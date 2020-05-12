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Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети и переведен в "горячий резерв", - "Энергоатом"

Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети и переведен в

12 мая 2020 года в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС отключен от энергосети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

В связи с балансовыми ограничениями НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 217 МВт. Действуют балансовые ограничения. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За минувшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 53,2 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца ‒ 646,3 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 7 млрд 501,9 млн кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

АЭС (548) Ровно (533) Энергоатом (412)


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Топ комментарии
+13
При Порошенко украинские АЭС переходили на топливо Вестингауз, а при Зеленском - переходят на 3-х дневную рабочую неделю. Яких вам ще реформ не вистачає?
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12.05.2020 16:27 Ответить
+10
Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети и переведен в "горячий резерв", - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 1130
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12.05.2020 16:37 Ответить
+9
Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети и переведен в "горячий резерв", - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 4797
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12.05.2020 16:32 Ответить
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При Порошенко украинские АЭС переходили на топливо Вестингауз, а при Зеленском - переходят на 3-х дневную рабочую неделю. Яких вам ще реформ не вистачає?
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12.05.2020 16:27 Ответить
Ето всьо чіпуха! Главноє што баригу скінулі! Пусть знаєт тєпєрь как воровать дєньгі у мудрого наріда! Да і еколохія чіщє станєт, і дишать лєхчє будит а прі коронавірусє ето только на пользу!
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12.05.2020 16:30 Ответить
При Порошенко тариф на электроэнергию для населения вырос почти в 5 раз, при Зеленском - пока не вырос вообще.
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12.05.2020 16:36 Ответить
Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети и переведен в "горячий резерв", - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 1130
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12.05.2020 16:37 Ответить
ну так ліва рука зазвичай не шукає праву ...
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12.05.2020 16:46 Ответить
Гривню знецінили у 3.5 рази.
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12.05.2020 16:58 Ответить
Какао не пукай в прудик и не пугай карасиков. Вопрос уже решён .тарифы бывшие рыгоанальные подымут так что тарифы Пороха вам покажутся манной небесной. Будем платить Ахметке а тот соответственно сепарам что бы побольше наших убивали. Харант конституции не при делах,молчит как рыба об лёд. Ему надо на самолётик смотреть.
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12.05.2020 18:00 Ответить
Только не надо про Петю, разница ноль.
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12.05.2020 16:42 Ответить
різниця є ...правда невелика ..."іловайський офшорник" грабував розважено ...не поспішаючи ...а це турбопадло так як останній день живе на Землі і білети на Марс в кассі вже закінчуться
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12.05.2020 16:50 Ответить
Поцелуй своего Парашенка в сраку. Кто 5 лет уничтожал атомную енергетику ради ахметовских *зеленых тарифов*? Кто отдал Ахметову Обленерго по символической цене?
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12.05.2020 16:46 Ответить
Ти ще запитай, хто підписав закон про відновлювальну енергію, заради якої й зупиняють АЕС!
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12.05.2020 16:54 Ответить
Зеленое чмо угробило атомную энергетику.
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12.05.2020 16:28 Ответить
...в угоду Ахметову, ради выплаты ему "зеленого тарифа" на электроэнергию
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12.05.2020 16:34 Ответить
Президент Петр Порошенко 18 мая подписал Закон № 2712-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (проект №8449-д), который принят ВР 25 апреля.

Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.

Ну то подякуй переможному безальтернативцю!
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12.05.2020 16:56 Ответить
А может зеленую энергию Ахметова следует переводит на генерацию биткоинов, а не атомную?
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12.05.2020 16:29 Ответить
ТЕЦи треба зупиняти !

