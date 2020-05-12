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Уже около 7 тысяч работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице, - Минэкономики

Уже около 7 тысяч работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице, - Минэкономики

С начала программы по частичной безработице, 4 мая, количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи уже составило 6873.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Обработка проходит в ежедневном режиме и на сегодня уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - 3339 пакетов документов и прием заявок активно продолжается", - отмечается в сообщении.

По словам главы ведомства Игоря Петрашко, с каждым днем количество заявлений увеличивается. "Программа направлена ​​на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым сократили рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. В общем, на эту программу направлено 4,7 мдрд грн. Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение средств", - отметил чиновник.

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Отмечается, что для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты единого взноса.

Уже около 7 тысяч работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице, - Минэкономики 01

Напомним, финансовая помощь Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в размере 6 млрд грн предусмотрена постановлением КМУ от 27.04.2020 № 308. Средства будут направлены по двум направлениям: на пособие по частичной безработице - 4723 млрд грн и пособие по безработице в размере 1277 млрд грн.

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Автор: 

бизнес (1626) карантин (16729) предприниматели (1236) Петрашко Игорь (84) Министерство развития экономики (78) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Уже около 7 тысяч работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 282
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12.05.2020 16:49 Ответить
Я пробовал для своих. Девочки сами в центре занятости неофициально сказали "Не стоит того геморроя с оформлением и получением". И неизвестно когда получите, а налоги проплатите сразу.
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12.05.2020 16:52 Ответить
Ну о налогах соврали. Но суть передали верно. Вполне может быть что штрафы Гоструда и подоходный налог опрокинут в глубокий минус, ну и помощь потребуют вернуть.
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12.05.2020 17:13 Ответить
И огромный ворох всяких бумаг.
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12.05.2020 17:17 Ответить
 
 