Якутского шамана Габышева, который дважды шел на Москву "выгонять" Путина, насильно увезли в психбольницу, - правозащитники

Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля, задержали и отвезли в психиатрическую больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом "МБХ медиа" рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По его словам, домой к Габышеву пришел отряд ОМОНа из 20 человек. Шамана отвезли в больницу в наручниках и без обуви.

"Несмотря на то, что там был адвокат, силовики на него никак не реагировали", - сообщил он.

Перед этим к Габышеву несколько раз приходили люди, которые называли себя медработниками, под предлогом забора биоматериала для теста на коронавирус. Также приносили постановление санитарного врача о перемещении шамана в обсерватор. Габышев каждый раз отказывался, ссылаясь на добровольность тестирования для людей, которые соблюдают режим самоизоляции.

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Напомним, Александр Габышев, который называет себя якутским шаманом, шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля. Он утверждает, что Путин является порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману.