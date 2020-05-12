Якутского шамана Габышева, который дважды шел на Москву "выгонять" Путина, насильно увезли в психбольницу, - правозащитники
Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля, задержали и отвезли в психиатрическую больницу.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом "МБХ медиа" рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
По его словам, домой к Габышеву пришел отряд ОМОНа из 20 человек. Шамана отвезли в больницу в наручниках и без обуви.
"Несмотря на то, что там был адвокат, силовики на него никак не реагировали", - сообщил он.
Перед этим к Габышеву несколько раз приходили люди, которые называли себя медработниками, под предлогом забора биоматериала для теста на коронавирус. Также приносили постановление санитарного врача о перемещении шамана в обсерватор. Габышев каждый раз отказывался, ссылаясь на добровольность тестирования для людей, которые соблюдают режим самоизоляции.
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Напомним, Александр Габышев, который называет себя якутским шаманом, шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля. Он утверждает, что Путин является порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману.
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Видешь, он только начал путь, а ***** уже выгнали с кремля!
В бункере сидит где-то
Он ё..нутый, Владимир Путин, чтобы вы поняли (с)
Не того повязали санитары, ой не того.
И тут на месте надо действовать аналогично по отношению к ватникам, дидоваевалам иным вАсстанвителям ссср...карательная психиатрия для их биомассы самое то...а вот для кукловодов снайперская пуля тоже очень и очень хорошо, чтобы некому было откупаться в олаченных кацапскими адвокатами судах