І повітря буде чистіше
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12.05.2020 16:29 Ответить
спасибо Зе за дрючбу с ренатом за 200 скорых дрючат всю страну а Сн и все Зе дерьма в рот набрали молча благословят грабеж через електренергию народа так держать желейная масса
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12.05.2020 16:30 Ответить
Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети и переведен в "горячий резерв", - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 4797
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12.05.2020 16:32 Ответить
Тебе нравится Янукович? Но я тебя не осуждаю.
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12.05.2020 16:51 Ответить
Ну что уроды дрочившие на *зеленые тарифы* доигрались. Будете теперь принца Рината в сраку целовать чтобы вам свет не отключил. Потому что сомневаюсь что остановленные АЕС уже запустят. Найдут 101 причину чтобы их уже никогда не запустить. Так что будете Ахметову по 10грн/кВт платить за свет. Да и ждите подорожания товаров выработанных в Укарине, потому что в електроенергии львиная доля себестоимости.
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12.05.2020 16:49 Ответить
А где ляшко? Почему не бьет Геруса?
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12.05.2020 16:50 Ответить
рудий кнур в екстазі ...
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12.05.2020 16:51 Ответить
Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети и переведен в "горячий резерв", - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 4053
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12.05.2020 16:51 Ответить
как бы эти "зе слуги" новый Чернобыль для Украины не подготовили?
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12.05.2020 16:58 Ответить
"Москаль заявил, что Герус работает на спецслужбы РФ" Об этом сообщается на официальном сайте Геннадия Москаля.

По словам Москаля, в действиях Геруса присутствуют признаки государственной измены.

В опубликованном обращении отмечается, что единый диспетчерский центр поддержания частоты в энергосистемах России, Беларуси, Молдовы и Украины находится в России.

Поскольку Украина и Молдова проявляют желание отсоединиться от российского центра, поэтому Россия всячески пытается препятствовать энергетической евроинтеграции Украины.

Таким образом Россия пытается всячески содействовать краху энергетической системы Украины, а также созданию дефицита энергии.

"По моей информации, как бывшего заместителя руководителя Службы безопасности Украины, Герус Андрей Николаевич является тем самым агентом влияния спецслужб российской федерации", - говорится в заявлении Москаля. Ранее сообщалось, что 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Первую закупку электроэнергии из РФ осуществило ООО "Юнайтед Энерджи". Эта компания в 2019 году заключила несколько контрактов на поставку газа АО "Днипроазот", которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского.

По словам нардепа от фракции "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе, нардеп от "Слуги народа" и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус пролоббировал поправки в законопроект о ядерной безопасности, которые позволили компании украинского олигарха Игоря Коломойского осуществить закупку дешевой электроэнергии из России.
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12.05.2020 17:03 Ответить
Вот вам и достижения нового руководства, теперь начнут включать назад рубильники и получат Чернобыль в полной красе.
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12.05.2020 17:08 Ответить
если произойдет авария на АЭС, ликвидацией пускай Ахметов занимается.
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12.05.2020 17:14 Ответить
пусть Ахметов писюн в активную зону засунет, вдруг он ядерную реакцию сможет остановить
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12.05.2020 17:18 Ответить
Степан,вспомни кто устроил Чернобыль?. А потом потихоньку московия вшивая Александрова,лысую тварь отправили на пенсию,а мы до сих выгребаем кацапские экскрименты.
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12.05.2020 18:09 Ответить
это круто - купив ядерное топливо за валюту ( в том числе 50% у кацапни, ибо нет альтернативы) - мы будем его палить вхолостую, так как надо дать прокормиться зеленотарифчикам. Мудро! Зато сериал прикольный!
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12.05.2020 17:17 Ответить
Спасибо правительству Ахметова за "дешевую" электрику, что на очереди ?
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12.05.2020 17:53 Ответить
Ну ахметке ведь надо всем дань платить, и Киеву и московии вшивой и сепарам продажным.Спасибо надо сказать тем иудам которые вошли в 73% избравшим НЕЛОХА.
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12.05.2020 18:12 Ответить
Скажем дружно "спасибо" бородатой бабушке
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12.05.2020 19:50 Ответить
Кажись скоро Чернобыльскую зону существенно расширят и на этом кто-то ещё и нехило наварит.
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12.05.2020 19:56 Ответить
Если ипанёт, то этот коронирус покажется цветочками..
вот что означает проголосовать бездумно говоря хуже всё равно не будет
как минимум тысячи людей сейчас потеряют работу и подорожает электроэнергия для всех
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13.05.2020 07:06 Ответить
 
 