. Вот така противоэпидемическа "эффективность" дурантина сногсшибательна. Ну и не забываем, что дурантин отнюдь не пустячок: страна платит непомерную цену за него и будет платить ещё очень долго.
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12.05.2020 16:38 Ответить
+4
....ты либо неадекват, либо гебист.....
.....почитай внимательно https://charter97.org/ru/news/2020/5/12/376164/ беларуский "Цензор" , а не дутую пургу из "ЗомбаСкрыни"....
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12.05.2020 16:53 Ответить
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(хором) - Е-етат дєнь па-бє-ди ковідом прапах...
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12.05.2020 16:24 Ответить
і без карантину справляються тільки 135 за два місяці. все що треба знати про необхідність дурантину.
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12.05.2020 16:26 Ответить
Путін дурень, що ввів карантин?
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12.05.2020 16:30 Ответить
пу - трус
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12.05.2020 16:34 Ответить
ага...трус, но нє дурак...дурак в бункєрє нє сідєл би...
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12.05.2020 16:46 Ответить
общепринятого определения ума не существует. дурантин очень удобен для продолжения загона кацапо-быдла в стойло, например...
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12.05.2020 16:48 Ответить
ви навіть не розумієте що від карантину вмре набагато більше людей якщо дивитись на три роки вперед. Економіка падає, голод розруха. відсутність робочих місць, відсутність грошей на медецину., на пенсії. Карантин убиває мільйони робочих місць і економіку держав з кожним днем. А люди не навчилися харчуватися енергією сонця)
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12.05.2020 17:10 Ответить
Победобесие наказуемо. Дарвин пощады не знает
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12.05.2020 16:27 Ответить
Гораздо лече стать умным,чем перестать быть дураком.
Василий Ключевский.
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12.05.2020 16:29 Ответить
Если человек больной- то это надолго, а если дурак- то навсегда!
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12.05.2020 18:26 Ответить
Бацька сказал, что коронавирус невидимый, значит он не страшен.
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12.05.2020 16:30 Ответить
Атєц Он...
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12.05.2020 17:02 Ответить
Да шож такоє, батька кронавірусу не бачить, а він є.
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12.05.2020 16:30 Ответить
Неправда,настамнет.
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12.05.2020 19:25 Ответить
Это ещё цветочки... Парад, мля!
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12.05.2020 16:31 Ответить
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
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12.05.2020 16:32 Ответить
.....другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с .....собственным народом..
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12.05.2020 16:57 Ответить
Бацька молодец,единственный кто полслал Путлера с его сраной Короной куда подальше...
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12.05.2020 16:34 Ответить
В образцово-показательной Украине смертность процентов на 30% ниже. Вот така противоэпидемическа "эффективность" дурантина сногсшибательна. Ну и не забываем, что дурантин отнюдь не пустячок: страна платит непомерную цену за него и будет платить ещё очень долго.
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12.05.2020 16:38 Ответить
Белорусы нищие по заграницам не ездиють,вопрос откуда Корона в Белоруси?
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12.05.2020 16:39 Ответить
Зачем куда то ездить если в Белоруссии есть РПЦ Гундяева и армия **********.
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12.05.2020 16:57 Ответить
Они так же как и украинцы,едут в ЕС на заработки.
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12.05.2020 19:27 Ответить
счет на сегодня Лука - Вирус 0:1000
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12.05.2020 16:42 Ответить
И ничего. Все работает. В намордниках не ходят. В нищету людей не загнал. Браво Президент!
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12.05.2020 16:43 Ответить
Ну помрёт часть людишек, зато экономика будет в порядке. А чо, бабы есчо нарожают))
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12.05.2020 16:45 Ответить
....ты либо неадекват, либо гебист.....
.....почитай внимательно https://charter97.org/ru/news/2020/5/12/376164/ беларуский "Цензор" , а не дутую пургу из "ЗомбаСкрыни"....
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12.05.2020 16:53 Ответить
Авиарейсы УХАНЬ-МОСКВА,и МОСКВА - УХАНЬ я пересчитал с1 января этого года.Получается 13 авиарейсовв сутки.
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12.05.2020 16:45 Ответить
Крупнейшие владельцы российской коммерческой недвижимости обратились к властям. Собственники торговых площадей выступили против законопроекта о праве арендаторов, пострадавших из-за коронавируса, на одностороннее расторжение договоров без штрафных санкций.
Представители отрасли в случае принятия законопроекта предрекают катастрофу не только офисам, но и банкам, а также фирмам, предоставляющим товары и услуги для владельцев и арендаторов коммерческих площадей. «Вместо обеспечения устойчивого развития экономики такая мера приведет к коллапсу отрасли и последствиям, которые по своей разрушительности не сравнятся с последствиями ни одного из экономических кризисов, с которыми успешно справлялась российская экономика за современную историю России», - сказано в обращении.
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12.05.2020 16:45 Ответить
Украина нужна Путлеру любым способом...ЛЮ БЫМ....................,зачем? Сами подумайте,если есть еще МОЗГИ....
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12.05.2020 16:47 Ответить
Правда ? А мне нужно золото швейцарского банка, и шо?
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12.05.2020 19:28 Ответить
Можно порадоваться, но как-то это мелко.
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12.05.2020 16:47 Ответить
......тебя радует, что люди болеют и мрут как мухи? ....
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12.05.2020 16:55 Ответить
Люди всегда болели и умирали. Скажу больше, мы все умрём.
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12.05.2020 17:03 Ответить
.....когда твои близкие будут задыхаться в реанимации, ты их ЭТИМ успокой.....
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13.05.2020 10:31 Ответить
Нельзя быть таким злым. От этого портится карма.
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13.05.2020 11:54 Ответить
.....ни грамма злобы..... всего лишь безобидный совет по теме......
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13.05.2020 13:21 Ответить
Сходили на парад? Ну теперь маршируйте кто в больницы кто в морг
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12.05.2020 16:54 Ответить
Путлер отменяет Карантинкулы...,видать хочет поднять нефть до 150 баксов зв бокал... Бедные Саудиты...
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12.05.2020 16:55 Ответить
Хммм.,попробуйте провести субботник, или ударьте автопробегом, или....парадом. Что ...Батькалиссимус говорит? Есть варианты?
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12.05.2020 18:00 Ответить
Лукашенко подонок,статистика явно занижена по всем показателям пандемии, летальных исходов ,как минимум, в 25 раз.
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12.05.2020 18:02 Ответить
Когда есть видения, надо срочно к психиатру
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12.05.2020 19:54 Ответить
Трахтар вшєш вылячит, если нет, тоды ресорой от трактаря бяларушь ********* контрольный.
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12.05.2020 19:32 Ответить
 
 